Не сахар, а масло: новый способ сделать кофе полезным

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Масло в кофе — звучит как кулинарная ошибка. Но в реальности это научно подтверждённый тренд, за которым стоит не просто хайп, а реальные исследования Гарварда. Идея простая: одна ложка оливкового масла в утреннем эспрессо может работать как напиток долголетия.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Зелёная кухня

Что говорит наука

Учёные из Гарвардской школы общественного здоровья выяснили:

1/2 ч. л. масла в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 15%

шанс развития ишемической болезни сердца уменьшается на 21%

Если добавить 2 ст. л. масла в день, можно дополнительно снизить вероятность инсульта, нормализовать давление и "плохой" холестерин.

Польза — не только для сердца

Масляный кофе может:

защитить от деменции

снизить скрытые воспаления

облегчить хронические болезни лёгких

помочь при депрессии и бессоннице

поддержать обмен веществ

Комбинация кофе и масла даёт заряд антиоксидантов и полезных жиров — без сахара и сливок, которые нивелируют эффект.

Как приготовить

Рецепт от Better Homes and Gardens:

Подогрейте 50 мл растительного молока (овсяного или другого) Взбейте с 1 ч. л. оливкового масла extra virgin до образования мягкой пены Добавьте к свежесваренному эспрессо

Вкус получается мягким, с лёгкой ореховой ноткой. Сахар — под запретом, он "глушит" антиоксиданты.

Но есть нюанс

В одной столовой ложке масла почти 120 ккал, так что если следите за калорийностью — учитывайте это. Польза не отменяет энергоёмкости.