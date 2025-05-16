Японская булочка мечты: рецепт, который вы будете печь снова и снова

Если вы ещё не пробовали испечь японский молочный хлеб, то обязательно стоит начать с этого рецепта. Он невероятно мягкий, воздушный и буквально тает во рту. А благодаря особой формовке из рулетиков, хлеб получается слоистым и эстетичным — как будто вы только что купили его в пекарне на окраине Токио.
Молоко — 110 мл
Вода — 40 мл
Яичный белок — 40 г (примерно 1 крупное яйцо)
Сахар — 55 г
Мука — 300-320 г
Дрожжи сухие — 4 г
Соль — 5 г
Масло сливочное (размягчённое) — 35 г
Масло растительное (для смазывания) — 30 мл
В миске соедините молоко, воду и яичный белок. Перемешайте венчиком и отлейте столовую ложку смеси в отдельную чашку — она пригодится позже.
К молочной смеси добавьте сахар и снова тщательно перемешайте.
Постепенно всыпьте просеянную муку и замешайте мягкое, эластичное тесто. Оно должно быть послушным, но немного липнуть к рукам. Накройте плёнкой и оставьте на 20 минут.
В отлитую часть молочной смеси всыпьте дрожжи. Перемешайте и оставьте в тёплом месте на 15-20 минут до появления пузырьков.
Влейте дрожжевую смесь в основное тесто. Вымешивайте, пока тесто не станет гладким и перестанет липнуть. Подбивайте его о стол — это ускорит процесс. Оставьте под плёнкой на 5 минут.
Раскатайте тесто в пласт, выложите размягчённое сливочное масло, посыпьте солью и вымешивайте ещё 10 минут. Тесто должно стать шелковистым.
Разделите тесто на 4 равные части, скатайте в шарики и оставьте под плёнкой на 10 минут. Затем каждый шарик раскатайте в овал, загните длинные края на центр и сверните в рулет. Повторите процедуру дважды — это придаст слоистость.
Выложите рулетики в форму (14x22 см), застеленную пергаментом и смазанную маслом. Оставьте подходить на 40-60 минут в тёплом месте.
Смажьте верхушки хлеба тёплой водой. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20-25 минут. При желании можно добавить немного пара — это придаст корочке мягкость.
Готовый хлеб аккуратно выньте, дайте остыть на решётке. Разъедините на 4 буханки. Всё, можно дегустировать!
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