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Картошка с подливой и хлеб по 3 копейки — легенды советского общепита

Еда

Советская столовая — это не просто место, где ели. Это часть жизни: очередь с подносом, запах жареных котлет и неизменная фраза: "Первое, второе, компот!".

Пюре с подливой и тефтелями
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пюре с подливой и тефтелями

Для миллионов людей блюда вроде картошки с подливой стали символом простой, доступной и вкусной еды, которую до сих пор пытаются воссоздать в ресторанах "в стиле СССР".

Картошка с подливой — еда на каждый день

Жареная или отварная картошка с густой мясной или луковой подливкой была настоящим хитом среди рабочих и студентов. Почему?

  • Дёшево: блюдо стоило сущие копейки.
  • Сытно: с хлебом и компотом — полноценный обед.
  • Быстро: готовилось в огромных кастрюлях, раздавалось мгновенно.
  • Проверено временем: вкусно и просто.

Как готовили подливу в столовых:

По технологии советского ГОСТа — на основе мясного или костного бульона.

Ингредиенты:

  • Мука — для зажарки
  • Лук репчатый
  • Томатная паста
  • Бульон или вода
  • Немного жира (сало, масло, маргарин)
  • Соль, лавровый лист, иногда — кусочки тушёнки или печени.

Зажарка соединялась с бульоном, кипятилась, приправлялась, и получалась густая, ароматная подлива — именно та, что медленно растекалась по горке картошки.

Хлеб по 3 копейки — обязательный спутник

  • Кусок хлеба был неотъемлемой частью трапезы:
  • Белый или чёрный — на выбор
  • Нарезан уже на линии раздачи
  • Часто лежал прямо на подносе, без упаковки и без стеснения

Все макали хлеб в подливу, вычищали им тарелку, а дети делали "бутерброды" с картошкой.

Атмосфера и детали, которые помнят все

Алюминиевые вилки и ложки — звенели, но были надёжны. Формочка с горчицей и салатом из капусты. Компот из сухофруктов в гранёном стакане. Тарелки с отбитыми краями, но всегда горячие.

Тётенька в белом халате, отдающая с добрым или усталым видом твой "второй".

Почему это стало легендой?

Потому что за простыми блюдами стояла целая эпоха:

  • Общность и доступность — еда была для всех.
  • Привычка к простому вкусу — без избытка жира, специй, "изысков".
  • Ностальгия — вкус детства, юности, первых студенческих лет.

Картошка с подливой — не просто блюдо. Это символ целой эпохи, где за 20-30 копеек можно было вкусно и сытно поесть, пообщаться и вернуться в строй. А хлеб по 3 копейки? Он был не просто хлебом — он был финальным аккордом в настоящем кулинарном ритуале.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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