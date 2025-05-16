Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как в банке с тунцом оказалось больше ртути, чем в термометре — и это не шутка
Он пахнет — вы страдаете: как спасти холодильник от вони
Спасение Анчелотти: CBF остановил войну за 66 миллионов реалов
Армяне обеспокоены, что их страна превратится в наркотический хаб
Выращивайте лекарственные растения дома для улучшения циркуляции крови
Земля не для людей: зачем массово сносят дачи в Казахстане
Заброшенные руины и древний храм: секрет Тиволи, о котором вы не знали
Сын Павла Прилучного бросился защищать мать от отца
Феноменальное открытие: свет одновременно течёт и затвердевает

Японская булочка мечты: рецепт, который вы будете печь снова и снова

3:07
Еда

Если вы ещё не пробовали испечь японский молочный хлеб, то обязательно стоит начать с этого рецепта. Он невероятно мягкий, воздушный и буквально тает во рту. А благодаря особой формовке из рулетиков, хлеб получается слоистым и эстетичным — как будто вы только что купили его в пекарне на окраине Токио.

Хлеб
Фото: commons.wikimedia.org by FASTILY, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хлеб

Что понадобится (на 4 порции)

  • Молоко — 110 мл

  • Вода — 40 мл

  • Яичный белок — 40 г (примерно 1 крупное яйцо)

  • Сахар — 55 г

  • Мука — 300-320 г

  • Дрожжи сухие — 4 г

  • Соль — 5 г

  • Масло сливочное (размягчённое) — 35 г

  • Масло растительное (для смазывания) — 30 мл

Пошаговое приготовление

1. Начинаем с основы

В миске соедините молоко, воду и яичный белок. Перемешайте венчиком и отлейте столовую ложку смеси в отдельную чашку — она пригодится позже.

2. Добавляем сладость

К молочной смеси добавьте сахар и снова тщательно перемешайте.

3. Мука и тесто

Постепенно всыпьте просеянную муку и замешайте мягкое, эластичное тесто. Оно должно быть послушным, но немного липнуть к рукам. Накройте плёнкой и оставьте на 20 минут.

4. Активация дрожжей

В отлитую часть молочной смеси всыпьте дрожжи. Перемешайте и оставьте в тёплом месте на 15-20 минут до появления пузырьков.

5. Объединяем

Влейте дрожжевую смесь в основное тесто. Вымешивайте, пока тесто не станет гладким и перестанет липнуть. Подбивайте его о стол — это ускорит процесс. Оставьте под плёнкой на 5 минут.

6. Секрет мягкости — масло

Раскатайте тесто в пласт, выложите размягчённое сливочное масло, посыпьте солью и вымешивайте ещё 10 минут. Тесто должно стать шелковистым.

7. Делим и формуем

Разделите тесто на 4 равные части, скатайте в шарики и оставьте под плёнкой на 10 минут. Затем каждый шарик раскатайте в овал, загните длинные края на центр и сверните в рулет. Повторите процедуру дважды — это придаст слоистость.

8. Поднимаем

Выложите рулетики в форму (14x22 см), застеленную пергаментом и смазанную маслом. Оставьте подходить на 40-60 минут в тёплом месте.

9. Выпекаем

Смажьте верхушки хлеба тёплой водой. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20-25 минут. При желании можно добавить немного пара — это придаст корочке мягкость.

10. Финал

Готовый хлеб аккуратно выньте, дайте остыть на решётке. Разъедините на 4 буханки. Всё, можно дегустировать!

Уточнения

Бу́лочка — булочное изделие, выпечка небольшого размера; может быть с начинкой, добавками или без них.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий
Новости спорта
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий Аудио 
Эти растения обожают кофейную гущу: они растут быстрее, становятся крепче и красивее
Советы
Эти растения обожают кофейную гущу: они растут быстрее, становятся крепче и красивее Аудио 
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Садоводство, цветоводство
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают Аудио 
Популярное
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека

Эти змеи пугают не только внешностью, но и размерами. От гиганта весом в тонну до ядовитого монстра, который ест сородичей. Одной из них вы обязаны вымиранием.

Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Гиперзвуковое оружие будущего: что это и кто сегодня впереди? Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Горе объединило: Алёна Хмельницкая высказалась о бывшем муже Тигране Кеосаяне и его нынешней жене Маргарите Симоньян
Клещи, пена и немного безумия: 4 факта о ежах, которые кажутся шуткой
Клещи, пена и немного безумия: 4 факта о ежах, которые кажутся шуткой
Последние материалы
Земля не для людей: зачем массово сносят дачи в Казахстане
Выращивайте лекарственные растения дома для улучшения циркуляции крови
Заброшенные руины и древний храм: секрет Тиволи, о котором вы не знали
Сын Павла Прилучного бросился защищать мать от отца
Феноменальное открытие: свет одновременно течёт и затвердевает
Эти масла подделывают чаще других — не потому что плохие, а потому что дорогие
Бензин подорожал, но кое-что из топлива наоборот упало в цене — чем это грозит водителям
17 мая: Чингисхан, Хомейни и Новодворская
Пульс за 200 на тренировке: норма, перегруз или тревожный сигнал
Лук желтеет на глазах? Одна ошибка при поливе — и весь лук пойдёт насмарку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.