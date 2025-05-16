Эффектная скумбрия в духовке: гости не поверят, что вы сделали это сами

Если вы хотите подать рыбу нестандартно и эффектно — этот рецепт для вас. Скумбрия, запечённая в виде лодочки и нафаршированная сочными овощами, получается невероятно ароматной, мягкой и насыщенной. А подача — выше всяких похвал! Особенно радует, что это блюдо одинаково вкусное и горячим, и холодным.
Скумбрия — 2 шт. (около 1 кг)
Сладкий перец — 2 шт.
Помидоры — 3-4 шт.
Репчатый лук — 1-2 шт.
Соль — по вкусу
Приправа для рыбы (или чёрный молотый перец) — по вкусу
Майонез — по вкусу
1. Подготовка рыбы
Используем охлаждённую или размороженную скумбрию. Разрезаем её вдоль хребта, аккуратно удаляя внутренности, жабры и кости. Брюшко при этом должно остаться целым. Промываем тушку и промокаем салфеткой.
2. Приправляем
Натираем рыбу солью и приправой для рыбы. Выкладываем на застеленный пергаментом противень, разрезом вверх. Оставляем скумбрию немного промариноваться (около 10 минут).
3. Подготовка овощей
Нарезаем лук кольцами, перец — крупными кусочками, помидоры — кружочками.
4. Фаршируем
В разрез каждой скумбрии укладываем овощи слоями: сначала лук, затем перец, и в завершение — помидоры. Немного присаливаем.
5. Финальный штрих
Поверх овощей наносим сеточку из майонеза.
6. Запекаем
Ставим противень в разогретую до 200 °C духовку. Запекаем около 30 минут, до румяности овощей и готовности рыбы.
7. Подача
Подавайте скумбрию горячей с любимым гарниром или холодной как закуску. В любом виде — это будет вкусно!
Овощи можно дополнить кабачком или баклажаном.
В качестве соуса отлично подойдёт йогуртовая заправка с чесноком и лимоном.
Для диетического варианта используйте йогурт вместо майонеза.
Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных.
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