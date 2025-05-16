Макароны с фаршем по-новому: проще не бывает, вкуснее не придумаешь

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вам надоели обычные макароны с мясом, попробуйте приготовить "гнёзда" из спагетти — запечённые с фаршем, томатами и сыром. Это простое блюдо выглядит эффектно и подойдёт как для семейного обеда, так и для приёма гостей. Минимум усилий — максимум удовольствия!

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain гнезда с фаршем

Ингредиенты (на 3-4 порции)

Спагетти — 400 г

Фарш мясной (куриный или свиной) — 250 г

Помидор — 100 г

Твёрдый сыр — 50 г

Репчатый лук — 50 г

Масло растительное — 1 ст. л.

Кетчуп — 2 ст. л.

Майонез — 2 ст. л.

Петрушка свежая — для подачи

Вода (из-под спагетти) — 50-70 мл

Соль и чёрный перец — по вкусу

Как готовить

1. Подготовим соус и фарш

Смешайте кетчуп с майонезом — это будет ваш соус. Лук мелко нарежьте и добавьте в фарш. Приправьте солью и перцем, хорошо перемешайте.

2. Отварим спагетти до полуготовности

Вскипятите воду, подсолите, и опустите в неё спагетти веером. Через 20 секунд — полностью. Варите около 5-6 минут. Слейте воду, оставив немного (50-70 мл) для сочности при запекании.

3. Сформируем гнёзда

Форму для запекания смажьте маслом. Накручивайте спагетти на вилку, выкладывая их "гнёздами" с углублением в центре.

4. Заполняем и украшаем

Смажьте макароны подготовленным соусом. В каждое "гнездо" выложите фарш с луком, сверху положите кружочек помидора и присыпьте всё тёртым сыром.

5. Запекаем

Влейте в форму оставшуюся воду, чтобы блюдо получилось более сочным. Запекайте в духовке при 180 °C.

6. Подача

Посыпьте свежей петрушкой перед подачей и наслаждайтесь блюдом с аппетитной корочкой и сочной начинкой.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

