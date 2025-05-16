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Сыр, вино и яблоки? Ужин, который не требует повода — и превращает вечер в уют

2:03
Еда

Что может быть уютнее вечера с горячим тянущимся сыром, кубиками хрустящего багета и сладкими дольками яблок? Это простое сырное фондю — несложное, но эффектное блюдо, которое моментально создаёт атмосферу уюта и праздника. Всё, что нужно — немного хорошего сыра, капля вина и минимум усилий.

Сырное фондю
Фото: commons.wikimedia.org by Brücke-Osteuropa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырное фондю

Ингредиенты

  • Сыр грюйер (тёртый) — 150 г

  • Сыр эмменталь (тёртый) — 150 г

  • Чеснок — 1 зубчик

  • Вино белое сухое — 1 стакан

  • Крахмал кукурузный — 1 ст. л.

  • Коньяк — 1 ч. л.

  • Соль — по вкусу

  • Перец чёрный молотый — по вкусу

  • Молотый мускатный орех — щепотка

Для подачи:

  • Яблоки (кисло-сладкие сорта — идеальны)

  • Хлеб — желательно багет или чабатта

Как приготовить:

  1. Ароматная подготовка
    Сотейник или фондюшницу изнутри натрите чесноком. Это придаст блюду деликатный аромат, не перегружая вкус.

  2. Горячая основа
    Влейте вино и доведите его до лёгкого кипения на среднем огне.

  3. Связующая смесь
    Отдельно смешайте кукурузный крахмал с коньяком до однородности и добавьте в кипящее вино. Быстро размешайте — масса начнёт слегка густеть.

  4. Сырная магия
    Постепенно всыпайте тёртые сыры, постоянно помешивая. Сыр должен полностью расплавиться и образовать гладкую тягучую массу. Приправьте перцем, мускатом и солью по вкусу.

  5. Подача
    Перелейте фондю в тёплую фондюшницу или подавайте прямо из сотейника. Рядом — нарезанные кубиками яблоки и хрустящий хлеб. Просто макайте и наслаждайтесь!

Полезные советы

  • Чтобы фондю не расслаивалось, не перегревайте его — сыр плавится на среднем огне.

  • Хотите чуть больше остроты? Добавьте щепотку горчицы или каплю лимонного сока.

  • Охлаждённое сухое вино лучше всего раскрывает вкус сыров.

Сырное фондю — это не просто блюдо, а настроение. Оно не требует повара, поводa или особых навыков, зато даёт именно то, чего часто не хватает — тепло, вкус и ощущение, что всё в этом вечере сложилось правильно. Откройте вино, нарежьте яблоки, поджарьте хлеб — и просто наслаждайтесь.

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру. Соусы придают более сочную консистенцию блюдам и повышают их калорийность.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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