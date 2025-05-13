Автомат с газировкой и булочка с повидлом: гастрономия улиц СССР

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Прогулка по советскому городу почти всегда сопровождалась маленькими гастрономическими радостями: газировка из автомата, горячая сосиска в тесте или сладкая булочка с повидлом.

Фото: commons.wikimedia.org by ZetsubouToshio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Автомат с водой

Это была настоящая уличная еда СССР — простая, дешевая, но родная и вкусная.

Газировка из автомата

Установлены на улицах, вокзалах, в парках. Работали по принципу самообслуживания: 1 копейка — без сиропа, 3 копейки — с сиропом.

Стакан — стеклянный, один на всех, стоял в специальной нише (мыли не всегда). Самые популярные вкусы: дюшес, крем-сода, тархун.

Булочка с повидлом

Продавалась в хлебных киосках, буфетах, столовых.

Стоила 7-10 копеек. Тесто — дрожжевое, пышное.

Повидло — густое, чаще яблочное или сливовое. Её ели прямо на улице, часто запивая той самой газировкой.

Другие гастрономические радости:

Сосиска в тесте — "фастфуд" на манер хот-дога.

Чебурек за 15 копеек — особенно на юге страны.

Пирожок с капустой или картошкой — горячий, с хрустящей корочкой.

Кефир в гранёном стакане — да, пили прямо на улице!

Почему это помнят

Эти продукты были доступны каждому. Вкус — честный и узнаваемый, без изысков. Это была часть городского пейзажа — как скамейки, почтовые ящики и очереди.

Уличная еда СССР — это не про фастфуд, а про уютную простоту. Булочка с повидлом и газировка из автомата — это вкус настоящего детства, когда даже 10 копеек в кармане давали радость.