Японская булочка мечты: рецепт, который вы будете печь снова и снова

3:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ещё не пробовали испечь японский молочный хлеб, то обязательно стоит начать с этого рецепта. Он невероятно мягкий, воздушный и буквально тает во рту. А благодаря особой формовке из рулетиков, хлеб получается слоистым и эстетичным — как будто вы только что купили его в пекарне на окраине Токио.

Фото: commons.wikimedia.org by FASTILY, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Хлеб

Что понадобится (на 4 порции)

Молоко — 110 мл

Вода — 40 мл

Яичный белок — 40 г (примерно 1 крупное яйцо)

Сахар — 55 г

Мука — 300-320 г

Дрожжи сухие — 4 г

Соль — 5 г

Масло сливочное (размягчённое) — 35 г

Масло растительное (для смазывания) — 30 мл

Пошаговое приготовление

1. Начинаем с основы

В миске соедините молоко, воду и яичный белок. Перемешайте венчиком и отлейте столовую ложку смеси в отдельную чашку — она пригодится позже.

2. Добавляем сладость

К молочной смеси добавьте сахар и снова тщательно перемешайте.

3. Мука и тесто

Постепенно всыпьте просеянную муку и замешайте мягкое, эластичное тесто. Оно должно быть послушным, но немного липнуть к рукам. Накройте плёнкой и оставьте на 20 минут.

4. Активация дрожжей

В отлитую часть молочной смеси всыпьте дрожжи. Перемешайте и оставьте в тёплом месте на 15-20 минут до появления пузырьков.

5. Объединяем

Влейте дрожжевую смесь в основное тесто. Вымешивайте, пока тесто не станет гладким и перестанет липнуть. Подбивайте его о стол — это ускорит процесс. Оставьте под плёнкой на 5 минут.

6. Секрет мягкости — масло

Раскатайте тесто в пласт, выложите размягчённое сливочное масло, посыпьте солью и вымешивайте ещё 10 минут. Тесто должно стать шелковистым.

7. Делим и формуем

Разделите тесто на 4 равные части, скатайте в шарики и оставьте под плёнкой на 10 минут. Затем каждый шарик раскатайте в овал, загните длинные края на центр и сверните в рулет. Повторите процедуру дважды — это придаст слоистость.

8. Поднимаем

Выложите рулетики в форму (14x22 см), застеленную пергаментом и смазанную маслом. Оставьте подходить на 40-60 минут в тёплом месте.

9. Выпекаем

Смажьте верхушки хлеба тёплой водой. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20-25 минут. При желании можно добавить немного пара — это придаст корочке мягкость.

10. Финал

Готовый хлеб аккуратно выньте, дайте остыть на решётке. Разъедините на 4 буханки. Всё, можно дегустировать!

Уточнения

Бу́лочка — булочное изделие, выпечка небольшого размера; может быть с начинкой, добавками или без них.

