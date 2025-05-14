Сажайте в эти дни — и урожай картошки вас приятно шокирует

Картофель — король дачи. Но даже самый опытный огородник рискует остаться без урожая, если посадит его не вовремя. Ошиблись с датой — и клубни сгниют или "заснут" в холодной земле. Чтобы этого не произошло, ориентируйтесь на сорт, температуру и… Луну.
Температура почвы - минимум 8-10 °C на глубине штыка. Воздух — от 14 °C
Сорт:
Ультраранние — 45-60 дней
Ранние — 65-80
Среднеспелые — 90-100
Поздние — от 110
Регион:
Юг — конец марта-апрель
Средняя полоса — конец апреля-май
Сибирь, Урал — середина мая-начало июня
Лучшие дни: 16, 17, 21, 22, 25
Можно: 1-3, 11, 29, 30
Нельзя: 18, 26-28
Если не попали в "идеальные" числа — главное, избегайте запретных.
Переберите клубни: без гнили, плесени, повреждений
Проращивайте 3-4 недели на свету: сначала при +20 °C, потом при +10…15 °C
Обработайте ростовыми стимуляторами и фунгицидами
Окучивать — только один раз! Этого достаточно для образования новых клубней.
Картофель любит солнце, легкую почву и умеренную влагу. Но главное — правильное время. Один промах по срокам — минус половина урожая.
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