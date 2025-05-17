Не только цвет: скрытые различия между брокколи и цветной капустой

Цветная капуста и брокколи — как сестры: вроде бы похожи, но характер у каждой свой. Они из одного семейства, крестоцветного, но путать их — всё равно что путать соль с сахаром.
Зелёный пигмент хлорофилл — это визитная карточка брокколи. Именно он придаёт ей насыщенный цвет и делает этот овощ мощным антиоксидантом. У цветной капусты свой козырь — антоцианы. Они встречаются в фиолетовых сортах и тоже защищают клетки от разрушения.
Брокколи — чемпион по содержанию витаминов С и К. Первая поддерживает иммунитет, вторая нужна для костей и свёртываемости крови. Цветная капуста отвечает своим: в ней больше фолата, а это уже забота о нервной системе и кроветворении.
Обе богаты клетчаткой, а значит, пищеварению только на пользу. Если выбирать между ними по пользе — ничья. Можно чередовать или есть вместе.
Брокколи — с характером, у неё яркий, немного горьковатый вкус. Цветная капуста — мягкая, нейтральная, будто создана для крем-супов и запеканок.
Овощи теряют часть пользы при долгой готовке, поэтому выбирайте бережные способы:
на пару
запекание
тушение
быстрая варка
Идеальны для гарниров, салатов, супов и даже основного блюда — особенно если немного фантазии и любимых специй.
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