Сыр, вино и яблоки? Ужин, который не требует повода — и превращает вечер в уют

Что может быть уютнее вечера с горячим тянущимся сыром, кубиками хрустящего багета и сладкими дольками яблок? Это простое сырное фондю — несложное, но эффектное блюдо, которое моментально создаёт атмосферу уюта и праздника. Всё, что нужно — немного хорошего сыра, капля вина и минимум усилий.
Сыр грюйер (тёртый) — 150 г
Сыр эмменталь (тёртый) — 150 г
Чеснок — 1 зубчик
Вино белое сухое — 1 стакан
Крахмал кукурузный — 1 ст. л.
Коньяк — 1 ч. л.
Соль — по вкусу
Перец чёрный молотый — по вкусу
Молотый мускатный орех — щепотка
Яблоки (кисло-сладкие сорта — идеальны)
Хлеб — желательно багет или чабатта
Ароматная подготовка
Сотейник или фондюшницу изнутри натрите чесноком. Это придаст блюду деликатный аромат, не перегружая вкус.
Горячая основа
Влейте вино и доведите его до лёгкого кипения на среднем огне.
Связующая смесь
Отдельно смешайте кукурузный крахмал с коньяком до однородности и добавьте в кипящее вино. Быстро размешайте — масса начнёт слегка густеть.
Сырная магия
Постепенно всыпайте тёртые сыры, постоянно помешивая. Сыр должен полностью расплавиться и образовать гладкую тягучую массу. Приправьте перцем, мускатом и солью по вкусу.
Подача
Перелейте фондю в тёплую фондюшницу или подавайте прямо из сотейника. Рядом — нарезанные кубиками яблоки и хрустящий хлеб. Просто макайте и наслаждайтесь!
Чтобы фондю не расслаивалось, не перегревайте его — сыр плавится на среднем огне.
Хотите чуть больше остроты? Добавьте щепотку горчицы или каплю лимонного сока.
Охлаждённое сухое вино лучше всего раскрывает вкус сыров.
Сырное фондю — это не просто блюдо, а настроение. Оно не требует повара, поводa или особых навыков, зато даёт именно то, чего часто не хватает — тепло, вкус и ощущение, что всё в этом вечере сложилось правильно. Откройте вино, нарежьте яблоки, поджарьте хлеб — и просто наслаждайтесь.
Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру. Соусы придают более сочную консистенцию блюдам и повышают их калорийность.
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