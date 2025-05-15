Запеканка за 20 минут, которая не надоедает — идеальный выбор на каждый день

2:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Лазанья — классическое блюдо, которое часто ассоциируется с долгими часами готовки. Однако, как бы это ни звучало, можно сделать её гораздо быстрее и проще, заменив традиционные ингредиенты на более удобные. Этот рецепт лазаньи с равиоли станет вашим спасением, когда нужно быстро приготовить вкусный ужин для всей семьи.

Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Макаронная запеканка

Почему эта лазанья — лучший вариант для буднего вечера

Традиционная лазанья требует много времени на приготовление и множество ингредиентов. Но с этим рецептом вы избавитесь от долгих часов у плиты. Всё, что нужно — это заменить лапшу для лазаньи на свежие равиоли, добавить соус маринара и немного итальянской колбасы. В результате — невероятно вкусное блюдо, которое готовится в два счёта!

Равиоли запекаются прямо в соусе, и вся лазанья готовится без предварительного варенья. Это идеальный вариант для семейного ужина в среду, когда времени не так много, а ужин всё равно должен быть сытным и вкусным.

Как приготовить лазанью с равиоли

Чтобы приготовить 6-8 порций, вам понадобятся:

Антипригарный спрей

1 фунт (450 г) итальянской колбасы

1 банка (24 унции) соуса маринара

1 упаковка (560 г) свежих равиоли со сливочным сыром

1 чашка тертого итальянского сыра

Приготовление

Разогрейте духовку до 200°C и смажьте форму для запеканки. На разогретой сковороде обжарьте колбасу, разламывая её лопаткой, около 8 минут. Добавьте маринару и прогрейте ещё 2 минуты. Выложите 1/2 стакана колбасной смеси на дно формы, сверху — первый слой равиоли. Повторяйте слои, чередуя соус и равиоли. Завершающим слоем будет соус. Посыпьте всё тертым сыром и накройте фольгой. Запекайте 30 минут, затем снимите фольгу и запекайте ещё 10-15 минут, пока сыр не подрумянится, а соус не начнёт пузыриться.

Подавайте с запечёнными овощами, зелёным салатом или чесночным хлебом.

Советы по приготовлению

Выбор соуса важен! Я предпочитаю маринару от Rao's, но можно взять любой соус по вкусу — с жареным чесноком или аррабьята.

Замороженные равиоли тоже подойдут, не забудьте дать им немного оттаять, прежде чем выкладывать в форму.

Если времени совсем нет, можно приготовить лазанью заранее. Просто оставьте её в холодильнике до подачи и запекайте по инструкции.

Эта лазанья с равиоли — идеальное решение для быстрого и вкусного ужина. Вы получите все вкусовые качества настоящей лазаньи, но без лишних усилий. Попробуйте, и ваша семья точно оценит!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

