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Не сахар, а масло: новый способ сделать кофе полезным

1:45
Еда

Масло в кофе — звучит как кулинарная ошибка. Но в реальности это научно подтверждённый тренд, за которым стоит не просто хайп, а реальные исследования Гарварда. Идея простая: одна ложка оливкового масла в утреннем эспрессо может работать как напиток долголетия.

Зелёная кухня
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Зелёная кухня

Что говорит наука

Учёные из Гарвардской школы общественного здоровья выяснили:

  • 1/2 ч. л. масла в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 15%

  • шанс развития ишемической болезни сердца уменьшается на 21%

Если добавить 2 ст. л. масла в день, можно дополнительно снизить вероятность инсульта, нормализовать давление и "плохой" холестерин.

Польза — не только для сердца

Масляный кофе может:

  • защитить от деменции

  • снизить скрытые воспаления

  • облегчить хронические болезни лёгких

  • помочь при депрессии и бессоннице

  • поддержать обмен веществ

Комбинация кофе и масла даёт заряд антиоксидантов и полезных жиров — без сахара и сливок, которые нивелируют эффект.

Как приготовить

Рецепт от Better Homes and Gardens:

  1. Подогрейте 50 мл растительного молока (овсяного или другого)

  2. Взбейте с 1 ч. л. оливкового масла extra virgin до образования мягкой пены

  3. Добавьте к свежесваренному эспрессо

Вкус получается мягким, с лёгкой ореховой ноткой. Сахар — под запретом, он "глушит" антиоксиданты.

Но есть нюанс

В одной столовой ложке масла почти 120 ккал, так что если следите за калорийностью — учитывайте это. Польза не отменяет энергоёмкости.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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