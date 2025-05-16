Вся семья съест за раз! Бюджетная, яркая и вкусная закуска за 30 минут

Любите быстрые, но эффектные заготовки? Тогда этот рецепт маринованной капусты со свеклой — именно то, что нужно. Она получается хрустящей, слегка пикантной и невероятно аппетитной на вид — всё благодаря яркой свекольной окраске. Такой салат идеально подойдёт к мясным блюдам, жареной картошке и даже как закуска на праздничный стол.
Белокочанная капуста — 2 кг
Морковь (крупная) — 1 шт.
Свекла (крупная) — 1 шт.
Чеснок — 4–5 зубчиков
Вода — 1 л
Уксус 9% — 150 мл
Масло растительное — 70 мл
Сахар — 120 г
Соль — 2,5 ст. л.
Перец чёрный горошком — 5 шт.
Лавровый лист — 2–3 шт.
Нашинкуйте капусту — тонко, но не слишком.
Морковь и свеклу натрите на крупной тёрке.
Чеснок нарежьте лепестками.
Сложите всё в большую миску и тщательно перемешайте.
Вскипятите воду, добавьте соль, сахар, перец-горошек, лавровый лист, масло и уксус. Дайте покипеть 2–3 минуты, затем снимите с огня.
Плотно утрамбуйте овощную смесь в чистую стеклянную банку или контейнер.
Аккуратно залейте горячим маринадом — чтобы он полностью покрыл овощи.
Дайте капусте остыть до комнатной температуры, закройте крышкой и уберите в холодильник минимум на 24 часа. Лучше — на двое суток: вкус станет глубже и насыщеннее.
Хотите капусту мягче — нарежьте её чуть крупнее и дайте постоять дольше.
Можно добавить немного острого перца — для яркости и огонька.
Хранить такую капусту можно в холодильнике до 10 дней.
Салат — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.
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