Брауни без муки меняет тело изнутри: эффект наступает неожиданно быстро

Когда тело устало, а голова вот-вот взорвётся от мигрени — не спешите в аптеку. Иногда правильный десерт может дать организму больше, чем таблетка. Особенно если в нём — настоящий магниевый заряд.
Магний — один из главных минералов для нашего организма. Он помогает сердцу, костям, мозгу, мышцам и даже кишечнику. Но вот загвоздка: аптечные добавки не всегда усваиваются идеально, да и химический состав вызывает сомнения. Что делать? Ответ нашли поклонники осознанного питания: готовить магний дома — вкусно и без лишней химии.
Специалистка Жанетт Энмануэль поделилась простым способом превратить обычную сладость в натуральную магниевую бомбу. Без муки и сахара, только полезные ингредиенты.
Вот что она использует:
Финики без косточек — источник магния и сладости
Фрукты с орехами: миндаль, грецкие орехи
Масло арахисовое - для текстуры и пользы
Какао - настоящий антидепрессант
Кокосовое масло - для баланса
"Магний помогает при мигренях, судорогах, улучшает пищеварение и усвоение кальция", - отметила Жанетт в эфире Telemundo.
Все ингредиенты отправляются в блендер. Если масса получается слишком липкой — добавляется немного масла. Полученную смесь выложить в форму и запекать 20 минут при умеренной температуре. Сверху можно посыпать дроблёными орешками.
Если добавить в рацион продукты с высоким содержанием магния, можно заметить следующие эффекты:
Сердце работает ровнее, ритм стабилизируется
Память становится острее, мозг работает быстрее
Кости укрепляются, особенно у пожилых
Мышцы быстрее восстанавливаются после тренировок
Метаболизм ускоряется, снижается уровень усталости
Кишечник начинает работать "как часы", прощай, запоры
Этот минерал влияет буквально на каждую систему организма. Но чтобы он работал, важно не только принимать его, но и усваивать. А значит — лучше получать его из еды. И нет, это не скучные овощи. Это может быть… шоколадный брауни с финиками.
Бра́уни (англ. Chocolate brownie) — шоколадное пирожное характерного коричневого цвета (англ. brown - "коричневый"; отсюда и название), прямоугольные куски нарезанного шоколадного пирога.
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