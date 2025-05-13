Клубничная ловушка: блестящий вид и обманчивый аромат – как не стать жертвой нитратной ягоды

Сезон клубники в самом разгаре, и многие с нетерпением ждут этих ароматных ягод. Однако в начале сезона на рынке часто появляются опасения по поводу содержания нитратов и пестицидов в клубнике.
Богомил Николов, исполнительный директор Ассоциации активных потребителей, рассказал, что в начале сезона риск повышенного содержания нитратов особенно велик. Это связано с тем, что многие ягоды выращиваются в теплицах, где для ускорения роста их стимулируют удобрениями. Нитраты — это естественные соединения, которые растения получают из почвы. Но при избыточном использовании удобрений они могут накапливаться в плодах.
В Болгарии установлены допустимые нормы содержания нитратов, которые контролируются государством. Однако, несмотря на это, важно знать, как выбрать качественную клубнику, пишет dunavmost.com.
Как выбрать клубнику без нитратов
Определить клубнику с высоким содержанием нитратов не всегда просто, но есть несколько признаков, на которые стоит обратить внимание:
Чтобы минимизировать риски, связанные с содержанием нитратов, эксперты советуют:
Даже если клубника кажется вкусной, это не всегда означает, что она безопасна. Тщательное мытьё ягод — это важный шаг, который поможет снизить риск воздействия нитратов.
Несмотря на возможные риски, клубника остаётся одним из самых полезных и популярных фруктов. Внимательный выбор и осознанное потребление позволят наслаждаться её вкусом без опасений за здоровье.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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