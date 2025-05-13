Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Илон Маск приготовил город-утопию или корпоративную ловушку
Гвоздь не туда — и привет, штраф: чего бояться во время ремонта
Секреты корневой силы: что кладут под огурцы для супер-урожая
Шпаклевка без стресса: как выровнять стены и не возненавидеть ремонт
Макрон предал Зеленского. Запад начал официально сливать Украину
Тихая угроза с розовым оттенком — жители леса как огня боятся эту змею
Миллионы тонн белого золота: запасы лития в США повлияют на мировые цены
Ремонт закончен, а ощущение пустоты осталось: как вдохнуть жизнь в комнату без затрат
Штраф за спешку: Turkish Airlines жёстко ограничит движение

Секреты золотой корочки: как не допустить, чтобы панировка осталась на сковороде

2:08
Еда

Мы все любим золотистую, хрустящую панировку. Но стоит ей начать отслаиваться прямо в сковороде — настроение падает, а котлета становится обычной. Хорошая новость: добиться идеального результата проще, чем кажется. Важно лишь знать несколько простых, но точных кулинарных приёмов.

Креветки в панировке
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Креветки в панировке

Основы, которые работают всегда

Неважно, готовите вы во фритюре, на сковороде или в духовке — панировка требует дисциплины. Вот что важно:

  • Тщательно высушите продукт: бумажным полотенцем уберите всю влагу с поверхности мяса, рыбы или морепродуктов. Иначе пар разрушит сцепление, и панировка слетит.

  • Мука — ваш первый шаг: только потом — яйцо, и уже в конце — панировочные сухари. Это создаёт прочную "трёхслойную броню", которая держится во время жарки.

  • Температура масла — критично: жарьте при 170-180 °C. Если масло недостаточно горячее, панировка размокнет, впитает жир и отслоится.

Как жарить котлеты, чтобы панировка осталась с ними

Миланская, куриная, рыбная — все котлеты требуют покоя. Секрет прост:

  • После панировки дайте им отдохнуть 10 минут перед жаркой. Это время нужно, чтобы сухари "схватились" с поверхностью.

  • Хотите ещё более стойкий слой? Сделайте двойную панировку: яйцо — сухари — снова яйцо — снова сухари.

Гребешки: меньше муки — меньше проблем

Многие ошибаются, используя слишком много муки при панировке морепродуктов. Слишком влажное мясо + избыток муки = отслоение.
Дайте гребешкам высохнуть, уберите лишнюю муку и не двигайте их на сковороде каждые 10 секунд.

Как добиться идеальной панировки на кальмарах

Любимые хрустящие кольца часто "лысеют" при жарке. Всё просто:

  • Просушите кальмары до состояния почти сухой поверхности

  • Убедитесь, что масло хорошо разогрето

  • И снова — не переборщите с мукой и не переворачивайте их лишний раз

Уточнения

Панирова́ние паниро́вка (от фр. paner, panures — «толчёные сухари») — завершающий этап подготовки продукта к жарке.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали Аудио 
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Авто
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств Аудио 
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Наука и техника
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Санкционная терапия: как давление Запада стало фактором внутренней перезагрузки Дмитрий Плотников Носовой платок можно сделать из чего угодно, главное, чтобы был квадратным Сергей Лебедев Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги Любовь Степушова
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Последние материалы
Секреты корневой силы: что кладут под огурцы для супер-урожая
Шпаклевка без стресса: как выровнять стены и не возненавидеть ремонт
Макрон предал Зеленского. Запад начал официально сливать Украину
Тихая угроза с розовым оттенком — жители леса как огня боятся эту змею
Миллионы тонн белого золота: запасы лития в США повлияют на мировые цены
Ремонт закончен, а ощущение пустоты осталось: как вдохнуть жизнь в комнату без затрат
Штраф за спешку: Turkish Airlines жёстко ограничит движение
Сумасшедший поворот событий на ЧМ по хоккею: даже комментатор сдался
Секреты золотой корочки: как не допустить, чтобы панировка осталась на сковороде
О чём шепчет двигатель: как нагар на свечах зажигания поможет поставить диагноз вашему мотору
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.