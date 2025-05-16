Мясо, сыр и… персики? Отбивные, которые звучат дико, а на вкус — праздник

Если вы думаете, что отбивные — это скучно, этот рецепт точно изменит ваше мнение. Мягкие, ароматные кусочки свинины, предварительно замаринованные в лимонно-медовой глазури, под румяной корочкой сыра и сладкими персиками — звучит не просто вкусно, а празднично. Минимум усилий — и вот у вас на столе блюдо, которое легко подать хоть на ужин в кругу семьи, хоть на званый вечер.
Свинина (вырезка или корейка) — 600 г
Персики — 2 шт. (200 г)
Сыр моцарелла — 140 г
Соль, чёрный перец — по вкусу
Масло растительное — 2 ст. л. (30 мл)
Растительное масло — 2 ст. л.
Соевый соус — 2 ст. л.
Лимонный сок — 2 ст. л.
Мёд — 25 г
Свинину нарежьте на порционные куски толщиной 1 см. Обсушите бумажным полотенцем и отбейте через плёнку. Приправьте солью и перцем.
Смешайте масло, соевый соус, лимонный сок и мёд. Выложите в него мясо, перемешайте и оставьте минимум на 30 минут мариноваться.
Очищенные персики нарежьте дольками. Если свежих нет — подойдут консервированные, главное, чтобы мякоть была плотной.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте отбивные по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Выложите мясо на застеленный пергаментом противень. Сверху разложите ломтики персика и посыпьте натёртым сыром. Запекайте при 180 °C в течение 8-10 минут — до расплавления сыра.
Подавайте горячими, сразу после духовки. Отлично сочетаются со свежими овощами, лёгким салатом или картофельным пюре.
Чтобы отбивные не получились сухими, выбирайте мясо с небольшим слоем жира — он сохранит сочность.
Персики можно слегка карамелизовать перед запеканием — получится ещё ароматнее.
Не любите моцареллу? Замените на гауду или эдам — главное, чтобы сыр хорошо плавился.
Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).
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