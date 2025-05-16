Пушистая, как облако: как сделать пастилу, которая тает на языке

Пастила — это тот самый десерт, который тает во рту и возвращает в беззаботное время. Готовится легко, выглядит эффектно, а вкус… один раз приготовите — и в магазинную больше не вернётесь.
Желатин — 30 г
Вода — 1 стакан
Сахар — 420 г
Патока или сироп — по вкусу
Соль — щепотка
Яичные белки — 2 шт.
Ванильный сахар — 1 упаковка
Сахарная пудра с ванилью — ½ упаковки
Крахмал — 25 г
Растворите желатин в ½ стакана горячей воды, постоянно помешивая до полного растворения. Оставьте набухать.
В кастрюлю высыпьте сахар, влейте оставшуюся воду (ещё ½ стакана), добавьте патоку или сироп и соль. Варите на среднем огне 7 минут, пока сахар полностью не растает.
Выключите огонь, добавьте растворённый желатин, перемешайте и дайте смеси остыть до комнатной температуры.
Взбейте белки до плотной пены. Затем, не прекращая взбивания, аккуратно влейте в белки остывший сироп. Добавьте ванильный сахар. Продолжайте взбивать массу до густой, устойчивой текстуры — она должна хорошо держать форму.
Смешайте крахмал с сахарной пудрой.
Застелите противень бумагой для выпечки, смажьте маслом и обильно присыпьте смесью пудры и крахмала.
Выложите взбитую массу на противень, аккуратно разровняйте и посыпьте сверху остатками крахмальной пудры.
Оставьте пастилу застывать при комнатной температуре минимум на 3-4 часа (можно и дольше). Накрывать не нужно.
Когда пастила застынет, аккуратно нарежьте её острым ножом или вырежьте формочками фигурки.
Хранить можно в герметичном контейнере при комнатной температуре.
Пастила́ — кондитерское изделие из подсушенного фруктово-ягодного пюре или сока.
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