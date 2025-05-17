Не сахар, а масло: новый способ сделать кофе полезным

Масло в кофе — звучит как кулинарная ошибка. Но в реальности это научно подтверждённый тренд, за которым стоит не просто хайп, а реальные исследования Гарварда. Идея простая: одна ложка оливкового масла в утреннем эспрессо может работать как напиток долголетия.
Учёные из Гарвардской школы общественного здоровья выяснили:
1/2 ч. л. масла в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 15%
шанс развития ишемической болезни сердца уменьшается на 21%
Если добавить 2 ст. л. масла в день, можно дополнительно снизить вероятность инсульта, нормализовать давление и "плохой" холестерин.
Масляный кофе может:
защитить от деменции
снизить скрытые воспаления
облегчить хронические болезни лёгких
помочь при депрессии и бессоннице
поддержать обмен веществ
Комбинация кофе и масла даёт заряд антиоксидантов и полезных жиров — без сахара и сливок, которые нивелируют эффект.
Рецепт от Better Homes and Gardens:
Подогрейте 50 мл растительного молока (овсяного или другого)
Взбейте с 1 ч. л. оливкового масла extra virgin до образования мягкой пены
Добавьте к свежесваренному эспрессо
Вкус получается мягким, с лёгкой ореховой ноткой. Сахар — под запретом, он "глушит" антиоксиданты.
В одной столовой ложке масла почти 120 ккал, так что если следите за калорийностью — учитывайте это. Польза не отменяет энергоёмкости.
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