Хитрый салат без варки: всё смешал — и на стол

Не диетично, не изысканно, зато до смешного вкусно. Этот салат — как любимые джинсы: всегда к месту. Никакой высокой кухни, только домашнее "ммм!". Хрустящий, сытный, с колбасным характером и летней лёгкостью благодаря кукурузе и свежим огурцам.
Главное — не тяните с подачей. Салат не любит ждать: сухарики быстро размокают, и весь шарм исчезает. Делайте и сразу несите на стол.
"вчерашний" белый или чёрный хлеб — 2 ломтика
консервированная кукуруза — 200 г
сырокопчёная колбаса — 200 г
свежие огурцы — 2 шт.
помидоры — 2 шт.
петрушка — 2 веточки
майонез — 50-70 г
соль, перец — по вкусу
1. Готовим сухарики.
Срежьте корку, нарежьте мякиш кубиками до 1 см. Запеките при 170 °C на противне с бумагой 15 минут, переворачивая. Дайте остыть.
2. Подготовим кукурузу.
Откиньте на сито, промойте холодной кипячёной водой — это уберёт консервный запах.
3. Нарежьте колбасу.
Мелкие кубики — залог идеальной ложки. Сложите в миску, добавьте кукурузу и сухарики.
4. Порежьте овощи.
Огурцы — без кончиков, кубиками. Помидоры — пополам, удалить плодоножки, затем тоже кубиками. Добавьте всё в салат.
5. Финальный штрих.
Мелко нарубите петрушку, посолите, поперчите, заправьте майонезом. Перемешайте — и сразу подавайте.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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