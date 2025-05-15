Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Безобидный тюнинг может стоить регистрации: когда доработки превращаются в проблему
Этот простой приём превратит вашу ванную в уютное спа
Центробанк на страже: дропперы ограничены в переводах — почему это важно
Почва вроде живая, а урожай в коме? Возможно, под землёй давно всё вымерло
Палку воткнул — дерево выросло: как сделать так, чтобы земля задышала
Как заставить ваши растения стать гиперактивными: готовьте раствор и прощайтесь с бедным урожаем
Младший сын певицы Жасмин сообщил о своём желании жениться
Секрет вечной молодости в новом цвете волос — только для смелых
Баланс нейронов раскрыт: мозг работает на грани устойчивости

Запеканка за 20 минут, которая не надоедает — идеальный выбор на каждый день

2:56
Еда

Лазанья — классическое блюдо, которое часто ассоциируется с долгими часами готовки. Однако, как бы это ни звучало, можно сделать её гораздо быстрее и проще, заменив традиционные ингредиенты на более удобные. Этот рецепт лазаньи с равиоли станет вашим спасением, когда нужно быстро приготовить вкусный ужин для всей семьи.

Макаронная запеканка
Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макаронная запеканка

Почему эта лазанья — лучший вариант для буднего вечера

Традиционная лазанья требует много времени на приготовление и множество ингредиентов. Но с этим рецептом вы избавитесь от долгих часов у плиты. Всё, что нужно — это заменить лапшу для лазаньи на свежие равиоли, добавить соус маринара и немного итальянской колбасы. В результате — невероятно вкусное блюдо, которое готовится в два счёта!

Равиоли запекаются прямо в соусе, и вся лазанья готовится без предварительного варенья. Это идеальный вариант для семейного ужина в среду, когда времени не так много, а ужин всё равно должен быть сытным и вкусным.

Как приготовить лазанью с равиоли

Чтобы приготовить 6-8 порций, вам понадобятся:

  • Антипригарный спрей

  • 1 фунт (450 г) итальянской колбасы

  • 1 банка (24 унции) соуса маринара

  • 1 упаковка (560 г) свежих равиоли со сливочным сыром

  • 1 чашка тертого итальянского сыра

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200°C и смажьте форму для запеканки.

  2. На разогретой сковороде обжарьте колбасу, разламывая её лопаткой, около 8 минут. Добавьте маринару и прогрейте ещё 2 минуты.

  3. Выложите 1/2 стакана колбасной смеси на дно формы, сверху — первый слой равиоли. Повторяйте слои, чередуя соус и равиоли. Завершающим слоем будет соус.

  4. Посыпьте всё тертым сыром и накройте фольгой.

  5. Запекайте 30 минут, затем снимите фольгу и запекайте ещё 10-15 минут, пока сыр не подрумянится, а соус не начнёт пузыриться.

Подавайте с запечёнными овощами, зелёным салатом или чесночным хлебом.

Советы по приготовлению

  • Выбор соуса важен! Я предпочитаю маринару от Rao's, но можно взять любой соус по вкусу — с жареным чесноком или аррабьята.

  • Замороженные равиоли тоже подойдут, не забудьте дать им немного оттаять, прежде чем выкладывать в форму.

  • Если времени совсем нет, можно приготовить лазанью заранее. Просто оставьте её в холодильнике до подачи и запекайте по инструкции.

Эта лазанья с равиоли — идеальное решение для быстрого и вкусного ужина. Вы получите все вкусовые качества настоящей лазаньи, но без лишних усилий. Попробуйте, и ваша семья точно оценит!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Не хочу даже слушать: Резник о Пугачевой — откровенно и без прикрас
Правда ТВ
Не хочу даже слушать: Резник о Пугачевой — откровенно и без прикрас Аудио 
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций
Экономика и бизнес
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций Аудио 
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Домашние животные
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания Аудио 
Популярное
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали

Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.

Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций
Фронтовые бомбардировщики ВКС РФ освоили мощный секрет: навигационная система Комета меняет правила игры Дмитрий Плотников Россия пресекла пиратство Эстонии в Балтийском море с помощью военной силы Любовь Степушова Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил Игорь Буккер
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Как не пропустить момент: кошка может подать сигнал, что конец близок
Понимает ли кот, что его кастрировали? Ответ, который удивит
Понимает ли кот, что его кастрировали? Ответ, который удивит
Последние материалы
Лигурия не сдает позиций: эти пляжи снова в топе — но не обошлось без потерь
Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу
Забыли подкормить орхидею? Она точно вам отомстит, но есть решение
Тепловоз ТЭ3 и электровоз ЧС4: сердце железных магистралей СССР
Вариатор не прощает ошибок: как продлить жизнь трансмиссии без лишних затрат
2 яйца — и вы не узнаете себя: вот что произойдет с вашим телом, если есть их каждый день
Козловский и его спектакль FRANK: что говорят о грядущих постановках в Театре эстрады?
Зумеры на рынке труда: что их привлекает и чего они ждут
Фритюрница без бумаги? Иначе ждите проблем, которые не исправить
Объявленный в розыск Гусейн Гасанов пожаловался Павлу Дурову на Мизулину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.