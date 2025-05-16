Этот вкусный кекс с финиками и фисташками — как из дорогого кафе

2:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот кекс удивит с первого кусочка: он пышный, ароматный, чуть влажный внутри — и всё благодаря насыщенному финиковому сиропу, который придаёт десерту натуральную сладость и густую текстуру. А фисташки добавляют благородную хрустящую нотку. Это не просто выпечка, а настоящее гастроудовольствие!

Фото: commons.wikimedia.org by Schnäggli, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кекс с изюмом

Ингредиенты:

Финики - 200 г

Фисташки очищенные - 100 г

Яйца - 2 шт.

Сливочное масло - 100 г

Гранатовый сок - 200 мл

Сахар - 1 стакан

Мука - 2 стакана

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Соль - щепотка

Как приготовить этот кекс

1. Подготовьте всё заранее

Разогрейте духовку до 180 °C. Финики промойте, удалите косточки и нарежьте небольшими кусочками.

2. Варим финиковый сироп

В ковшик положите финики, влейте гранатовый сок, добавьте сахар и сливочное масло.

Доведите до кипения и варите 5 минут. Финики должны размягчиться, а смесь — слегка загустеть.

Перелейте в миску и остудите.

3. Подготовьте фисташки

Очищенные фисташки нарубите ножом, не слишком мелко — они должны чувствоваться в кексе.

4. Замес теста

Смешайте просеянную муку, разрыхлитель и щепотку соли. Добавьте яйца, перемешайте до однородности.

Влейте остывший финиковый сироп (немного оставьте для украшения), добавьте большую часть фисташек. Всё хорошо перемешайте.

5. Выпекаем

Перелейте тесто в силиконовую или смазанную форму. Выпекайте при 180 °C около 50-55 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выйти сухой.

6. Украшаем

Дайте кексу остыть до комнатной температуры. Полейте сверху остатками сиропа и присыпьте оставшимися фисташками.

Нарежьте и подавайте с чаем, кофе или просто так — вкус сам за себя говорит.

Полезные советы

Вместо гранатового сока можно использовать апельсиновый — вкус получится мягче.

Кекс отлично хранится 2-3 дня в контейнере — становится только ароматнее.

Сироп можно заменить на готовый финиковый, если не хочется варить.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

