Маринованные шампиньоны своими руками: вкуснее магазинных и без лишних добавок

Когда хочется чего-то пикантного на закуску — эти маринованные шампиньоны вас не подведут. Минимум усилий, простейший маринад и никаких сложных этапов. А через сутки — уже можно подавать к мясу, картофелю или просто так, с кусочком бородинского хлеба.

Фото: commons.wikimedia.org by böhringer friedrich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Шампиньоны

Ингредиенты (на 2 банки по 0,5 л)

Шампиньоны — 1 кг (мелкие, с плотными шляпками)

Для маринада

Вода — 1 л

Перец чёрный горошком — 8 шт.

Лавровый лист — 2 шт.

Сахар — 1 ст. л.

Соль — 1 ст. л.

Уксус 9% — 50 мл

Как приготовить

1. Подготовка грибов

Отберите самые мелкие шампиньоны — они плотнее, красивее смотрятся и лучше хранятся.

Аккуратно очистите их от грязи, снимите плёнку с нижней части шляпки, промойте.

2. Готовим маринад

Вскипятите воду, добавьте соль и сахар. Проварите 2-3 минуты на слабом огне.

Затем влейте уксус, добавьте лавровый лист и чёрный перец.

3. Варим грибы

Выложите шампиньоны в маринад, доведите до кипения и варите 5-7 минут — пока грибы не осядут на дно. Они впитают аромат пряностей и немного уменьшатся в размере.

4. Консервация

Подготовьте банки — простерилизуйте их любым удобным способом (например, в микроволновке или на пару).

Разложите кипящие грибы с маринадом по банкам, сразу же закатайте.

5. Остывание и настаивание

Переверните банки вверх дном, укутайте полотенцем. После остывания уберите в прохладное место.

Грибы будут готовы уже через сутки, но на вкус — чем дольше постоят, тем насыщеннее.

Полезные советы:

Можно добавить 1 зубчик чеснока или немного гвоздики — для более яркого аромата.

Такие грибы хранятся в холодильнике до нескольких недель или в подвале — до года.

Используйте маринад повторно как основу для соуса — в нём много аромата!

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства Шампиньоновые (Агариковые) (лат. Agaricaceae).

