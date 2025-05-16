Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 самых нелепых грузовиков СССР
Звони, обманывай, богатей: Грузия стала столицей телефонного мошенничества
Этот вкусный кекс с финиками и фисташками — как из дорогого кафе
Планета vs Юпитер: в чём разница между двумя легендами ИЖа?
Жара против машины: как не попасть на эвакуатор из-за банальной летней ошибки
Стресс стал опаснее, чем кажется: в больницах растёт смертность от разбитого сердца
Площадь вкуса: гастрономическая революция в одном из кварталов Афин
Крупнейший заказ в истории: Boeing поставит Саудовской Аравии 160 самолётов
Цунами эпохи динозавров спряталось в янтаре: деревья унесло в море, а мы узнали об этом 115 миллионов лет спустя

Маринованные шампиньоны своими руками: вкуснее магазинных и без лишних добавок

Еда

Когда хочется чего-то пикантного на закуску — эти маринованные шампиньоны вас не подведут. Минимум усилий, простейший маринад и никаких сложных этапов. А через сутки — уже можно подавать к мясу, картофелю или просто так, с кусочком бородинского хлеба.

Шампиньоны
Фото: commons.wikimedia.org by böhringer friedrich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Шампиньоны

Ингредиенты (на 2 банки по 0,5 л)

  • Шампиньоны — 1 кг (мелкие, с плотными шляпками)

Для маринада

  • Вода — 1 л

  • Перец чёрный горошком — 8 шт.

  • Лавровый лист — 2 шт.

  • Сахар — 1 ст. л.

  • Соль — 1 ст. л.

  • Уксус 9% — 50 мл

Как приготовить

1. Подготовка грибов

Отберите самые мелкие шампиньоны — они плотнее, красивее смотрятся и лучше хранятся.
Аккуратно очистите их от грязи, снимите плёнку с нижней части шляпки, промойте.

2. Готовим маринад

Вскипятите воду, добавьте соль и сахар. Проварите 2-3 минуты на слабом огне.
Затем влейте уксус, добавьте лавровый лист и чёрный перец.

3. Варим грибы

Выложите шампиньоны в маринад, доведите до кипения и варите 5-7 минут — пока грибы не осядут на дно. Они впитают аромат пряностей и немного уменьшатся в размере.

4. Консервация

Подготовьте банки — простерилизуйте их любым удобным способом (например, в микроволновке или на пару).
Разложите кипящие грибы с маринадом по банкам, сразу же закатайте.

5. Остывание и настаивание

Переверните банки вверх дном, укутайте полотенцем. После остывания уберите в прохладное место.
Грибы будут готовы уже через сутки, но на вкус — чем дольше постоят, тем насыщеннее.

Полезные советы:

  • Можно добавить 1 зубчик чеснока или немного гвоздики — для более яркого аромата.

  • Такие грибы хранятся в холодильнике до нескольких недель или в подвале — до года.

  • Используйте маринад повторно как основу для соуса — в нём много аромата!

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства Шампиньоновые (Агариковые) (лат. Agaricaceae). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Наука и техника
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий
Новости спорта
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий Аудио 
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают
Красота и стиль
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают Аудио 
Популярное
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов

Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.

Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий
Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу
Сводка с фронта: ВСУ потеряли ещё один американский F-16, все в ожидании встречи Путина и Трампа Дмитрий Плотников Россия пресекла пиратство Эстонии в Балтийском море с помощью военной силы Любовь Степушова Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил Игорь Буккер
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают
Сначала сместили ось Земли, теперь добрались до Татарстана: PowerChina строит мегапроект в Казани
Сначала сместили ось Земли, теперь добрались до Татарстана: PowerChina строит мегапроект в Казани
Последние материалы
Площадь вкуса: гастрономическая революция в одном из кварталов Афин
Крупнейший заказ в истории: Boeing поставит Саудовской Аравии 160 самолётов
Цунами эпохи динозавров спряталось в янтаре: деревья унесло в море, а мы узнали об этом 115 миллионов лет спустя
Кафе СССР в 1985 году. Цены, блюда и контингент
Ни капли лести — только правда: подписчики Оксаны Самойловой честно ответили, на сколько лет она выглядит
Тело крепнет, энергия прёт: простая тренировка, с которой начинают даже после 10 лет без спорта
Скандал на дороге: инспектор просит открыть капот, а потом начинается самое интересное
Маринованные шампиньоны своими руками: вкуснее магазинных и без лишних добавок
Дикие чернобыльские кабаны светятся до сих пор, хотя прошло свыше 30 лет
Какой стол спасёт маленькую кухню — и при этом будет удобным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.