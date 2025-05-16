Не знаете, что приготовить на ужин? Гречка с мясом в горшочках — решение всех проблем

Гречка с мясом в горшочке — это не просто сытное, но и невероятно вкусное блюдо, которое порадует вас и ваших гостей. Сочетание свинины, овощей и крупы образует гармоничное и сбалансированное блюдо, идеально подходящее для обеда или ужина.
Готовить гречку с мясом в горшочке — это не только вкусно, но и удобно. Томление в духовке придаёт этому блюду особенный вкус, раскрывая все ароматы. А ещё это отличный способ красиво подать порции на стол, удивив гостей.
500 г свинины (лопатка или шея — предпочтительно)
350 г гречки (ядрица)
2 шт. репчатого лука
2 шт. моркови
2 зубчика чеснока
2 веточки петрушки
400 мл воды
Топлёное масло по вкусу
Соль и перец по вкусу
Шаг 1: нарежьте свинину кусочками 2-3 см. Для этого блюда лучше использовать свинину с жирком, особенно мясо шеи — оно получится более сочным.
Шаг 2: нарежьте лук полукольцами, морковь — маленькими кубиками. Промойте гречку и дайте воде стечь.
Шаг 3: разогрейте топлёное масло на сковороде и обжарьте свинину до золотистой корочки. Посолите немного и выложите мясо в подготовленные горшочки.
Шаг 4: на этом же масле обжарьте лук с морковью 4-5 минут. Выложите овощи в горшочки поверх мяса, а сверху положите разрезанные пополам зубчики чеснока.
Шаг 5: присыпьте овощи перцем, выложите гречку и залейте водой. Вода должна покрывать гречку на 0,5-1 см, но не доходить до верха горшка.
Шаг 6: посолите по вкусу и добавьте нарезанную петрушку. Оставшуюся зелень отложите для подачи.
Шаг 7: закройте горшочки крышками или фольгой, поставьте в холодную духовку. Включите её на 190-200°C и готовьте 40-50 минут.
Шаг 8: после готовности дайте горшочкам постоять в выключенной духовке ещё 15 минут. При подаче посыпьте блюдо остатками петрушки и добавьте небольшой кусочек сливочного масла.
Мясо: можно заменить свинину на индейку, и получится более диетическое блюдо.
Томатная паста: чтобы добавить новым ноткам вкуса, разведите 1 ч. л. томатной пасты в воде, которой будете заливать гречку.
Гречка с мясом в горшочке — это простота, вкус и стильная подача. Это блюдо не только быстро готовится, но и будет актуально в любой день недели!
У́жин (от праслав. jugъ — «еда в полдень») — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.
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