Всё просто: вкусный салат за 20 минут — и без дорогих ингредиентов

Этот салат будто из прошлого — того самого, где майонез был главным украшением стола, а крабовые палочки казались деликатесом. Но и сегодня он остаётся любимцем: лёгкий, свежий, с хрустящей капустой и нежной заправкой. Он не требует ни больших затрат, ни кулинарного диплома — и всегда "заходит".
Подходит и к празднику, и к ужину на скорую руку. А главное — не надоедает.
яйца — 4 шт.
белокочанная капуста — 250 г
консервированная кукуруза — 300 г
свежие огурцы — 2 шт.
крабовые палочки — 400 г
укроп — 2-3 веточки
майонез — 100 г
соль, чёрный перец — по вкусу
1. Яйца — вкрутую.
Залейте холодной водой, варите 10 минут после закипания. Остудите.
2. Капусту — в тонкие полоски.
Сложите в миску, слегка присолите и перетрите руками — чтобы стала мягкой и сочной.
3. Огурцы и кукурузу — в дело.
Огурцы нарежьте мелкими кубиками, предварительно удалив кончики. Кукурузу промойте под холодной кипячёной водой.
4. Крабовые палочки и яйца — кубиками.
Нарежьте их как нравится: классически кубиками или кружочками. Яйца можно мелко покрошить или натереть.
5. Укроп — мелко.
Удалите грубые стебли, оставьте только ароматную зелень. Мелко нарежьте.
6. Всё в одной миске.
Смешайте капусту, крабовые палочки, яйца, укроп, кукурузу и огурцы. Посолите, поперчите, добавьте майонез и аккуратно перемешайте.
Подавайте сразу — и ловите комплименты.
Салат из крабовых палочек (также: Салат с крабовыми палочками, Крабовый салат) — салат, одним из основных ингредиентов которого являются крабовые палочки.
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