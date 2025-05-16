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Этот вкусный кекс с финиками и фисташками — как из дорогого кафе

2:27
Еда

Этот кекс удивит с первого кусочка: он пышный, ароматный, чуть влажный внутри — и всё благодаря насыщенному финиковому сиропу, который придаёт десерту натуральную сладость и густую текстуру. А фисташки добавляют благородную хрустящую нотку. Это не просто выпечка, а настоящее гастроудовольствие!

Кекс с изюмом
Фото: commons.wikimedia.org by Schnäggli, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кекс с изюмом

Ингредиенты:

  • Финики - 200 г

  • Фисташки очищенные - 100 г

  • Яйца - 2 шт.

  • Сливочное масло - 100 г

  • Гранатовый сок - 200 мл

  • Сахар - 1 стакан

  • Мука - 2 стакана

  • Разрыхлитель - 1 ч. л.

  • Соль - щепотка

Как приготовить этот кекс

1. Подготовьте всё заранее

Разогрейте духовку до 180 °C. Финики промойте, удалите косточки и нарежьте небольшими кусочками.

2. Варим финиковый сироп

В ковшик положите финики, влейте гранатовый сок, добавьте сахар и сливочное масло.
Доведите до кипения и варите 5 минут. Финики должны размягчиться, а смесь — слегка загустеть.
Перелейте в миску и остудите.

3. Подготовьте фисташки

Очищенные фисташки нарубите ножом, не слишком мелко — они должны чувствоваться в кексе.

4. Замес теста

Смешайте просеянную муку, разрыхлитель и щепотку соли. Добавьте яйца, перемешайте до однородности.
Влейте остывший финиковый сироп (немного оставьте для украшения), добавьте большую часть фисташек. Всё хорошо перемешайте.

5. Выпекаем

Перелейте тесто в силиконовую или смазанную форму. Выпекайте при 180 °C около 50-55 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выйти сухой.

6. Украшаем

Дайте кексу остыть до комнатной температуры. Полейте сверху остатками сиропа и присыпьте оставшимися фисташками.
Нарежьте и подавайте с чаем, кофе или просто так — вкус сам за себя говорит.

Полезные советы

  • Вместо гранатового сока можно использовать апельсиновый — вкус получится мягче.

  • Кекс отлично хранится 2-3 дня в контейнере — становится только ароматнее.

  • Сироп можно заменить на готовый финиковый, если не хочется варить.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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