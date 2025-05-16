Без грамма муки: запеканка, которая понравится даже тем, кто не любит творог

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта запеканка — словно привет из детства: никакой муки, только полезные и вкусные ингредиенты. Сочетание творога с яблоками, курагой и пшеном даёт очень нежную, чуть рассыпчатую текстуру, а сверху всё покрыто золотистой сметанной корочкой. Готовится просто, а результат точно стоит ожиданий.

Фото: commons.wikimedia.org by ponafotkas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Творожная запеканка

Что понадобится

Творог — 500 г

Пшённая крупа — 200 г

Курага — 100 г

Яйца — 3 шт.

Яблоки — 250 г

Сахар — 5 ст. л.

Сметана — 3 ст. л.

Сливочное масло — 30 г (для формы)

Манка — 1 ст. л. (для формы)

Как готовить

1. Подготовка крупы

Промойте пшено 3-4 раза, чтобы убрать пыль и горечь, затем залейте кипятком на 10 минут. После этого слейте воду, снова промойте и варите 20 минут с небольшим количеством воды и щепоткой соли. Дайте пшену полностью остыть.

2. Размягчаем курагу

Залейте сухофрукты кипятком на 5-10 минут, затем обсушите и нарежьте мелко.

3. Подготавливаем яблоки

Очистите от кожуры и натрите на крупной тёрке.

4. Творожная основа

Смешайте творог, яйца и сахар. Взбейте блендером до однородности — получится лёгкая и пышная масса.

5. Всё вместе

Добавьте к творожной массе остывшее пшено, натёртые яблоки и кусочки кураги. Тщательно перемешайте.

6. Подготовка формы

Смажьте форму сливочным маслом и присыпьте манной крупой. Это не даст запеканке прилипнуть и придаст краям лёгкую корочку.

7. Финальные штрихи

Выложите массу в форму, разровняйте поверхность и смажьте сметаной.

8. Запекаем

В духовке при 180 °C блюдо готовится около 50 минут. Ориентируйтесь по румяной поверхности и приятному аромату.

9. Остывание

Дайте немного остыть, затем нарежьте на кусочки. Очень вкусно и тёплым, и холодным.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

