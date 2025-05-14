Всё просто: вкусный салат за 20 минут — и без дорогих ингредиентов

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат будто из прошлого — того самого, где майонез был главным украшением стола, а крабовые палочки казались деликатесом. Но и сегодня он остаётся любимцем: лёгкий, свежий, с хрустящей капустой и нежной заправкой. Он не требует ни больших затрат, ни кулинарного диплома — и всегда "заходит".

Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Салат с говядиной и пекинской капустой

Подходит и к празднику, и к ужину на скорую руку. А главное — не надоедает.

Что нужно (на 6 порций):

яйца — 4 шт.

белокочанная капуста — 250 г

консервированная кукуруза — 300 г

свежие огурцы — 2 шт.

крабовые палочки — 400 г

укроп — 2-3 веточки

майонез — 100 г

соль, чёрный перец — по вкусу

Как готовить:

1. Яйца — вкрутую.

Залейте холодной водой, варите 10 минут после закипания. Остудите.

2. Капусту — в тонкие полоски.

Сложите в миску, слегка присолите и перетрите руками — чтобы стала мягкой и сочной.

3. Огурцы и кукурузу — в дело.

Огурцы нарежьте мелкими кубиками, предварительно удалив кончики. Кукурузу промойте под холодной кипячёной водой.

4. Крабовые палочки и яйца — кубиками.

Нарежьте их как нравится: классически кубиками или кружочками. Яйца можно мелко покрошить или натереть.

5. Укроп — мелко.

Удалите грубые стебли, оставьте только ароматную зелень. Мелко нарежьте.

6. Всё в одной миске.

Смешайте капусту, крабовые палочки, яйца, укроп, кукурузу и огурцы. Посолите, поперчите, добавьте майонез и аккуратно перемешайте.

Подавайте сразу — и ловите комплименты.

Уточнения

Салат из крабовых палочек (также: Салат с крабовыми палочками, Крабовый салат) — салат, одним из основных ингредиентов которого являются крабовые палочки.

