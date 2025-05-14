Сажайте в эти дни — и урожай картошки вас приятно шокирует

Картофель — король дачи. Но даже самый опытный огородник рискует остаться без урожая, если посадит его не вовремя. Ошиблись с датой — и клубни сгниют или "заснут" в холодной земле. Чтобы этого не произошло, ориентируйтесь на сорт, температуру и… Луну.

Фото: flickr.com by GiantVermin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Картофель

Что учитывать

Температура почвы - минимум 8-10 °C на глубине штыка. Воздух — от 14 °C

Сорт:

Ультраранние — 45-60 дней

Ранние — 65-80

Среднеспелые — 90-100

Поздние — от 110

Регион:

Юг — конец марта-апрель

Средняя полоса — конец апреля-май

Сибирь, Урал — середина мая-начало июня

Лунный календарь (май 2025)

Лучшие дни: 16, 17, 21, 22, 25

Можно: 1-3, 11, 29, 30

Нельзя: 18, 26-28

Если не попали в "идеальные" числа — главное, избегайте запретных.

До посадки — подготовка

Переберите клубни: без гнили, плесени, повреждений Проращивайте 3-4 недели на свету: сначала при +20 °C, потом при +10…15 °C Обработайте ростовыми стимуляторами и фунгицидами Окучивать — только один раз! Этого достаточно для образования новых клубней.

Картофель любит солнце, легкую почву и умеренную влагу. Но главное — правильное время. Один промах по срокам — минус половина урожая.