Кондиционер в бокале: замороженная маргарита, которая спасает от жары

Вентилятор не спасает, кондиционер — на пределе? Пора достать блендер и приготовить то, что точно охладит и поднимет настроение. Нет, не холодный чай и не смузи — мы говорим о замороженной маргарите, коктейле, который способен спасти любой летний вечер.
Для основы тебе понадобится:
лёд — 600 г
текила — 250 мл
сок лайма — 250 мл
ликёр "Трипл-сек" — 125 мл
сахарный сироп — по вкусу
Бросьте всё в блендер и взбейте до однородной ледяной массы. Попробуйте — если нужно, добавьте немного сиропа для баланса вкуса. Разлейте по бокалам, украсьте дольками лайма — и можно наслаждаться!
Хочешь добавить коктейлю новых нот? Просто закинь в блендер замороженные ягоды или фрукты. Один коктейль — множество вкусов! Сделайте порцию с клубникой, другую — с земляникой, а если хочется мягкой сладости — добавьте банан.
Особенно хорошо маргарита дружит с кислыми ягодами. Но всё зависит от настроения и вкуса — экспериментировать здесь можно бесконечно.
Этот текст носит исключительно развлекательный характер и не является рекомендацией. Помните: алкоголь может быть вреден для здоровья.
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