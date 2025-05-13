Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Tesla Cybertruck против бейсбола: кто победил в этом странном противостоянии
Китайцы больше не шутка: эти машины проходят 150 тысяч — и даже не кашляют
Брауни без муки меняет тело изнутри: эффект наступает неожиданно быстро
Капусту жевали ночами? Этот домашний раствор вернёт ей честь и листья
США режут цены на таблетки — и весь мир может за это поплатиться
Не трать силы на прополку: морковь вырастет сама, если сделать одну простую вещь
Без дорогих кормов и ветеринаров: как раньше коты оставались бодрыми
Баварец в шоке: русский мир оказался совсем не таким, как он ожидал
Лидерство на рынке пшеницы: России обеспечен успех

Автомат с газировкой и булочка с повидлом: гастрономия улиц СССР

1:46
Еда

Прогулка по советскому городу почти всегда сопровождалась маленькими гастрономическими радостями: газировка из автомата, горячая сосиска в тесте или сладкая булочка с повидлом.

Автомат с водой
Фото: commons.wikimedia.org by ZetsubouToshio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Автомат с водой

Это была настоящая уличная еда СССР — простая, дешевая, но родная и вкусная.

Газировка из автомата

Установлены на улицах, вокзалах, в парках. Работали по принципу самообслуживания: 1 копейка — без сиропа, 3 копейки — с сиропом.

Стакан — стеклянный, один на всех, стоял в специальной нише (мыли не всегда). Самые популярные вкусы: дюшес, крем-сода, тархун.

Булочка с повидлом

Продавалась в хлебных киосках, буфетах, столовых.
Стоила 7-10 копеек. Тесто — дрожжевое, пышное.

Повидло — густое, чаще яблочное или сливовое. Её ели прямо на улице, часто запивая той самой газировкой.

Другие гастрономические радости:

  • Сосиска в тесте — "фастфуд" на манер хот-дога.
  • Чебурек за 15 копеек — особенно на юге страны.
  • Пирожок с капустой или картошкой — горячий, с хрустящей корочкой.
  • Кефир в гранёном стакане — да, пили прямо на улице!

Почему это помнят

Эти продукты были доступны каждому. Вкус — честный и узнаваемый, без изысков. Это была часть городского пейзажа — как скамейки, почтовые ящики и очереди.

Уличная еда СССР — это не про фастфуд, а про уютную простоту. Булочка с повидлом и газировка из автомата — это вкус настоящего детства, когда даже 10 копеек в кармане давали радость.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Красота и стиль
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру Аудио 
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Авто
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией Любовь Степушова Секреты работы карбюратора: школьная физика на практике Дмитрий Плотников
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Последние материалы
Не трать силы на прополку: морковь вырастет сама, если сделать одну простую вещь
Без дорогих кормов и ветеринаров: как раньше коты оставались бодрыми
Баварец в шоке: русский мир оказался совсем не таким, как он ожидал
Лидерство на рынке пшеницы: России обеспечен успех
Соседов высказался о Долиной, которую обвинили в жестоком отношении со студентами
У неё девять жизней — а сколько лет? Вот как просто перевести кошачий возраст в человеческий
Спать как младенец поможет это идеальное упражнение перед сном
Вода из воздуха: вот как это работает без электричества
Автомат с газировкой и булочка с повидлом: гастрономия улиц СССР
Great Wall возвращает классику: прощай, выдвижные ручки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.