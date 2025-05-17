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Кондиционер в бокале: замороженная маргарита, которая спасает от жары

1:29
Еда

Вентилятор не спасает, кондиционер — на пределе? Пора достать блендер и приготовить то, что точно охладит и поднимет настроение. Нет, не холодный чай и не смузи — мы говорим о замороженной маргарите, коктейле, который способен спасти любой летний вечер.

Ликер лимончелло
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ликер лимончелло

Простые ингредиенты — идеальный эффект

Для основы тебе понадобится:

  • лёд — 600 г

  • текила — 250 мл

  • сок лайма — 250 мл

  • ликёр "Трипл-сек" — 125 мл

  • сахарный сироп — по вкусу

Бросьте всё в блендер и взбейте до однородной ледяной массы. Попробуйте — если нужно, добавьте немного сиропа для баланса вкуса. Разлейте по бокалам, украсьте дольками лайма — и можно наслаждаться!

Вариации, которые стоит попробовать

Хочешь добавить коктейлю новых нот? Просто закинь в блендер замороженные ягоды или фрукты. Один коктейль — множество вкусов! Сделайте порцию с клубникой, другую — с земляникой, а если хочется мягкой сладости — добавьте банан.

Особенно хорошо маргарита дружит с кислыми ягодами. Но всё зависит от настроения и вкуса — экспериментировать здесь можно бесконечно.

Важное напоминание

Этот текст носит исключительно развлекательный характер и не является рекомендацией. Помните: алкоголь может быть вреден для здоровья.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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