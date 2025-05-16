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Самый быстрый рецепт пончиков, который не требует духовки: исчезают с тарелки за 5 минут

1:51
Еда

Если вы давно искали простой, быстрый и по-настоящему вкусный десерт, обратите внимание на эти творожные пончики. Они жарятся буквально за минуты, а получаются воздушными, ароматными и вызывают стойкую зависимость с первого укуса. Да, жирновато — но кто считает калории, когда дом пахнет детством?

Пончики
Фото: commons.wikimedia.org by Gidiyorum, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пончики

Ингредиенты (на 6 порций)

  • Творог — 250 г

  • Яйца — 2 шт.

  • Сахар — половина стакана

  • Сода — половина ч. л.

  • Соль — щепотка

  • Мука — 1,5 стакана

  • Масло растительное — около 2 стаканов (для фритюра)

Как приготовить

1. Замес теста

Смешайте творог, яйца, сахар, соль и соду до однородности. Постепенно добавляйте муку — тесто должно получиться мягким, чуть липким, но плотным.

2. Формируем пончики

Из теста скатайте небольшие шарики — размером с грецкий орех. Старайтесь, чтобы они были одинаковыми, тогда прожарятся равномерно.

3. Жарим

Разогрейте масло в глубокой сковороде или сотейнике. Опускайте пончики партиями во фритюр и жарьте до румяной корочки, переворачивая при необходимости. Это займёт 2-3 минуты.

4. Подача

Выложите готовые пончики на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Посыпьте сахарной пудрой. Можно подать с вареньем, сметаной или просто так — они самодостаточны!

Советы

  • Хотите пончики послаще? Добавьте немного ванильного сахара или корицы в тесто.

  • Для более хрустящей корочки используйте творог средней влажности.

  • Тесто не должно быть слишком крутым — иначе пончики получатся плотными.

Уточнения

По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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