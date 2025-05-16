Без грамма муки: запеканка, которая понравится даже тем, кто не любит творог

Эта запеканка — словно привет из детства: никакой муки, только полезные и вкусные ингредиенты. Сочетание творога с яблоками, курагой и пшеном даёт очень нежную, чуть рассыпчатую текстуру, а сверху всё покрыто золотистой сметанной корочкой. Готовится просто, а результат точно стоит ожиданий.
Творог — 500 г
Пшённая крупа — 200 г
Курага — 100 г
Яйца — 3 шт.
Яблоки — 250 г
Сахар — 5 ст. л.
Сметана — 3 ст. л.
Сливочное масло — 30 г (для формы)
Манка — 1 ст. л. (для формы)
Промойте пшено 3-4 раза, чтобы убрать пыль и горечь, затем залейте кипятком на 10 минут. После этого слейте воду, снова промойте и варите 20 минут с небольшим количеством воды и щепоткой соли. Дайте пшену полностью остыть.
Залейте сухофрукты кипятком на 5-10 минут, затем обсушите и нарежьте мелко.
Очистите от кожуры и натрите на крупной тёрке.
Смешайте творог, яйца и сахар. Взбейте блендером до однородности — получится лёгкая и пышная масса.
Добавьте к творожной массе остывшее пшено, натёртые яблоки и кусочки кураги. Тщательно перемешайте.
Смажьте форму сливочным маслом и присыпьте манной крупой. Это не даст запеканке прилипнуть и придаст краям лёгкую корочку.
Выложите массу в форму, разровняйте поверхность и смажьте сметаной.
В духовке при 180 °C блюдо готовится около 50 минут. Ориентируйтесь по румяной поверхности и приятному аромату.
Дайте немного остыть, затем нарежьте на кусочки. Очень вкусно и тёплым, и холодным.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певец Алексей Воробьёв тайно женился на оперной диве Аиде Гарифуллиной. Как развивался их роман, почему пара скрывает брак и что связывает Гарифуллину с Маратом Сафиным — в материале.