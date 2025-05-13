Фасоль мстит изнутри: как простая ошибка превращает обед в катастрофу

Фасоль — штука полезная, но коварная. Вкусная, питательная, а потом… живот, как воздушный шар. Всё дело в скрытом ингредиенте — сложных углеводах, с которыми наш организм не умеет обращаться.
Главные виновники — олигосахариды, в частности рафиноза и стахиоза. Это такие углеводы, которые не перевариваются в тонком кишечнике. Зато в толстом… бактерии принимаются за дело и выделяют газ: метан, водород и углекислоту. И всё бы ничего, если бы это не вызывало вздутие, урчание и прочие не самые элегантные последствия.
Самый простой способ избежать вздутия — замочить фасоль заранее. И вот тут возникает главный вопрос: на сколько часов?
Минимум — 12 часов. Идеально — оставить на ночь.
Не забудь слить воду. Никогда не вари фасоль в той же воде, где она лежала — в ней уже "нажито" достаточно газа.
Совет от опытных: меняй воду хотя бы пару раз за время замачивания. Особенно, если она покрылась пеной.
Некоторые добавляют пару капель лимонного сока — это не ускоряет выведение газов, но помогает сохранить полезные вещества и облегчает усвоение фасоли. Не обязательно, но приятно.
Если после 12 часов вода по-прежнему прозрачная и фасоль твёрдая — дай ей ещё немного времени.
Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.
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