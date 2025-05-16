Маринованные шампиньоны своими руками: вкуснее магазинных и без лишних добавок

Когда хочется чего-то пикантного на закуску — эти маринованные шампиньоны вас не подведут. Минимум усилий, простейший маринад и никаких сложных этапов. А через сутки — уже можно подавать к мясу, картофелю или просто так, с кусочком бородинского хлеба.
Шампиньоны — 1 кг (мелкие, с плотными шляпками)
Вода — 1 л
Перец чёрный горошком — 8 шт.
Лавровый лист — 2 шт.
Сахар — 1 ст. л.
Соль — 1 ст. л.
Уксус 9% — 50 мл
Отберите самые мелкие шампиньоны — они плотнее, красивее смотрятся и лучше хранятся.
Аккуратно очистите их от грязи, снимите плёнку с нижней части шляпки, промойте.
Вскипятите воду, добавьте соль и сахар. Проварите 2-3 минуты на слабом огне.
Затем влейте уксус, добавьте лавровый лист и чёрный перец.
Выложите шампиньоны в маринад, доведите до кипения и варите 5-7 минут — пока грибы не осядут на дно. Они впитают аромат пряностей и немного уменьшатся в размере.
Подготовьте банки — простерилизуйте их любым удобным способом (например, в микроволновке или на пару).
Разложите кипящие грибы с маринадом по банкам, сразу же закатайте.
Переверните банки вверх дном, укутайте полотенцем. После остывания уберите в прохладное место.
Грибы будут готовы уже через сутки, но на вкус — чем дольше постоят, тем насыщеннее.
Можно добавить 1 зубчик чеснока или немного гвоздики — для более яркого аромата.
Такие грибы хранятся в холодильнике до нескольких недель или в подвале — до года.
Используйте маринад повторно как основу для соуса — в нём много аромата!
Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства Шампиньоновые (Агариковые) (лат. Agaricaceae).
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