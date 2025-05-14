Пряный, влажный, с хрустинкой шоколада: кекс, который просят печь снова и снова

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда день вымотал так, что даже думать лень, самое время заварить успокаивающий настой. И хотя чаще всего вспоминают валериану или ромашку, есть ещё один природный помощник, который действует мягче, а спать помогает — не хуже.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Шоколадный кекс

Этот настой давно используют при беспокойстве, нервной перевозбудимости и проблемах со сном. Причём не только взрослые, но и дети — потому что эффект у него деликатный, без "отключки" и тяжёлого пробуждения. Речь идёт о калифорнийском маке.

Чем полезен калифорнийский мак

Пока валериана действует как тяжёлая артиллерия, мак из Калифорнии берёт на себя тонкую работу. Он:

расслабляет, но не усыпляет насильно;

снижает тревожность и облегчает засыпание;

помогает вернуть ритм сна без зависимости и последствий.

Это растение всё чаще попадает в состав вечерних чаёв и детских сиропов от бессонницы. А ещё оно подходит тем, у кого организм слишком чувствителен к валериане и её "похмельному" эффекту на утро.

Настой, который работает

Для приготовления используют сушёные лепестки мака. Заваривают, как чай, и пьют за 30-40 минут до сна. Пить можно курсом или по ситуации — в зависимости от уровня стресса.

"Настои с маками становятся настоящим вечерним ритуалом. Они будто возвращают в детство, где всё спокойно и безопасно", — делятся поклонники растения.

Сегодня, когда стресс стал частью повседневности, такие простые, натуральные решения снова в цене. И, возможно, именно калифорнийский мак станет вашим тихим союзником в борьбе с бессонницей.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

