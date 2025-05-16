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Пушистая, как облако: как сделать пастилу, которая тает на языке

2:15
Еда

Пастила — это тот самый десерт, который тает во рту и возвращает в беззаботное время. Готовится легко, выглядит эффектно, а вкус… один раз приготовите — и в магазинную больше не вернётесь.

Десерт
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Десерт

Ингредиенты (на 5 порций)

  • Желатин — 30 г

  • Вода — 1 стакан

  • Сахар — 420 г

  • Патока или сироп — по вкусу

  • Соль — щепотка

  • Яичные белки — 2 шт.

  • Ванильный сахар — 1 упаковка

  • Сахарная пудра с ванилью — &frac12 упаковки

  • Крахмал — 25 г

Пошаговое приготовление

1. Подготовка желатина

Растворите желатин в &frac12 стакана горячей воды, постоянно помешивая до полного растворения. Оставьте набухать.

2. Варим сироп

В кастрюлю высыпьте сахар, влейте оставшуюся воду (ещё &frac12 стакана), добавьте патоку или сироп и соль. Варите на среднем огне 7 минут, пока сахар полностью не растает.

Выключите огонь, добавьте растворённый желатин, перемешайте и дайте смеси остыть до комнатной температуры.

3. Работа с белками

Взбейте белки до плотной пены. Затем, не прекращая взбивания, аккуратно влейте в белки остывший сироп. Добавьте ванильный сахар. Продолжайте взбивать массу до густой, устойчивой текстуры — она должна хорошо держать форму.

4. Подготовка формы

Смешайте крахмал с сахарной пудрой.
Застелите противень бумагой для выпечки, смажьте маслом и обильно присыпьте смесью пудры и крахмала.

5. Формируем слой

Выложите взбитую массу на противень, аккуратно разровняйте и посыпьте сверху остатками крахмальной пудры.

Оставьте пастилу застывать при комнатной температуре минимум на 3-4 часа (можно и дольше). Накрывать не нужно.

6. Режем и подаём

Когда пастила застынет, аккуратно нарежьте её острым ножом или вырежьте формочками фигурки.

Хранить можно в герметичном контейнере при комнатной температуре.

Уточнения

Пастила́ — кондитерское изделие из подсушенного фруктово-ягодного пюре или сока. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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