Хрустящая корочка, нежная начинка: идеальный запеченый картофель

Этот печёный картофель — не просто гарнир, а самостоятельное блюдо, достойное праздничного стола. Снаружи — хрустящая корочка, внутри — воздушное пюре с сыром, сливками и ароматной зеленью. Готовится не спеша, зато результат — "вау" с первой ложки!
Крупный рассыпчатый картофель — 4 шт.
Швейцарский сыр (натёртый) — 120 г
Сливочное масло (мягкое) — 120 г
Сливки 33% — 60 г
Яйца — 2 шт. (отделить белки и желтки)
Рубленая зелень (петрушка, укроп и т. д.) — 2 ст. л.
Соль и чёрный перец — по вкусу
Майонез или сметана — по желанию
Зелёный лук — для подачи
Смешайте мягкое сливочное масло с зеленью, заверните в плёнку и уберите в холодильник — оно впитает аромат и станет ещё вкуснее.
Разогрейте духовку до 220 °C. Картофель тщательно промойте, обсушите и проколите вилкой. Запекайте прямо на противне около 1-1,5 часа до мягкости. После — достаньте, остудите минут 10 и уменьшите температуру до 180 °C.
Осторожно разрежьте каждую картофелину вдоль и чайной ложкой выньте мякоть, стараясь не повредить "лодочки" из кожуры.
Мякоть разомните вилкой, добавьте сыр, охлаждённое масло с зеленью, сливки, желтки, соль и перец. Всё перемешайте.
В отдельной миске взбейте белки до мягких пиков и аккуратно вмешайте их в картофельную массу — она станет особенно воздушной.
Наполните картофельные половинки получившейся смесью, разложите на противне и верните в духовку на 20-25 минут — до румяной золотистой корочки.
Подавайте горячими, со сметаной или майонезом, присыпав свежим зелёным луком. Это невероятно вкусно и сытно!
Хотите остринки? Добавьте немного тёртого чеснока в начинку.
Вместо швейцарского сыра можно использовать гауду или эмменталь.
Для вегетарианской версии просто исключите яйца и увеличьте долю сыра и сливок.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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