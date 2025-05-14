Эти блины спасают и кошелёк, и настроение — простой рецепт без хлопот

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

В холодильнике стоит мисочка с картофельным пюре, а аппетита к ней уже нет? Не спешите выбрасывать! Из этих остатков можно приготовить удивительно вкусные картофельные блины — нежные, с румяной корочкой и тонким ароматом жареного лука.

Фото: commons.wikimedia.org by Linsenhejhej, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Блин

Такие блины особенно понравятся тем, кто не любит тратиться впустую. Просто, сытно и неожиданно вкусно — идеальный вариант для завтрака или ужина.

Что понадобится (на 4 порции):

картофельное пюре — 4 ст. л.

куриные яйца — 3 шт.

молоко (3,2%) — 200 мл (или чуть меньше, если пюре жидкое)

пшеничная мука — 4 ст. л.

репчатый лук — 80 г

растительное масло — для жарки

сметана — для подачи

соль, перец — по вкусу

Как готовить:

1. Обжарьте лук.

Мелко нарежьте и подрумяньте до золотистости в масле. Главное — не пережарьте, иначе будет горчинка.

2. Смешайте пюре и молоко.

Добавляйте молоко постепенно, чтобы не "утопить" тесто. Консистенция должна быть как у жидкой сметаны.

3. Вбейте яйца, добавьте муку.

Размешайте венчиком до однородности — без комочков. Посолите, поперчите.

4. Добавьте обжаренный лук.

Перемешайте — и тесто готово!

5. Жарьте, как обычные блины.

Разогрейте сковороду с невысокими бортиками, слегка смажьте маслом. Обжаривайте блины до золотистой корочки с двух сторон.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ - др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

