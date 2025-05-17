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Лед под запретом: чем заменить кубики в бокале с вином

1:26
Еда

Забудьте про лёд! Сомелье всё чаще советуют использовать кое-что поострее — буквально. Белое вино заиграет новыми красками, если в бокал положить… кусочек замороженного халапеньо.

Бокал вина
Фото: flickr.com by City Foodsters, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бокал вина

Звучит как шутка? На самом деле — тренд. Лёд, как известно, разбавляет вкус, а вот замороженный перец не только охлаждает, но и добавляет напитку легкую пикантность, подчеркивая его аромат.

Как это работает

Рецепт простой:

  • Нарежьте стручок халапеньо средними колечками

  • Отправьте их в морозилку на пару часов

  • Бросьте 1-2 ломтика в бокал с охлаждённым совиньоном или рислингом

Результат — легкое пряное послевкусие, цитрусовые нотки, свежесть зелени и абсолютно новый опыт от привычного напитка. Особенно интересно сочетание с розовым вином — но и с белым эффект не менее яркий.

Главное — не переборщить

Халапеньо — не лед, тут важно чувство меры. Один-два кружочка на бокал — максимум. Иначе перец "забьёт" тонкую кислотность вина, и вместо гастрономического наслаждения получите острый перегруз.

Это не только способ удивить гостей, но и лайфхак для тех, кто ищет новые вкусы. А ещё - отличный повод пересмотреть своё отношение к сочетаниям, которые на первый взгляд кажутся странными.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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