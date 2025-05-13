Не яйца и мясо: продукты, в которых белка больше, чем вы думаете

2:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Белок — один из самых важных строительных материалов организма, но его потребление — это не универсальное число. Возраст, пол, активность, особые состояния (например, беременность или тренировки) — всё влияет на норму. А главное — качество источников и грамотный баланс в каждом приёме пищи.

Фото: Freepik by serhii_bobyk is licensed under Рublic domain мясо

Почему белок так важен

Белки — это не только мышцы. Они участвуют в:

формировании тканей (мышц, костей, кожи, волос)

синтезе антител и работе иммунной системы

транспортировке кислорода и питательных веществ

регуляции роста и деления клеток

Белки составляют до 16% массы тела и являются вторым по значимости компонентом после воды.

Сколько белка нужно именно вам

Нормы зависят от многих факторов:

От 1 до 2,2 г белка на килограмм веса

Например:

неактивная женщина — 1 г/кг

активно тренирующийся мужчина — до 2,2 г/кг

Избыток белка организм просто выводит или откладывает в виде жира, поэтому переусердствовать — тоже не вариант.

Кому нужно больше белка

Беременным (особенно во 2-3 триместре)

Подросткам в период роста

Спортсменам , особенно силовым

Восстанавливающимся после болезни

Чем выше нагрузка и потребность в регенерации — тем больше белка требуется.

Что есть на завтрак, чтобы было сытно и полезно

Классический завтрак "печенье+чай" — это почти ноль белка. Что выбрать:

греческий йогурт

яйца

рикотта

нежирная мясная нарезка

Белковый завтрак = больше сытости = меньше перекусов в течение дня.

Чем перекусить

Фрукты ≠ белок

Йогурт, особенно греческий — отличная альтернатива

Сочетание: греческий йогурт + орехи + ягоды = идеально

Обед и ужин: где взять белок

Тарелка пасты без белка — просто углеводы

Добавьте тунец, яйца, бобовые, мясо или сыр

Во втором блюде — главная концентрация белка, не упускайте его

Самые богатые белком продукты

Мясо, рыба, яйца, молочные продукты

Греческий йогурт - лидер среди молочки: 9-11 г белка на 100 г

Растительные источники: бобовые и злаки (но им часто не хватает одной из незаменимых аминокислот)

Комбинации злаков + бобовых — способ получить полноценный аминокислотный профиль

Пропорции в рационе

1 г белка = 4 ккал

Белки должны составлять 10-15% от общего суточного калоража

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

