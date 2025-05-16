Самый быстрый рецепт пончиков, который не требует духовки: исчезают с тарелки за 5 минут

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы давно искали простой, быстрый и по-настоящему вкусный десерт, обратите внимание на эти творожные пончики. Они жарятся буквально за минуты, а получаются воздушными, ароматными и вызывают стойкую зависимость с первого укуса. Да, жирновато — но кто считает калории, когда дом пахнет детством?

Фото: commons.wikimedia.org by Gidiyorum, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пончики

Ингредиенты (на 6 порций)

Творог — 250 г

Яйца — 2 шт.

Сахар — половина стакана

Сода — половина ч. л.

Соль — щепотка

Мука — 1,5 стакана

Масло растительное — около 2 стаканов (для фритюра)

Как приготовить

1. Замес теста

Смешайте творог, яйца, сахар, соль и соду до однородности. Постепенно добавляйте муку — тесто должно получиться мягким, чуть липким, но плотным.

2. Формируем пончики

Из теста скатайте небольшие шарики — размером с грецкий орех. Старайтесь, чтобы они были одинаковыми, тогда прожарятся равномерно.

3. Жарим

Разогрейте масло в глубокой сковороде или сотейнике. Опускайте пончики партиями во фритюр и жарьте до румяной корочки, переворачивая при необходимости. Это займёт 2-3 минуты.

4. Подача

Выложите готовые пончики на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Посыпьте сахарной пудрой. Можно подать с вареньем, сметаной или просто так — они самодостаточны!

Советы

Хотите пончики послаще? Добавьте немного ванильного сахара или корицы в тесто.

Для более хрустящей корочки используйте творог средней влажности.

Тесто не должно быть слишком крутым — иначе пончики получатся плотными.

Уточнения

По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё.

