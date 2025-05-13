Клубничная ловушка: блестящий вид и обманчивый аромат – как не стать жертвой нитратной ягоды

3:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Сезон клубники в самом разгаре, и многие с нетерпением ждут этих ароматных ягод. Однако в начале сезона на рынке часто появляются опасения по поводу содержания нитратов и пестицидов в клубнике.

Фото: commons.wikimedia.org by Dudkaa ss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Свежая клубника

Богомил Николов, исполнительный директор Ассоциации активных потребителей, рассказал, что в начале сезона риск повышенного содержания нитратов особенно велик. Это связано с тем, что многие ягоды выращиваются в теплицах, где для ускорения роста их стимулируют удобрениями. Нитраты — это естественные соединения, которые растения получают из почвы. Но при избыточном использовании удобрений они могут накапливаться в плодах.

В Болгарии установлены допустимые нормы содержания нитратов, которые контролируются государством. Однако, несмотря на это, важно знать, как выбрать качественную клубнику, пишет dunavmost.com.

Как выбрать клубнику без нитратов

Определить клубнику с высоким содержанием нитратов не всегда просто, но есть несколько признаков, на которые стоит обратить внимание:

Размер и внешний вид : клубника не должна быть слишком крупной. Блестящая кожица может свидетельствовать о том, что ягоды обрабатывались ускорителями роста.

: клубника не должна быть слишком крупной. Блестящая кожица может свидетельствовать о том, что ягоды обрабатывались ускорителями роста. Аромат : качественная клубника имеет яркий и насыщенный аромат. Если запах слабый или отсутствует, это может быть признаком высокого содержания нитратов.

: качественная клубника имеет яркий и насыщенный аромат. Если запах слабый или отсутствует, это может быть признаком высокого содержания нитратов. Вкус : водянистый вкус может указывать на то, что ягоды содержат нитраты.

: водянистый вкус может указывать на то, что ягоды содержат нитраты. Цвет: ягоды должны быть равномерно окрашены. Белые или зелёные области вокруг стебля могут свидетельствовать о низком качестве.

Рекомендации по безопасному употреблению клубники

Чтобы минимизировать риски, связанные с содержанием нитратов, эксперты советуют:

Покупать сезонную клубнику : ягоды, которые созревают в мае и июне, обычно содержат меньше остатков удобрений, чем те, что продаются вне сезона.

: ягоды, которые созревают в мае и июне, обычно содержат меньше остатков удобрений, чем те, что продаются вне сезона. Обращать внимание на происхождение : клубника, выращенная местными фермерами и продаваемая на фермерских рынках, чаще всего подвергается меньшей обработке.

: клубника, выращенная местными фермерами и продаваемая на фермерских рынках, чаще всего подвергается меньшей обработке. Тщательно мыть : перед употреблением клубнику необходимо тщательно мыть. Замачивание в холодной воде с добавлением пищевой соды (1 чайная ложка на литр) на 10-15 минут поможет удалить часть поверхностных загрязнений.

: перед употреблением клубнику необходимо тщательно мыть. Замачивание в холодной воде с добавлением пищевой соды (1 чайная ложка на литр) на 10-15 минут поможет удалить часть поверхностных загрязнений. Выбирать органическую клубнику: органически сертифицированные ягоды обычно проходят более строгий контроль.

Даже если клубника кажется вкусной, это не всегда означает, что она безопасна. Тщательное мытьё ягод — это важный шаг, который поможет снизить риск воздействия нитратов.

Несмотря на возможные риски, клубника остаётся одним из самых полезных и популярных фруктов. Внимательный выбор и осознанное потребление позволят наслаждаться её вкусом без опасений за здоровье.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

