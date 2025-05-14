Сливочное масло vs. рапсовое: неожиданный поворот в исследованиях

4:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Сливочное или рапсовое — какое масло лучше для здоровья? Исследования показывают, что частое употребление сливочного масла связано с повышенным риском смертности, тогда как растительные масла могут снизить этот риск. Чтобы предотвратить заболевания сердца и сосудов, рекомендуется ограничить потребление насыщенных жиров, советует диетолог.

Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сливочное масло

Польза ненасыщенных жиров

Жиры в питании делятся на насыщенные и ненасыщенные жиры. Ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в растительных маслах (например, в рапсовом и оливковом) и орехах, помогают предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, некоторые виды рака и деменцию. В отличие от них, насыщенные жиры, которые есть в продуктах животного происхождения (например, в сливочном масле или сале), повышают уровень "плохого" холестерина в крови, что может привести к закупорке артерий, образованию тромбов и развитию сердечно-сосудистых заболеваний и рака, сообщает kupi.cz.

Рапсовое масло считается одним из самых полезных благодаря оптимальному соотношению омега-3 и омега-6 кислот. Кроме того, у очищенной версии этого масла высокая температура дымления, что делает его подходящим для жарки. Оливковое масло тоже полезно, но лучше использовать его в холодном виде.

Следовать ли исследованиям или здравому смыслу?

В последние годы потребление животных жиров значительно снизилось. Это может быть связано с результатами исследований, которые показывают, что сливочное масло и другие растительные масла могут по-разному влиять на здоровье.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале JAMA Internal Medicine, у людей, потребляющих больше всего сливочного масла, риск смертности на 15% выше, чем у тех, кто употребляет его меньше. В то же время у тех, кто ест больше растительных масел, риск смертности на 16% ниже. У участников, которые потребляли растительные масла, также были отмечены более низкие показатели смертности от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Другое исследование, проведённое в 2022 году, показало, что сливочное масло вреднее других растительных масел. Люди, которые употребляли не менее семи граммов оливкового масла в день и избегали животных жиров, имели лучшие показатели здоровья. Однако стоит помнить, что исследования показывают вред именно от чрезмерного потребления масла. Время от времени можно позволить себе намазать свежее масло на хлеб, но лучше избегать растительного маргарина, который содержит гидрогенизированные жиры.

Когда использовать сливочное масло, а когда растительное?

Жиры — важная часть рациона, но важно правильно использовать разные виды масел. Масла горячего отжима подходят для жарки, выпечки и тушения, а жиры, полученные при низких температурах, лучше использовать для холодных блюд, салатов или намазок. Сливочное масло можно использовать для приготовления десертов или бутербродов.

Потребление жиров зависит от пола: для женщин это около 70 г в день, а для мужчин — около 80 г.

Растительные масла в ежедневном рационе

Для здорового питания рекомендуется использовать только натуральные растительные жиры, которые не подвергались обработке. Они содержатся в сырых масличных семенах (например, в конопле, тыкве, подсолнечнике или льне), орехах, оливках, необжаренных какао-бобах, авокадо и дуриане.

Растительные масла богаты:

Незаменимыми ненасыщенными жирными кислотами (омега-3, 6, 9),

Витаминами (A, B, C, D, E, K),

Минералами (цинк, фосфор, кальций, магний).

Не бойтесь жиров! Они необходимы для здоровья, если включены в сбалансированный рацион. Главное — обращать внимание на калорийность продуктов, ведь в 200 граммах масла может содержаться до 1500 ккал.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.



Рапсовое масло — растительное масло, получаемое из чёрных семян рапса (Brassica napus).

