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Он пахнет — вы страдаете: как спасти холодильник от вони

1:30
Еда

Холодильник — главный страж свежести продуктов. Но что, если он сам становится источником неприятного запаха или даже микробов? Многие откладывают его уборку, пока из морозилки не начинает пахнуть рыбой или из-под дверцы не вываливаются крошки. А ведь всё куда проще, чем кажется.

Полки холодильника
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Полки холодильника

Минимум усилий — максимум чистоты

Чтобы не запускать ситуацию, достаточно раз в неделю протирать полки и стенки влажной тряпкой. Это займёт всего пару минут, но позволит избежать "сюрпризов" в виде испорченной еды и запаха несвежести. Заодно можно проверить сроки годности и избавить холодильник от забытых остатков.

Места, которые все забывают

Неочевидные участки вроде резинки на дверце или дальних уголков часто остаются без внимания. А ведь именно туда попадает влага, крошки и мелкий мусор, который может привести к неприятному аромату. Заглядывать туда стоит хотя бы раз в месяц.

Когда уборка становится срочной

Есть случаи, когда медлить нельзя. Пролился соус? Остался запах рыбы? Действовать нужно немедленно. Иначе последствия почувствуют все продукты рядом, и даже чистка потом может не помочь.

Холодильник — не просто бытовой прибор. Он влияет на здоровье, настроение и даже вкус ужина. Немного регулярности — и проблем не будет вовсе.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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