Лед под запретом: чем заменить кубики в бокале с вином

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Забудьте про лёд! Сомелье всё чаще советуют использовать кое-что поострее — буквально. Белое вино заиграет новыми красками, если в бокал положить… кусочек замороженного халапеньо.

Фото: flickr.com by City Foodsters, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бокал вина

Звучит как шутка? На самом деле — тренд. Лёд, как известно, разбавляет вкус, а вот замороженный перец не только охлаждает, но и добавляет напитку легкую пикантность, подчеркивая его аромат.

Как это работает

Рецепт простой:

Нарежьте стручок халапеньо средними колечками

Отправьте их в морозилку на пару часов

Бросьте 1-2 ломтика в бокал с охлаждённым совиньоном или рислингом

Результат — легкое пряное послевкусие, цитрусовые нотки, свежесть зелени и абсолютно новый опыт от привычного напитка. Особенно интересно сочетание с розовым вином — но и с белым эффект не менее яркий.

Главное — не переборщить

Халапеньо — не лед, тут важно чувство меры. Один-два кружочка на бокал — максимум. Иначе перец "забьёт" тонкую кислотность вина, и вместо гастрономического наслаждения получите острый перегруз.

Это не только способ удивить гостей, но и лайфхак для тех, кто ищет новые вкусы. А ещё - отличный повод пересмотреть своё отношение к сочетаниям, которые на первый взгляд кажутся странными.