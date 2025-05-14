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Не знаете, когда завтракать? Время завтрака решает, как будут сгорать калории

2:48
Еда

Вы когда-нибудь задумывались, что время завтрака может влиять на ваше здоровье? Оказывается, это не пустой вопрос. Время, когда вы едите, играет важную роль в регулировании метаболизма и циркадных ритмов организма. Диетолог Мария Розария Балди объясняет, как это работает и почему завтрак в определённое время может быть полезным для вашего обмена веществ.

Сырники
Фото: Designed by Freepik by user14908974, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырники

Лучшее время для завтрака: не слишком рано, не слишком поздно

Когда лучше всего завтракать? Ответ — максимум через пару часов после пробуждения. Утренний завтрак, как выяснили исследования, стимулирует обмен веществ, так как чувствительность к инсулину утром выше. Важно не задерживаться с приёмом пищи, потому что это может нарушить ритм голода и сытости. Исследования показывают, что завтрак до 8:30 утра снижает риск метаболических нарушений и диабета 2 типа.

Почему нельзя завтракать слишком рано

Когда вы едите слишком рано, уровень мелатонина в организме ещё высок, что снижает выработку инсулина. Это затрудняет обработку глюкозы и может нарушить обмен веществ. Поэтому оптимально завтракать не раньше, чем через час или два после пробуждения.

Завтрак и метаболизм: что есть, чтобы ускорить процессы

Завтрак, который способствует ускорению обмена веществ, должен быть сбалансированным. Он должен включать:

  • Сложные углеводы: такие как хлопья или цельнозерновой хлеб.

  • Белки: яйца, йогурт, молоко.

  • Полезные жиры: орехи и авокадо, которые помогают регулировать уровень сахара в крови.

  • Фрукты: богатые клетчаткой для поддержания здоровья кишечника.

Если вы тренируетесь утром, разделите завтрак на два мини-приёма пищи: до тренировки можно съесть фрукты для энергии, а после — белковый завтрак, например, йогурт с орехами.

Пропускать завтрак — плохая идея

Исследования показывают, что отказ от завтрака связан с повышенным риском ожирения и диабета 2 типа. Пропуск завтрака часто ведёт к более поздним перекусам с высоким содержанием жиров и сахара, что ухудшает качество питания. Даже если утренний приём пищи не для вас, начните с лёгкого коктейля или порции йогурта.

Правильное время — залог здоровья

Завтракать важно, но ещё важнее — когда вы это делаете. Если вы хотите ускорить обмен веществ и поддерживать здоровье, следите за временем приёма пищи и не пропускайте завтрак. Включайте в рацион сбалансированные продукты и делайте их частью вашего утреннего ритуала для лучшего самочувствия!

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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