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Без панировки и муки: котлеты, которые держатся только на вкусе

1:48
Еда

Звучит невероятно, но всего 5 ингредиентов могут превратить обычный ужин в гастрономическое путешествие в Азию. Этот рецепт от Джейми Оливера — настоящая находка для тех, кто ценит простоту, но не готов жертвовать вкусом.

Котлеты из цуккини
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты из цуккини

Никакой экзотики в доступе — только вкус. Рыбные котлеты из сёмги получаются нежными, пряными и с той самой азиатской ноткой, которая делает блюдо запоминающимся.

Что нужно:

  • 500 г филе сёмги

  • 1 стебель лемонграсса

  • небольшой корень имбиря

  • 15 г кинзы

  • соус чили — по вкусу

  • соль, перец

  • немного оливкового масла

Как готовить:

  1. Подготовка специй. Лемонграсс нужно слегка отбить, убрать жёсткий верхний слой. Имбирь и лемонграсс мелко нарезать вместе с большей частью кинзы. Остатки зелени отправьте в холодную воду — ею позже украсите блюдо.

  2. Работа с рыбой. Сёмгу вымойте, обсушите и нарежьте кусочками по 1 см. Потом — мелко порубите до состояния пюре. Смешайте с ароматной массой из специй, посолите, поперчите.

  3. Формуем. Скатайте котлеты толщиной около 2 см. Они должны быть плотными, но нежными.

  4. Обжариваем. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

  5. Финальный штрих. Добавьте соус чили прямо на котлеты, влейте немного воды в сковороду и дайте соусу разойтись. Подавайте с зеленью.

Этот рецепт подойдёт и для семейного ужина, и для неожиданного прихода гостей. Быстро, просто, вкусно — и со вкусом Востока.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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