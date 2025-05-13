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Брауни без муки меняет тело изнутри: эффект наступает неожиданно быстро

2:29
Еда

Когда тело устало, а голова вот-вот взорвётся от мигрени — не спешите в аптеку. Иногда правильный десерт может дать организму больше, чем таблетка. Особенно если в нём — настоящий магниевый заряд.

брауни
Фото: flickr.com by Steph Laing, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
брауни

Что общего у брауни и здоровья

Магний — один из главных минералов для нашего организма. Он помогает сердцу, костям, мозгу, мышцам и даже кишечнику. Но вот загвоздка: аптечные добавки не всегда усваиваются идеально, да и химический состав вызывает сомнения. Что делать? Ответ нашли поклонники осознанного питания: готовить магний дома — вкусно и без лишней химии.

Полезный брауни: пошаговый рецепт

Специалистка Жанетт Энмануэль поделилась простым способом превратить обычную сладость в натуральную магниевую бомбу. Без муки и сахара, только полезные ингредиенты.

Вот что она использует:

  • Финики без косточек — источник магния и сладости

  • Фрукты с орехами: миндаль, грецкие орехи

  • Масло арахисовое - для текстуры и пользы

  • Какао - настоящий антидепрессант

  • Кокосовое масло - для баланса

"Магний помогает при мигренях, судорогах, улучшает пищеварение и усвоение кальция", - отметила Жанетт в эфире Telemundo.

Все ингредиенты отправляются в блендер. Если масса получается слишком липкой — добавляется немного масла. Полученную смесь выложить в форму и запекать 20 минут при умеренной температуре. Сверху можно посыпать дроблёными орешками.

Что происходит с телом, когда в нём достаточно магния

Если добавить в рацион продукты с высоким содержанием магния, можно заметить следующие эффекты:

  • Сердце работает ровнее, ритм стабилизируется

  • Память становится острее, мозг работает быстрее

  • Кости укрепляются, особенно у пожилых

  • Мышцы быстрее восстанавливаются после тренировок

  • Метаболизм ускоряется, снижается уровень усталости

  • Кишечник начинает работать "как часы", прощай, запоры

Магний — не просто микроэлемент

Этот минерал влияет буквально на каждую систему организма. Но чтобы он работал, важно не только принимать его, но и усваивать. А значит — лучше получать его из еды. И нет, это не скучные овощи. Это может быть… шоколадный брауни с финиками.

Уточнения

Бра́уни (англ. Chocolate brownie) — шоколадное пирожное характерного коричневого цвета (англ. brown - "коричневый"; отсюда и название), прямоугольные куски нарезанного шоколадного пирога.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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