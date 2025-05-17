Без панировки и муки: котлеты, которые держатся только на вкусе

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Звучит невероятно, но всего 5 ингредиентов могут превратить обычный ужин в гастрономическое путешествие в Азию. Этот рецепт от Джейми Оливера — настоящая находка для тех, кто ценит простоту, но не готов жертвовать вкусом.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты из цуккини

Никакой экзотики в доступе — только вкус. Рыбные котлеты из сёмги получаются нежными, пряными и с той самой азиатской ноткой, которая делает блюдо запоминающимся.

Что нужно:

500 г филе сёмги

1 стебель лемонграсса

небольшой корень имбиря

15 г кинзы

соус чили — по вкусу

соль, перец

немного оливкового масла

Как готовить:

Подготовка специй. Лемонграсс нужно слегка отбить, убрать жёсткий верхний слой. Имбирь и лемонграсс мелко нарезать вместе с большей частью кинзы. Остатки зелени отправьте в холодную воду — ею позже украсите блюдо. Работа с рыбой. Сёмгу вымойте, обсушите и нарежьте кусочками по 1 см. Потом — мелко порубите до состояния пюре. Смешайте с ароматной массой из специй, посолите, поперчите. Формуем. Скатайте котлеты толщиной около 2 см. Они должны быть плотными, но нежными. Обжариваем. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Финальный штрих. Добавьте соус чили прямо на котлеты, влейте немного воды в сковороду и дайте соусу разойтись. Подавайте с зеленью.

Этот рецепт подойдёт и для семейного ужина, и для неожиданного прихода гостей. Быстро, просто, вкусно — и со вкусом Востока.