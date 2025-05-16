Не знаете, что приготовить на ужин? Гречка с мясом в горшочках — решение всех проблем

2:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Гречка с мясом в горшочке — это не просто сытное, но и невероятно вкусное блюдо, которое порадует вас и ваших гостей. Сочетание свинины, овощей и крупы образует гармоничное и сбалансированное блюдо, идеально подходящее для обеда или ужина.

Фото: freepik.com by Tatiana Goskova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гречка с грибами

Почему именно в горшочке

Готовить гречку с мясом в горшочке — это не только вкусно, но и удобно. Томление в духовке придаёт этому блюду особенный вкус, раскрывая все ароматы. А ещё это отличный способ красиво подать порции на стол, удивив гостей.

Как приготовить гречку с мясом в горшочке

Ингредиенты на 3 порции

500 г свинины (лопатка или шея — предпочтительно)

350 г гречки (ядрица)

2 шт. репчатого лука

2 шт. моркови

2 зубчика чеснока

2 веточки петрушки

400 мл воды

Топлёное масло по вкусу

Соль и перец по вкусу

Шаг 1: нарежьте свинину кусочками 2-3 см. Для этого блюда лучше использовать свинину с жирком, особенно мясо шеи — оно получится более сочным.

Шаг 2: нарежьте лук полукольцами, морковь — маленькими кубиками. Промойте гречку и дайте воде стечь.

Шаг 3: разогрейте топлёное масло на сковороде и обжарьте свинину до золотистой корочки. Посолите немного и выложите мясо в подготовленные горшочки.

Шаг 4: на этом же масле обжарьте лук с морковью 4-5 минут. Выложите овощи в горшочки поверх мяса, а сверху положите разрезанные пополам зубчики чеснока.

Шаг 5: присыпьте овощи перцем, выложите гречку и залейте водой. Вода должна покрывать гречку на 0,5-1 см, но не доходить до верха горшка.

Шаг 6: посолите по вкусу и добавьте нарезанную петрушку. Оставшуюся зелень отложите для подачи.

Шаг 7: закройте горшочки крышками или фольгой, поставьте в холодную духовку. Включите её на 190-200°C и готовьте 40-50 минут.

Шаг 8: после готовности дайте горшочкам постоять в выключенной духовке ещё 15 минут. При подаче посыпьте блюдо остатками петрушки и добавьте небольшой кусочек сливочного масла.

Несколько советов

Мясо: можно заменить свинину на индейку, и получится более диетическое блюдо.

Томатная паста: чтобы добавить новым ноткам вкуса, разведите 1 ч. л. томатной пасты в воде, которой будете заливать гречку.

Гречка с мясом в горшочке — это простота, вкус и стильная подача. Это блюдо не только быстро готовится, но и будет актуально в любой день недели!

Уточнения

У́жин (от праслав. jugъ — «еда в полдень») — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

