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Мясо, сыр и… персики? Отбивные, которые звучат дико, а на вкус — праздник

2:31
Еда

Если вы думаете, что отбивные — это скучно, этот рецепт точно изменит ваше мнение. Мягкие, ароматные кусочки свинины, предварительно замаринованные в лимонно-медовой глазури, под румяной корочкой сыра и сладкими персиками — звучит не просто вкусно, а празднично. Минимум усилий — и вот у вас на столе блюдо, которое легко подать хоть на ужин в кругу семьи, хоть на званый вечер.

Молодой картофель с креветками
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Молодой картофель с креветками

Ингредиенты (на 7 порций)

  • Свинина (вырезка или корейка) — 600 г

  • Персики — 2 шт. (200 г)

  • Сыр моцарелла — 140 г

  • Соль, чёрный перец — по вкусу

  • Масло растительное — 2 ст. л. (30 мл)

Для маринада

  • Растительное масло — 2 ст. л.

  • Соевый соус — 2 ст. л.

  • Лимонный сок — 2 ст. л.

  • Мёд — 25 г

Как приготовить

1. Подготовка мяса

Свинину нарежьте на порционные куски толщиной 1 см. Обсушите бумажным полотенцем и отбейте через плёнку. Приправьте солью и перцем.

2. Маринад

Смешайте масло, соевый соус, лимонный сок и мёд. Выложите в него мясо, перемешайте и оставьте минимум на 30 минут мариноваться.

3. Персики

Очищенные персики нарежьте дольками. Если свежих нет — подойдут консервированные, главное, чтобы мякоть была плотной.

4. Обжарка

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте отбивные по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

5. Запекание

Выложите мясо на застеленный пергаментом противень. Сверху разложите ломтики персика и посыпьте натёртым сыром. Запекайте при 180 °C в течение 8-10 минут — до расплавления сыра.

6. Подача

Подавайте горячими, сразу после духовки. Отлично сочетаются со свежими овощами, лёгким салатом или картофельным пюре.

Полезные советы

  • Чтобы отбивные не получились сухими, выбирайте мясо с небольшим слоем жира — он сохранит сочность.

  • Персики можно слегка карамелизовать перед запеканием — получится ещё ароматнее.

  • Не любите моцареллу? Замените на гауду или эдам — главное, чтобы сыр хорошо плавился.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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