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Фасоль мстит изнутри: как простая ошибка превращает обед в катастрофу

Еда

Фасоль — штука полезная, но коварная. Вкусная, питательная, а потом… живот, как воздушный шар. Всё дело в скрытом ингредиенте — сложных углеводах, с которыми наш организм не умеет обращаться.

Красная фасоль
Фото: commons.wikimedia.org by Sanjay Acharya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Красная фасоль

Почему фасоль "взрывает" живот

Главные виновники — олигосахариды, в частности рафиноза и стахиоза. Это такие углеводы, которые не перевариваются в тонком кишечнике. Зато в толстом… бактерии принимаются за дело и выделяют газ: метан, водород и углекислоту. И всё бы ничего, если бы это не вызывало вздутие, урчание и прочие не самые элегантные последствия.

Замачивание фасоли: когда и как

Самый простой способ избежать вздутия — замочить фасоль заранее. И вот тут возникает главный вопрос: на сколько часов?

  • Минимум — 12 часов. Идеально — оставить на ночь.

  • Не забудь слить воду. Никогда не вари фасоль в той же воде, где она лежала — в ней уже "нажито" достаточно газа.

  • Совет от опытных: меняй воду хотя бы пару раз за время замачивания. Особенно, если она покрылась пеной.

Лимон в замачивании: лайфхак или миф

Некоторые добавляют пару капель лимонного сока — это не ускоряет выведение газов, но помогает сохранить полезные вещества и облегчает усвоение фасоли. Не обязательно, но приятно.

Как понять, что фасоль готова

  • Увеличилась в размере
  • Стала чуть мягче
  • Вода потемнела и стала мутной — значит, олигосахариды вышли наружу

Если после 12 часов вода по-прежнему прозрачная и фасоль твёрдая — дай ей ещё немного времени.

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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