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Хрустящая корочка, нежная начинка: идеальный запеченый картофель

2:36
Еда

Этот печёный картофель — не просто гарнир, а самостоятельное блюдо, достойное праздничного стола. Снаружи — хрустящая корочка, внутри — воздушное пюре с сыром, сливками и ароматной зеленью. Готовится не спеша, зато результат — "вау" с первой ложки!

Запечённая картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Mark James Miller, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Запечённая картошка

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Крупный рассыпчатый картофель — 4 шт.

  • Швейцарский сыр (натёртый) — 120 г

  • Сливочное масло (мягкое) — 120 г

  • Сливки 33% — 60 г

  • Яйца — 2 шт. (отделить белки и желтки)

  • Рубленая зелень (петрушка, укроп и т. д.) — 2 ст. л.

  • Соль и чёрный перец — по вкусу

  • Майонез или сметана — по желанию

  • Зелёный лук — для подачи

Приготовление

1. Ароматное масло с зеленью

Смешайте мягкое сливочное масло с зеленью, заверните в плёнку и уберите в холодильник — оно впитает аромат и станет ещё вкуснее.

2. Подготовка картофеля

Разогрейте духовку до 220 °C. Картофель тщательно промойте, обсушите и проколите вилкой. Запекайте прямо на противне около 1-1,5 часа до мягкости. После — достаньте, остудите минут 10 и уменьшите температуру до 180 °C.

3. Начинка

Осторожно разрежьте каждую картофелину вдоль и чайной ложкой выньте мякоть, стараясь не повредить "лодочки" из кожуры.
Мякоть разомните вилкой, добавьте сыр, охлаждённое масло с зеленью, сливки, желтки, соль и перец. Всё перемешайте.

4. Взбиваем белки

В отдельной миске взбейте белки до мягких пиков и аккуратно вмешайте их в картофельную массу — она станет особенно воздушной.

5. Финальная запеканка

Наполните картофельные половинки получившейся смесью, разложите на противне и верните в духовку на 20-25 минут — до румяной золотистой корочки.

6. Подача

Подавайте горячими, со сметаной или майонезом, присыпав свежим зелёным луком. Это невероятно вкусно и сытно!

Полезные советы

  • Хотите остринки? Добавьте немного тёртого чеснока в начинку.

  • Вместо швейцарского сыра можно использовать гауду или эмменталь.

  • Для вегетарианской версии просто исключите яйца и увеличьте долю сыра и сливок.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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