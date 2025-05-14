Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Беременность по-рэперски: Дава привязал к себе арбуз и извинился перед всеми женщинами в положении
5 рецептов по ГОСТу, которые вернут тебя в очередь у буфета
Забудь про чёрные брови и жёсткие контуры: новый татуаж выглядит как макияж мечты
Пожары, шторма и наводнения: 2025 год станет рекордным по потерям
Почему трескаются помидоры прямо на кусте — и как это остановить
Маленькие монстры с милыми мордочками: как аксолотли обманули законы природы
Не сказать, что была любовь: Илья Авербух раскрыл, сколько было лет Арзамасовой в день их знакомства
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Заброшенные, таинственные, прекрасные: эти крепости в Италии были забыты веками — но теперь всё изменилось

Эти блины спасают и кошелёк, и настроение — простой рецепт без хлопот

1:38
Еда

В холодильнике стоит мисочка с картофельным пюре, а аппетита к ней уже нет? Не спешите выбрасывать! Из этих остатков можно приготовить удивительно вкусные картофельные блины — нежные, с румяной корочкой и тонким ароматом жареного лука.

Блин
Фото: commons.wikimedia.org by Linsenhejhej, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Блин

Такие блины особенно понравятся тем, кто не любит тратиться впустую. Просто, сытно и неожиданно вкусно — идеальный вариант для завтрака или ужина.

Что понадобится (на 4 порции):

  • картофельное пюре — 4 ст. л.

  • куриные яйца — 3 шт.

  • молоко (3,2%) — 200 мл (или чуть меньше, если пюре жидкое)

  • пшеничная мука — 4 ст. л.

  • репчатый лук — 80 г

  • растительное масло — для жарки

  • сметана — для подачи

  • соль, перец — по вкусу

Как готовить:

1. Обжарьте лук.
Мелко нарежьте и подрумяньте до золотистости в масле. Главное — не пережарьте, иначе будет горчинка.

2. Смешайте пюре и молоко.
Добавляйте молоко постепенно, чтобы не "утопить" тесто. Консистенция должна быть как у жидкой сметаны.

3. Вбейте яйца, добавьте муку.
Размешайте венчиком до однородности — без комочков. Посолите, поперчите.

4. Добавьте обжаренный лук.
Перемешайте — и тесто готово!

5. Жарьте, как обычные блины.
Разогрейте сковороду с невысокими бортиками, слегка смажьте маслом. Обжаривайте блины до золотистой корочки с двух сторон.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ - др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Туризм
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий Аудио 
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Домашние животные
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк Аудио 
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Авто
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет Аудио 
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Сводка с фронта: Макрон пообещал силы сдерживания на Украине, атаки ВС РФ на Днепропетровском фронте Дмитрий Плотников Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией Любовь Степушова
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Такси в России — на грани перемен: что изменится с октября
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Последние материалы
5 рецептов по ГОСТу, которые вернут тебя в очередь у буфета
Забудь про чёрные брови и жёсткие контуры: новый татуаж выглядит как макияж мечты
Пожары, шторма и наводнения: 2025 год станет рекордным по потерям
Сводка с фронта: Макрон пообещал силы сдерживания на Украине, атаки ВС РФ на Днепропетровском фронте
Почему трескаются помидоры прямо на кусте — и как это остановить
Маленькие монстры с милыми мордочками: как аксолотли обманули законы природы
Не сказать, что была любовь: Илья Авербух раскрыл, сколько было лет Арзамасовой в день их знакомства
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Заброшенные, таинственные, прекрасные: эти крепости в Италии были забыты веками — но теперь всё изменилось
Не работает ни одно упражнение на бёдра? Значит, вы не знали про это упражнение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.