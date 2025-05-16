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Хруст, аромат и дымок: запекаем овощи, от которых не оторваться

1:37
Еда

Хрустящая корочка, дымок от углей и яркий вкус — запечённые на мангале овощи легко могут затмить мясо. Главное — не забыть про один важный шаг, без которого всё потеряет смысл.

овощи на гриле
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
овощи на гриле

Всё начинается с выбора

Для идеального результата подойдут самые обычные овощи: кабачки, баклажаны, болгарский перец. Нарежьте их крупно — так они не провалятся в угли и сохранят сочность. Нужно около 500 г ассорти — вполне достаточно для пары порций.

Без маринада — как без огня

Мясо без маринада не раскроется, с овощами то же самое. В миску отправьте нарезку, добавьте 3 столовые ложки оливкового масла, чайную ложку соли, полчайной ложки перца и немного розмарина — свежего или сушёного. Перемешайте так, чтобы каждый кусочек получил свою порцию вкуса. Дайте постоять 15-20 минут. За это время можно заняться углями.

Главное — жар, а не огонь

Как только угли покрылись серым пеплом и не пылают — самое время выкладывать овощи на решетку. Не укладывайте их слишком плотно: так проще переворачивать и всё прожарится равномерно.

Жарьте 10-15 минут, пока ломтики не станут мягкими и румяными. Переворачивайте почаще — это обеспечит красивую корочку со всех сторон.

Что дальше

Подавайте как самостоятельное блюдо или гарнир. Такие овощи прекрасно сочетаются с мясом, рыбой, да и просто с куском хлеба.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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