Этот суп с опятами затмит любой борщ: уют в каждой ложке

Если вы искали идеальный грибной суп на каждый день — вы его нашли. Опята и плавленый сыр создают безупречную пару: грибы дают лесной аромат, а сыр — мягкость, сливочную густоту и насыщенный вкус. Готовится просто, получается волшебно.
Опята (свежие или замороженные) — 150 г
Плавленый сыр — 100 г
Картофель — 250 г
Морковь — 1 шт. (75 г)
Лук репчатый — 1 шт. (70 г)
Соль — 1 ч. л. (по вкусу)
Чёрный молотый перец — 0,5 ч. л.
Масло подсолнечное — 50 мл
Вода — 1 л
Петрушка — немного для аромата
Если у вас свежие или замороженные опята — переберите их, очистите от мусора и срежьте ножки. Промойте в холодной воде. В кастрюле доведите воду до кипения, положите грибы, снимите пену и варите 30 минут на среднем огне. (Совет: можно дополнительно процедить бульон для чистоты.)
Картофель нарежьте небольшими кубиками, лук — четвертинками колец или мелко, морковь натрите на средней тёрке.
На сковороде разогрейте масло, обжарьте морковь с луком до лёгкой золотистости — 5 минут хватит.
К грибному бульону добавьте картофель, немного соли и перца. Варите 5 минут. Затем добавьте обжаренные овощи.
Если у вас мягкий плавленый сыр — просто отправьте его в кастрюлю. Если брикет — нарежьте мелко. Варите ещё 15-20 минут, пока картофель станет мягким, а сыр полностью растворится.
Мелко нарежьте петрушку и добавьте в суп в самом конце. Выключите плиту, дайте супу "отдохнуть" пару минут под крышкой.
Замороженные опята лучше сначала отварить отдельно — слить воду, потом уже использовать.
Плавленый сыр "Янтарь" даст особенно мягкий вкус.
Суп хорошо хранится в холодильнике до 3 дней и становится только вкуснее.
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.
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