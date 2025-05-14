Хитрый салат без варки: всё смешал — и на стол

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Не диетично, не изысканно, зато до смешного вкусно. Этот салат — как любимые джинсы: всегда к месту. Никакой высокой кухни, только домашнее "ммм!". Хрустящий, сытный, с колбасным характером и летней лёгкостью благодаря кукурузе и свежим огурцам.

Фото: flickr.com by kuratowa_1, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салат

Главное — не тяните с подачей. Салат не любит ждать: сухарики быстро размокают, и весь шарм исчезает. Делайте и сразу несите на стол.

Что понадобится (на 2 порции):

"вчерашний" белый или чёрный хлеб — 2 ломтика

консервированная кукуруза — 200 г

сырокопчёная колбаса — 200 г

свежие огурцы — 2 шт.

помидоры — 2 шт.

петрушка — 2 веточки

майонез — 50-70 г

соль, перец — по вкусу

Как приготовить:

1. Готовим сухарики.

Срежьте корку, нарежьте мякиш кубиками до 1 см. Запеките при 170 °C на противне с бумагой 15 минут, переворачивая. Дайте остыть.

2. Подготовим кукурузу.

Откиньте на сито, промойте холодной кипячёной водой — это уберёт консервный запах.

3. Нарежьте колбасу.

Мелкие кубики — залог идеальной ложки. Сложите в миску, добавьте кукурузу и сухарики.

4. Порежьте овощи.

Огурцы — без кончиков, кубиками. Помидоры — пополам, удалить плодоножки, затем тоже кубиками. Добавьте всё в салат.

5. Финальный штрих.

Мелко нарубите петрушку, посолите, поперчите, заправьте майонезом. Перемешайте — и сразу подавайте.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

