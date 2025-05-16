Самый быстрый рецепт пончиков, который не требует духовки: исчезают с тарелки за 5 минут

Если вы давно искали простой, быстрый и по-настоящему вкусный десерт, обратите внимание на эти творожные пончики. Они жарятся буквально за минуты, а получаются воздушными, ароматными и вызывают стойкую зависимость с первого укуса. Да, жирновато — но кто считает калории, когда дом пахнет детством?
Творог — 250 г
Яйца — 2 шт.
Сахар — половина стакана
Сода — половина ч. л.
Соль — щепотка
Мука — 1,5 стакана
Масло растительное — около 2 стаканов (для фритюра)
Смешайте творог, яйца, сахар, соль и соду до однородности. Постепенно добавляйте муку — тесто должно получиться мягким, чуть липким, но плотным.
Из теста скатайте небольшие шарики — размером с грецкий орех. Старайтесь, чтобы они были одинаковыми, тогда прожарятся равномерно.
Разогрейте масло в глубокой сковороде или сотейнике. Опускайте пончики партиями во фритюр и жарьте до румяной корочки, переворачивая при необходимости. Это займёт 2-3 минуты.
Выложите готовые пончики на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Посыпьте сахарной пудрой. Можно подать с вареньем, сметаной или просто так — они самодостаточны!
Хотите пончики послаще? Добавьте немного ванильного сахара или корицы в тесто.
Для более хрустящей корочки используйте творог средней влажности.
Тесто не должно быть слишком крутым — иначе пончики получатся плотными.
По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё.
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