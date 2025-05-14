Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не сажай грецкий орех у дома — через пару лет пожалеешь
Netflix изменил интерфейс: пользователи в ярости из-за удаления любимых функций
15-летняя Пересильд выступила с заявлением после болезненного разрыва: скрывать измену – слабость!
Закон приняли — машины исчезают: что будет с такси в 2026 году
Без наличных: россияне смогут расплачиваться картами Мир в ещё одной стране
Как не пропустить момент: кошка может подать сигнал, что конец близок
Спит — и ладно: как кошка решает, будить вас или нет
Заправка с работающим мотором: безобидная привычка или смертельный риск
Огурец: простой продукт с суперспособностями

Хитрый салат без варки: всё смешал — и на стол

1:49
Еда

Не диетично, не изысканно, зато до смешного вкусно. Этот салат — как любимые джинсы: всегда к месту. Никакой высокой кухни, только домашнее "ммм!". Хрустящий, сытный, с колбасным характером и летней лёгкостью благодаря кукурузе и свежим огурцам.

Салат
Фото: flickr.com by kuratowa_1, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салат

Главное — не тяните с подачей. Салат не любит ждать: сухарики быстро размокают, и весь шарм исчезает. Делайте и сразу несите на стол.

Что понадобится (на 2 порции):

  • "вчерашний" белый или чёрный хлеб — 2 ломтика

  • консервированная кукуруза — 200 г

  • сырокопчёная колбаса — 200 г

  • свежие огурцы — 2 шт.

  • помидоры — 2 шт.

  • петрушка — 2 веточки

  • майонез — 50-70 г

  • соль, перец — по вкусу

Как приготовить:

1. Готовим сухарики.
Срежьте корку, нарежьте мякиш кубиками до 1 см. Запеките при 170 °C на противне с бумагой 15 минут, переворачивая. Дайте остыть.

2. Подготовим кукурузу.
Откиньте на сито, промойте холодной кипячёной водой — это уберёт консервный запах.

3. Нарежьте колбасу.
Мелкие кубики — залог идеальной ложки. Сложите в миску, добавьте кукурузу и сухарики.

4. Порежьте овощи.
Огурцы — без кончиков, кубиками. Помидоры — пополам, удалить плодоножки, затем тоже кубиками. Добавьте всё в салат.

5. Финальный штрих.
Мелко нарубите петрушку, посолите, поперчите, заправьте майонезом. Перемешайте — и сразу подавайте.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали Аудио 
Ванна или душ: на чём прогадали те, кто выбрал кабину
Недвижимость
Ванна или душ: на чём прогадали те, кто выбрал кабину Аудио 
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Красота и стиль
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру Аудио 
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Что скрывает С-400? Новый взгляд на противовоздушную оборону Индии и её успехи Дмитрий Плотников Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией Любовь Степушова
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Последние материалы
15-летняя Пересильд выступила с заявлением после болезненного разрыва: скрывать измену – слабость!
Закон приняли — машины исчезают: что будет с такси в 2026 году
Без наличных: россияне смогут расплачиваться картами Мир в ещё одной стране
Как не пропустить момент: кошка может подать сигнал, что конец близок
Спит — и ладно: как кошка решает, будить вас или нет
Заправка с работающим мотором: безобидная привычка или смертельный риск
Огурец: простой продукт с суперспособностями
Хитрый салат без варки: всё смешал — и на стол
Хирургия без повторных операций: уникальные импланты растворятся сами
Незабываемые мгновения в Фонтане Гайон: почему это место выбирают гурманы и эстеты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.