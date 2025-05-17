Без панировки и муки: котлеты, которые держатся только на вкусе

Звучит невероятно, но всего 5 ингредиентов могут превратить обычный ужин в гастрономическое путешествие в Азию. Этот рецепт от Джейми Оливера — настоящая находка для тех, кто ценит простоту, но не готов жертвовать вкусом.
Никакой экзотики в доступе — только вкус. Рыбные котлеты из сёмги получаются нежными, пряными и с той самой азиатской ноткой, которая делает блюдо запоминающимся.
500 г филе сёмги
1 стебель лемонграсса
небольшой корень имбиря
15 г кинзы
соус чили — по вкусу
соль, перец
немного оливкового масла
Подготовка специй. Лемонграсс нужно слегка отбить, убрать жёсткий верхний слой. Имбирь и лемонграсс мелко нарезать вместе с большей частью кинзы. Остатки зелени отправьте в холодную воду — ею позже украсите блюдо.
Работа с рыбой. Сёмгу вымойте, обсушите и нарежьте кусочками по 1 см. Потом — мелко порубите до состояния пюре. Смешайте с ароматной массой из специй, посолите, поперчите.
Формуем. Скатайте котлеты толщиной около 2 см. Они должны быть плотными, но нежными.
Обжариваем. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Финальный штрих. Добавьте соус чили прямо на котлеты, влейте немного воды в сковороду и дайте соусу разойтись. Подавайте с зеленью.
Этот рецепт подойдёт и для семейного ужина, и для неожиданного прихода гостей. Быстро, просто, вкусно — и со вкусом Востока.
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