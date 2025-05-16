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Эффектная скумбрия в духовке: гости не поверят, что вы сделали это сами

2:16
Еда

Если вы хотите подать рыбу нестандартно и эффектно — этот рецепт для вас. Скумбрия, запечённая в виде лодочки и нафаршированная сочными овощами, получается невероятно ароматной, мягкой и насыщенной. А подача — выше всяких похвал! Особенно радует, что это блюдо одинаково вкусное и горячим, и холодным.

Запечённая скумбрия
Фото: commons.wikimedia.org by Valdavia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Запечённая скумбрия

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Скумбрия — 2 шт. (около 1 кг)

  • Сладкий перец — 2 шт.

  • Помидоры — 3-4 шт.

  • Репчатый лук — 1-2 шт.

  • Соль — по вкусу

  • Приправа для рыбы (или чёрный молотый перец) — по вкусу

  • Майонез — по вкусу

Как готовить по шагам

1. Подготовка рыбы
Используем охлаждённую или размороженную скумбрию. Разрезаем её вдоль хребта, аккуратно удаляя внутренности, жабры и кости. Брюшко при этом должно остаться целым. Промываем тушку и промокаем салфеткой.

2. Приправляем
Натираем рыбу солью и приправой для рыбы. Выкладываем на застеленный пергаментом противень, разрезом вверх. Оставляем скумбрию немного промариноваться (около 10 минут).

3. Подготовка овощей
Нарезаем лук кольцами, перец — крупными кусочками, помидоры — кружочками.

4. Фаршируем
В разрез каждой скумбрии укладываем овощи слоями: сначала лук, затем перец, и в завершение — помидоры. Немного присаливаем.

5. Финальный штрих
Поверх овощей наносим сеточку из майонеза.

6. Запекаем
Ставим противень в разогретую до 200 °C духовку. Запекаем около 30 минут, до румяности овощей и готовности рыбы.

7. Подача
Подавайте скумбрию горячей с любимым гарниром или холодной как закуску. В любом виде — это будет вкусно!

Полезные заметки

  • Овощи можно дополнить кабачком или баклажаном.

  • В качестве соуса отлично подойдёт йогуртовая заправка с чесноком и лимоном.

  • Для диетического варианта используйте йогурт вместо майонеза.

Уточнения

Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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