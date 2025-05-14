Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
120 метров падения и чудо спасения: история кошки из Брайс-Каньона
Синнер взял GPS-навигатор на матч против Навоне: вот зачем ему понадобилось устройство
Города исчезают не с карт, а под землю: тревожный тренд в США, о котором мало кто говорит
Банановая кожура — секретное оружие для вашего сада: вот как её использовать
Путин утвердил состав делегации России для переговоров в Стамбуле по Украине
Отравление бензином: как распознать, что ваш автомобиль уже на последнем дыхании
Швед стал жертвой аферы после отдыха: один визит в отель — и годы проблем
Они машут щупальцами — и другие сразу всё понимают: что за тайный язык под водой
Тренируйся умнее, а не дольше: 3 приёма, которые сохраняют мышцы после 30

Выглядит, как десерт, но работает, как завтрак чемпиона: как совместить вкусное и полезное утром

Еда

Многие уверены: утро должно начинаться либо с каши, либо с омлета. Но действительно ли нужно выбирать между белками и углеводами? Или есть способ совместить вкусное с полезным? Ответ даёт диетолог София Баллати — автор бестселлера "Правильное питание — это круто".

Омлет
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Омлет

Утренние ошибки: почему важен не только кофе

Диетолог напоминает: завтрак не обязательно есть в первые минуты после пробуждения, но желательно в течение двух часов. Главное — не ограничиваться чашкой кофе и не пытаться "сэкономить калории" в начале дня. Это часто приводит к перееданию в обед.

Белки или углеводы? Ответ: и то, и другое

"Лучше сочетать белки и углеводы. Это обеспечивает и быструю энергию, и длительное чувство сытости", — говорит София Баллати.

Добавить немного жиров (например, из орехов или цельного йогурта) - тоже отличная идея.

Как построить сбалансированный завтрак

Продукты с углеводами:

  • цельнозерновой хлеб

  • овсянка или другие хлопья

  • печенье или сухарики (в меру)

  • блины из цельнозерновой муки

Продукты с белками:

  • яйца

  • молоко, йогурт, кефир

  • растительное молоко

  • сыр или творог

  • бобовые

Полезные жиры:

  • орехи

  • тёмный шоколад

  • семена

А если хочется похудеть

Нет "волшебного" завтрака для стройности. Всё решает общий дефицит калорий.

"Лучше выбирать сытные продукты, чем мучиться с диетическими батончиками и голодом до обеда", — подчёркивает Баллати.

А как быть со спортом

Активным людям действительно нужно чуть больше белка, но не столько, сколько принято думать.

  • Стандарт: 1 г белка на кг веса

  • Для активных: 1,4-1,8 г

  • Максимум — 2 г на кг веса

Если вы просто ходите в зал 3-4 раза в неделю, этого вполне достаточно.

Распространённые ошибки:

  • Завтрак из одного кофе

  • Злоупотребление колбасами и сосисками

  • Игнорирование баланса белков, жиров и углеводов

  • Отсутствие клетчатки

3 примера сбалансированных завтраков от диетолога:

Для малоподвижного образа жизни:

  • греческий йогурт

  • цельнозерновые тосты

  • банан

  • немного тёмного шоколада

Для умеренно активных:

  • омлет из 2 яиц

  • ломтик цельнозернового хлеба

  • овощи

  • горсть орехов

Для любителей сладкого, но сбалансированно:

  • овсянка на молоке

  • ложка мёда

  • яблоко с кожурой

  • ложка семян льна

Хороший завтрак — это не диета и не жёсткие ограничения, а разумный баланс вкуса и пользы. Не нужно выбирать между омлетом и овсянкой, сладким и полезным, плотным и лёгким. Всё можно совместить — если понимать, как работают белки, жиры и углеводы. А главное — прислушиваться к себе: утро должно давать не только энергию, но и удовольствие.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали Аудио 
Ванна или душ: на чём прогадали те, кто выбрал кабину
Недвижимость
Ванна или душ: на чём прогадали те, кто выбрал кабину Аудио 
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка
Домашние животные
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка Аудио 
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Санкционная терапия: как давление Запада стало фактором внутренней перезагрузки Дмитрий Плотников Носовой платок можно сделать из чего угодно, главное, чтобы был квадратным Сергей Лебедев Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги Любовь Степушова
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Последние материалы
Синнер взял GPS-навигатор на матч против Навоне: вот зачем ему понадобилось устройство
Города исчезают не с карт, а под землю: тревожный тренд в США, о котором мало кто говорит
Банановая кожура — секретное оружие для вашего сада: вот как её использовать
Путин утвердил состав делегации России для переговоров в Стамбуле по Украине
Отравление бензином: как распознать, что ваш автомобиль уже на последнем дыхании
Швед стал жертвой аферы после отдыха: один визит в отель — и годы проблем
Они машут щупальцами — и другие сразу всё понимают: что за тайный язык под водой
Тренируйся умнее, а не дольше: 3 приёма, которые сохраняют мышцы после 30
Не игнорируйте морщины сна: 5 шагов к идеальной коже по утрам
Топ-5 самых вкусных блюд из советской столовой по ГОСТу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.