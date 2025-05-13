Брауни без муки меняет тело изнутри: эффект наступает неожиданно быстро

2:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда тело устало, а голова вот-вот взорвётся от мигрени — не спешите в аптеку. Иногда правильный десерт может дать организму больше, чем таблетка. Особенно если в нём — настоящий магниевый заряд.

Фото: flickr.com by Steph Laing, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ брауни

Что общего у брауни и здоровья

Магний — один из главных минералов для нашего организма. Он помогает сердцу, костям, мозгу, мышцам и даже кишечнику. Но вот загвоздка: аптечные добавки не всегда усваиваются идеально, да и химический состав вызывает сомнения. Что делать? Ответ нашли поклонники осознанного питания: готовить магний дома — вкусно и без лишней химии.

Полезный брауни: пошаговый рецепт

Специалистка Жанетт Энмануэль поделилась простым способом превратить обычную сладость в натуральную магниевую бомбу. Без муки и сахара, только полезные ингредиенты.

Вот что она использует:

Финики без косточек — источник магния и сладости

Фрукты с орехами : миндаль, грецкие орехи

Масло арахисовое - для текстуры и пользы

Какао - настоящий антидепрессант

Кокосовое масло - для баланса

"Магний помогает при мигренях, судорогах, улучшает пищеварение и усвоение кальция", - отметила Жанетт в эфире Telemundo.

Все ингредиенты отправляются в блендер. Если масса получается слишком липкой — добавляется немного масла. Полученную смесь выложить в форму и запекать 20 минут при умеренной температуре. Сверху можно посыпать дроблёными орешками.

Что происходит с телом, когда в нём достаточно магния

Если добавить в рацион продукты с высоким содержанием магния, можно заметить следующие эффекты:

Сердце работает ровнее, ритм стабилизируется

Память становится острее, мозг работает быстрее

Кости укрепляются, особенно у пожилых

Мышцы быстрее восстанавливаются после тренировок

Метаболизм ускоряется, снижается уровень усталости

Кишечник начинает работать "как часы", прощай, запоры

Магний — не просто микроэлемент

Этот минерал влияет буквально на каждую систему организма. Но чтобы он работал, важно не только принимать его, но и усваивать. А значит — лучше получать его из еды. И нет, это не скучные овощи. Это может быть… шоколадный брауни с финиками.

Уточнения

Бра́уни (англ. Chocolate brownie) — шоколадное пирожное характерного коричневого цвета (англ. brown - "коричневый"; отсюда и название), прямоугольные куски нарезанного шоколадного пирога.



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