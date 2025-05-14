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Сажайте в эти дни — и урожай картошки вас приятно шокирует

Еда

Картофель — король дачи. Но даже самый опытный огородник рискует остаться без урожая, если посадит его не вовремя. Ошиблись с датой — и клубни сгниют или "заснут" в холодной земле. Чтобы этого не произошло, ориентируйтесь на сорт, температуру и… Луну.

Картофель
Фото: flickr.com by GiantVermin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Картофель

Что учитывать

Температура почвы - минимум 8-10 °C на глубине штыка. Воздух — от 14 °C
Сорт:

  • Ультраранние — 45-60 дней

  • Ранние — 65-80

  • Среднеспелые — 90-100

  • Поздние — от 110

Регион:

  • Юг — конец марта-апрель

  • Средняя полоса — конец апреля-май

  • Сибирь, Урал — середина мая-начало июня

Лунный календарь (май 2025)

  • Лучшие дни: 16, 17, 21, 22, 25

  • Можно: 1-3, 11, 29, 30

  • Нельзя: 18, 26-28

Если не попали в "идеальные" числа — главное, избегайте запретных.

До посадки — подготовка

  1. Переберите клубни: без гнили, плесени, повреждений

  2. Проращивайте 3-4 недели на свету: сначала при +20 °C, потом при +10…15 °C

  3. Обработайте ростовыми стимуляторами и фунгицидами

  4. Окучивать — только один раз! Этого достаточно для образования новых клубней.

Картофель любит солнце, легкую почву и умеренную влагу. Но главное — правильное время. Один промах по срокам — минус половина урожая.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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