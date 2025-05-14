Выглядит, как десерт, но работает, как завтрак чемпиона: как совместить вкусное и полезное утром

Многие уверены: утро должно начинаться либо с каши, либо с омлета. Но действительно ли нужно выбирать между белками и углеводами? Или есть способ совместить вкусное с полезным? Ответ даёт диетолог София Баллати — автор бестселлера "Правильное питание — это круто".
Диетолог напоминает: завтрак не обязательно есть в первые минуты после пробуждения, но желательно в течение двух часов. Главное — не ограничиваться чашкой кофе и не пытаться "сэкономить калории" в начале дня. Это часто приводит к перееданию в обед.
"Лучше сочетать белки и углеводы. Это обеспечивает и быструю энергию, и длительное чувство сытости", — говорит София Баллати.
Добавить немного жиров (например, из орехов или цельного йогурта) - тоже отличная идея.
цельнозерновой хлеб
овсянка или другие хлопья
печенье или сухарики (в меру)
блины из цельнозерновой муки
яйца
молоко, йогурт, кефир
растительное молоко
сыр или творог
бобовые
орехи
тёмный шоколад
семена
Нет "волшебного" завтрака для стройности. Всё решает общий дефицит калорий.
"Лучше выбирать сытные продукты, чем мучиться с диетическими батончиками и голодом до обеда", — подчёркивает Баллати.
Активным людям действительно нужно чуть больше белка, но не столько, сколько принято думать.
Стандарт: 1 г белка на кг веса
Для активных: 1,4-1,8 г
Максимум — 2 г на кг веса
Если вы просто ходите в зал 3-4 раза в неделю, этого вполне достаточно.
Завтрак из одного кофе
Злоупотребление колбасами и сосисками
Игнорирование баланса белков, жиров и углеводов
Отсутствие клетчатки
греческий йогурт
цельнозерновые тосты
банан
немного тёмного шоколада
омлет из 2 яиц
ломтик цельнозернового хлеба
овощи
горсть орехов
овсянка на молоке
ложка мёда
яблоко с кожурой
ложка семян льна
Хороший завтрак — это не диета и не жёсткие ограничения, а разумный баланс вкуса и пользы. Не нужно выбирать между омлетом и овсянкой, сладким и полезным, плотным и лёгким. Всё можно совместить — если понимать, как работают белки, жиры и углеводы. А главное — прислушиваться к себе: утро должно давать не только энергию, но и удовольствие.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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