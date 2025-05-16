Он пахнет — вы страдаете: как спасти холодильник от вони

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Холодильник — главный страж свежести продуктов. Но что, если он сам становится источником неприятного запаха или даже микробов? Многие откладывают его уборку, пока из морозилки не начинает пахнуть рыбой или из-под дверцы не вываливаются крошки. А ведь всё куда проще, чем кажется.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Полки холодильника

Минимум усилий — максимум чистоты

Чтобы не запускать ситуацию, достаточно раз в неделю протирать полки и стенки влажной тряпкой. Это займёт всего пару минут, но позволит избежать "сюрпризов" в виде испорченной еды и запаха несвежести. Заодно можно проверить сроки годности и избавить холодильник от забытых остатков.

Места, которые все забывают

Неочевидные участки вроде резинки на дверце или дальних уголков часто остаются без внимания. А ведь именно туда попадает влага, крошки и мелкий мусор, который может привести к неприятному аромату. Заглядывать туда стоит хотя бы раз в месяц.

Когда уборка становится срочной

Есть случаи, когда медлить нельзя. Пролился соус? Остался запах рыбы? Действовать нужно немедленно. Иначе последствия почувствуют все продукты рядом, и даже чистка потом может не помочь.

Холодильник — не просто бытовой прибор. Он влияет на здоровье, настроение и даже вкус ужина. Немного регулярности — и проблем не будет вовсе.