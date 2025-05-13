Автомат с газировкой и булочка с повидлом: гастрономия улиц СССР

Прогулка по советскому городу почти всегда сопровождалась маленькими гастрономическими радостями: газировка из автомата, горячая сосиска в тесте или сладкая булочка с повидлом.
Это была настоящая уличная еда СССР — простая, дешевая, но родная и вкусная.
Газировка из автомата
Установлены на улицах, вокзалах, в парках. Работали по принципу самообслуживания: 1 копейка — без сиропа, 3 копейки — с сиропом.
Стакан — стеклянный, один на всех, стоял в специальной нише (мыли не всегда). Самые популярные вкусы: дюшес, крем-сода, тархун.
Булочка с повидлом
Продавалась в хлебных киосках, буфетах, столовых.
Стоила 7-10 копеек. Тесто — дрожжевое, пышное.
Повидло — густое, чаще яблочное или сливовое. Её ели прямо на улице, часто запивая той самой газировкой.
Другие гастрономические радости:
Почему это помнят
Эти продукты были доступны каждому. Вкус — честный и узнаваемый, без изысков. Это была часть городского пейзажа — как скамейки, почтовые ящики и очереди.
Уличная еда СССР — это не про фастфуд, а про уютную простоту. Булочка с повидлом и газировка из автомата — это вкус настоящего детства, когда даже 10 копеек в кармане давали радость.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.