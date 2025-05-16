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Вся семья съест за раз! Бюджетная, яркая и вкусная закуска за 30 минут

2:06
Еда

Любите быстрые, но эффектные заготовки? Тогда этот рецепт маринованной капусты со свеклой — именно то, что нужно. Она получается хрустящей, слегка пикантной и невероятно аппетитной на вид — всё благодаря яркой свекольной окраске. Такой салат идеально подойдёт к мясным блюдам, жареной картошке и даже как закуска на праздничный стол.

Морковь по-корейски
Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Морковь по-корейски

Ингредиенты

Овощи

  • Белокочанная капуста — 2 кг

  • Морковь (крупная) — 1 шт.

  • Свекла (крупная) — 1 шт.

  • Чеснок — 4–5 зубчиков

Для маринада

  • Вода — 1 л

  • Уксус 9% — 150 мл

  • Масло растительное — 70 мл

  • Сахар — 120 г

  • Соль — 2,5 ст. л.

  • Перец чёрный горошком — 5 шт.

  • Лавровый лист — 2–3 шт.

Как готовить

1. Подготовка овощей

Нашинкуйте капусту — тонко, но не слишком.
Морковь и свеклу натрите на крупной тёрке.
Чеснок нарежьте лепестками.
Сложите всё в большую миску и тщательно перемешайте.

2. Готовим маринад

Вскипятите воду, добавьте соль, сахар, перец-горошек, лавровый лист, масло и уксус. Дайте покипеть 2–3 минуты, затем снимите с огня.

3. Заливка

Плотно утрамбуйте овощную смесь в чистую стеклянную банку или контейнер.
Аккуратно залейте горячим маринадом — чтобы он полностью покрыл овощи.

4. Настойка

Дайте капусте остыть до комнатной температуры, закройте крышкой и уберите в холодильник минимум на 24 часа. Лучше — на двое суток: вкус станет глубже и насыщеннее.

Советы

  • Хотите капусту мягче — нарежьте её чуть крупнее и дайте постоять дольше.

  • Можно добавить немного острого перца — для яркости и огонька.

  • Хранить такую капусту можно в холодильнике до 10 дней.

Уточнения

Салат — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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