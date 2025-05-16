Этот суп с опятами затмит любой борщ: уют в каждой ложке

Если вы искали идеальный грибной суп на каждый день — вы его нашли. Опята и плавленый сыр создают безупречную пару: грибы дают лесной аромат, а сыр — мягкость, сливочную густоту и насыщенный вкус. Готовится просто, получается волшебно.

Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ сливочный суп

Что понадобится

Опята (свежие или замороженные) — 150 г

Плавленый сыр — 100 г

Картофель — 250 г

Морковь — 1 шт. (75 г)

Лук репчатый — 1 шт. (70 г)

Соль — 1 ч. л. (по вкусу)

Чёрный молотый перец — 0,5 ч. л.

Масло подсолнечное — 50 мл

Вода — 1 л

Петрушка — немного для аромата

Пошаговое приготовление

1. Подготовка грибов

Если у вас свежие или замороженные опята — переберите их, очистите от мусора и срежьте ножки. Промойте в холодной воде. В кастрюле доведите воду до кипения, положите грибы, снимите пену и варите 30 минут на среднем огне. (Совет: можно дополнительно процедить бульон для чистоты.)

2. Нарезка овощей

Картофель нарежьте небольшими кубиками, лук — четвертинками колец или мелко, морковь натрите на средней тёрке.

3. Пассеровка

На сковороде разогрейте масло, обжарьте морковь с луком до лёгкой золотистости — 5 минут хватит.

4. Основной процесс

К грибному бульону добавьте картофель, немного соли и перца. Варите 5 минут. Затем добавьте обжаренные овощи.

5. Финальный штрих — сыр

Если у вас мягкий плавленый сыр — просто отправьте его в кастрюлю. Если брикет — нарежьте мелко. Варите ещё 15-20 минут, пока картофель станет мягким, а сыр полностью растворится.

6. Зелень и подача

Мелко нарежьте петрушку и добавьте в суп в самом конце. Выключите плиту, дайте супу "отдохнуть" пару минут под крышкой.

Советы

Замороженные опята лучше сначала отварить отдельно — слить воду, потом уже использовать.

Плавленый сыр "Янтарь" даст особенно мягкий вкус.

Суп хорошо хранится в холодильнике до 3 дней и становится только вкуснее.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

