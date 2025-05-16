Этот вкусный кекс с финиками и фисташками — как из дорогого кафе

Этот кекс удивит с первого кусочка: он пышный, ароматный, чуть влажный внутри — и всё благодаря насыщенному финиковому сиропу, который придаёт десерту натуральную сладость и густую текстуру. А фисташки добавляют благородную хрустящую нотку. Это не просто выпечка, а настоящее гастроудовольствие!
Финики - 200 г
Фисташки очищенные - 100 г
Яйца - 2 шт.
Сливочное масло - 100 г
Гранатовый сок - 200 мл
Сахар - 1 стакан
Мука - 2 стакана
Разрыхлитель - 1 ч. л.
Соль - щепотка
Разогрейте духовку до 180 °C. Финики промойте, удалите косточки и нарежьте небольшими кусочками.
В ковшик положите финики, влейте гранатовый сок, добавьте сахар и сливочное масло.
Доведите до кипения и варите 5 минут. Финики должны размягчиться, а смесь — слегка загустеть.
Перелейте в миску и остудите.
Очищенные фисташки нарубите ножом, не слишком мелко — они должны чувствоваться в кексе.
Смешайте просеянную муку, разрыхлитель и щепотку соли. Добавьте яйца, перемешайте до однородности.
Влейте остывший финиковый сироп (немного оставьте для украшения), добавьте большую часть фисташек. Всё хорошо перемешайте.
Перелейте тесто в силиконовую или смазанную форму. Выпекайте при 180 °C около 50-55 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выйти сухой.
Дайте кексу остыть до комнатной температуры. Полейте сверху остатками сиропа и присыпьте оставшимися фисташками.
Нарежьте и подавайте с чаем, кофе или просто так — вкус сам за себя говорит.
Вместо гранатового сока можно использовать апельсиновый — вкус получится мягче.
Кекс отлично хранится 2-3 дня в контейнере — становится только ароматнее.
Сироп можно заменить на готовый финиковый, если не хочется варить.
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
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