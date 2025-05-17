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Салат с сюрпризом: чем опасны сырые шампиньоны

1:37
Еда

Они выглядят аппетитно и придают блюдам изысканность — сырые шампиньоны часто встречаются в салатах и закусках. Но врачи предупреждают: этот кулинарный минимализм может обернуться серьёзными проблемами.

Шампиньоны
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шампиньоны

Что скрывается под шляпкой?

По словам гастроэнтеролога и диетолога Эльвиры Белевой, шампиньоны в сыром виде могут стать источником опасных бактерий:

  • сальмонеллы

  • кишечной палочки

  • листерии

Все они погибают только при высокой температуре. А значит, красивая свежесть грибов — не всегда благо.

Опасность не только в микробах

Есть и другая угроза — мирицидин. Это вещество содержится в сырых шампиньонах и способно накапливаться в организме. При регулярном употреблении в больших количествах оно может вызвать интоксикацию. Кроме того, грибы — нередкий аллерген.

Решили всё же рискнуть

Если отказаться от сырого блюда не получается, хотя бы соблюдайте минимальные меры безопасности:

  • промойте грибы под проточной водой

  • удалите кожицу и повреждённые участки

  • замочите в растворе уксуса (1 ст. л. на 1 л воды)

Но даже такие меры не сделают шампиньоны полностью безопасными. Особенно если они куплены на стихийном рынке или собраны вблизи дороги.

Лучше не рисковать

Даже если вкус сырых грибов кажется вам изысканным, не стоит превращать его в привычку. Кулинарная мода не должна идти вразрез со здоровьем. Термическая обработка — лучший способ обезопасить себя.

Уточнения

Шампиньо́н — род пластинчатых грибов семейства Шампиньоновые (Агариковые) (лат. Agaricaceae). Русское название «шампиньон» происходит от фр. champignon, восходящего к народнолатинскому (fungus) campaniolus — «полевой (гриб)». 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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