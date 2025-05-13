Советская столовая — это не просто место, где ели. Это часть жизни: очередь с подносом, запах жареных котлет и неизменная фраза: "Первое, второе, компот!".
Для миллионов людей блюда вроде картошки с подливой стали символом простой, доступной и вкусной еды, которую до сих пор пытаются воссоздать в ресторанах "в стиле СССР".
Картошка с подливой — еда на каждый день
Жареная или отварная картошка с густой мясной или луковой подливкой была настоящим хитом среди рабочих и студентов. Почему?
Как готовили подливу в столовых:
По технологии советского ГОСТа — на основе мясного или костного бульона.
Ингредиенты:
Зажарка соединялась с бульоном, кипятилась, приправлялась, и получалась густая, ароматная подлива — именно та, что медленно растекалась по горке картошки.
Хлеб по 3 копейки — обязательный спутник
Все макали хлеб в подливу, вычищали им тарелку, а дети делали "бутерброды" с картошкой.
Атмосфера и детали, которые помнят все
Алюминиевые вилки и ложки — звенели, но были надёжны. Формочка с горчицей и салатом из капусты. Компот из сухофруктов в гранёном стакане. Тарелки с отбитыми краями, но всегда горячие.
Тётенька в белом халате, отдающая с добрым или усталым видом твой "второй".
Почему это стало легендой?
Потому что за простыми блюдами стояла целая эпоха:
Картошка с подливой — не просто блюдо. Это символ целой эпохи, где за 20-30 копеек можно было вкусно и сытно поесть, пообщаться и вернуться в строй. А хлеб по 3 копейки? Он был не просто хлебом — он был финальным аккордом в настоящем кулинарном ритуале.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.