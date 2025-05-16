Сыр, вино и яблоки? Ужин, который не требует повода — и превращает вечер в уют

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Что может быть уютнее вечера с горячим тянущимся сыром, кубиками хрустящего багета и сладкими дольками яблок? Это простое сырное фондю — несложное, но эффектное блюдо, которое моментально создаёт атмосферу уюта и праздника. Всё, что нужно — немного хорошего сыра, капля вина и минимум усилий.

Фото: commons.wikimedia.org by Brücke-Osteuropa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сырное фондю

Ингредиенты

Сыр грюйер (тёртый) — 150 г

Сыр эмменталь (тёртый) — 150 г

Чеснок — 1 зубчик

Вино белое сухое — 1 стакан

Крахмал кукурузный — 1 ст. л.

Коньяк — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Перец чёрный молотый — по вкусу

Молотый мускатный орех — щепотка

Для подачи:

Яблоки (кисло-сладкие сорта — идеальны)

Хлеб — желательно багет или чабатта

Как приготовить:

Ароматная подготовка

Сотейник или фондюшницу изнутри натрите чесноком. Это придаст блюду деликатный аромат, не перегружая вкус. Горячая основа

Влейте вино и доведите его до лёгкого кипения на среднем огне. Связующая смесь

Отдельно смешайте кукурузный крахмал с коньяком до однородности и добавьте в кипящее вино. Быстро размешайте — масса начнёт слегка густеть. Сырная магия

Постепенно всыпайте тёртые сыры, постоянно помешивая. Сыр должен полностью расплавиться и образовать гладкую тягучую массу. Приправьте перцем, мускатом и солью по вкусу. Подача

Перелейте фондю в тёплую фондюшницу или подавайте прямо из сотейника. Рядом — нарезанные кубиками яблоки и хрустящий хлеб. Просто макайте и наслаждайтесь!

Полезные советы

Чтобы фондю не расслаивалось, не перегревайте его — сыр плавится на среднем огне.

Хотите чуть больше остроты? Добавьте щепотку горчицы или каплю лимонного сока.

Охлаждённое сухое вино лучше всего раскрывает вкус сыров.

Сырное фондю — это не просто блюдо, а настроение. Оно не требует повара, поводa или особых навыков, зато даёт именно то, чего часто не хватает — тепло, вкус и ощущение, что всё в этом вечере сложилось правильно. Откройте вино, нарежьте яблоки, поджарьте хлеб — и просто наслаждайтесь.

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру. Соусы придают более сочную консистенцию блюдам и повышают их калорийность.

