Вся семья съест за раз! Бюджетная, яркая и вкусная закуска за 30 минут

2:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите быстрые, но эффектные заготовки? Тогда этот рецепт маринованной капусты со свеклой — именно то, что нужно. Она получается хрустящей, слегка пикантной и невероятно аппетитной на вид — всё благодаря яркой свекольной окраске. Такой салат идеально подойдёт к мясным блюдам, жареной картошке и даже как закуска на праздничный стол.

Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Морковь по-корейски

Ингредиенты

Овощи

Белокочанная капуста — 2 кг

Морковь (крупная) — 1 шт.

Свекла (крупная) — 1 шт.

Чеснок — 4–5 зубчиков

Для маринада

Вода — 1 л

Уксус 9% — 150 мл

Масло растительное — 70 мл

Сахар — 120 г

Соль — 2,5 ст. л.

Перец чёрный горошком — 5 шт.

Лавровый лист — 2–3 шт.

Как готовить

1. Подготовка овощей

Нашинкуйте капусту — тонко, но не слишком.

Морковь и свеклу натрите на крупной тёрке.

Чеснок нарежьте лепестками.

Сложите всё в большую миску и тщательно перемешайте.

2. Готовим маринад

Вскипятите воду, добавьте соль, сахар, перец-горошек, лавровый лист, масло и уксус. Дайте покипеть 2–3 минуты, затем снимите с огня.

3. Заливка

Плотно утрамбуйте овощную смесь в чистую стеклянную банку или контейнер.

Аккуратно залейте горячим маринадом — чтобы он полностью покрыл овощи.

4. Настойка

Дайте капусте остыть до комнатной температуры, закройте крышкой и уберите в холодильник минимум на 24 часа. Лучше — на двое суток: вкус станет глубже и насыщеннее.

Советы

Хотите капусту мягче — нарежьте её чуть крупнее и дайте постоять дольше.

Можно добавить немного острого перца — для яркости и огонька.

Хранить такую капусту можно в холодильнике до 10 дней.

Уточнения

Салат — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.

