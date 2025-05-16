Пушистая, как облако: как сделать пастилу, которая тает на языке

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Пастила — это тот самый десерт, который тает во рту и возвращает в беззаботное время. Готовится легко, выглядит эффектно, а вкус… один раз приготовите — и в магазинную больше не вернётесь.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Десерт

Ингредиенты (на 5 порций)

Желатин — 30 г

Вода — 1 стакан

Сахар — 420 г

Патока или сироп — по вкусу

Соль — щепотка

Яичные белки — 2 шт.

Ванильный сахар — 1 упаковка

Сахарная пудра с ванилью — ½ упаковки

Крахмал — 25 г

Пошаговое приготовление

1. Подготовка желатина

Растворите желатин в ½ стакана горячей воды, постоянно помешивая до полного растворения. Оставьте набухать.

2. Варим сироп

В кастрюлю высыпьте сахар, влейте оставшуюся воду (ещё ½ стакана), добавьте патоку или сироп и соль. Варите на среднем огне 7 минут, пока сахар полностью не растает.

Выключите огонь, добавьте растворённый желатин, перемешайте и дайте смеси остыть до комнатной температуры.

3. Работа с белками

Взбейте белки до плотной пены. Затем, не прекращая взбивания, аккуратно влейте в белки остывший сироп. Добавьте ванильный сахар. Продолжайте взбивать массу до густой, устойчивой текстуры — она должна хорошо держать форму.

4. Подготовка формы

Смешайте крахмал с сахарной пудрой.

Застелите противень бумагой для выпечки, смажьте маслом и обильно присыпьте смесью пудры и крахмала.

5. Формируем слой

Выложите взбитую массу на противень, аккуратно разровняйте и посыпьте сверху остатками крахмальной пудры.

Оставьте пастилу застывать при комнатной температуре минимум на 3-4 часа (можно и дольше). Накрывать не нужно.

6. Режем и подаём

Когда пастила застынет, аккуратно нарежьте её острым ножом или вырежьте формочками фигурки.

Хранить можно в герметичном контейнере при комнатной температуре.

Уточнения

Пастила́ — кондитерское изделие из подсушенного фруктово-ягодного пюре или сока.

