Эти блины спасают и кошелёк, и настроение — простой рецепт без хлопот

В холодильнике стоит мисочка с картофельным пюре, а аппетита к ней уже нет? Не спешите выбрасывать! Из этих остатков можно приготовить удивительно вкусные картофельные блины — нежные, с румяной корочкой и тонким ароматом жареного лука.
Такие блины особенно понравятся тем, кто не любит тратиться впустую. Просто, сытно и неожиданно вкусно — идеальный вариант для завтрака или ужина.
картофельное пюре — 4 ст. л.
куриные яйца — 3 шт.
молоко (3,2%) — 200 мл (или чуть меньше, если пюре жидкое)
пшеничная мука — 4 ст. л.
репчатый лук — 80 г
растительное масло — для жарки
сметана — для подачи
соль, перец — по вкусу
1. Обжарьте лук.
Мелко нарежьте и подрумяньте до золотистости в масле. Главное — не пережарьте, иначе будет горчинка.
2. Смешайте пюре и молоко.
Добавляйте молоко постепенно, чтобы не "утопить" тесто. Консистенция должна быть как у жидкой сметаны.
3. Вбейте яйца, добавьте муку.
Размешайте венчиком до однородности — без комочков. Посолите, поперчите.
4. Добавьте обжаренный лук.
Перемешайте — и тесто готово!
5. Жарьте, как обычные блины.
Разогрейте сковороду с невысокими бортиками, слегка смажьте маслом. Обжаривайте блины до золотистой корочки с двух сторон.
Блины́ (от праслав. *mlinъ - др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
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