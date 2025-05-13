Как жарили картошку бабушки в СССР: секреты на кухне

2:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Картошка в СССР — один из самых доступных и популярных продуктов.

Фото: commons.wikimedia.org by Chris Corwin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Жареная картошка

Но бабушки превращали её в настоящую вкуснятину без всяких "гурманств". Сковорода, чугун, лук, масло — вот и всё, но вкус... незабываемый.

Ингредиенты (на 3 порции)

Картофель — 5–6 средних клубней

Лук репчатый — 1 шт.

Масло подсолнечное — 3–4 ст. ложки

Соль — по вкусу

Чёрный молотый перец — по желанию

Секреты бабушкиной жарки:

Картофель резали не тонко и не толсто — "по уму". Часто брусочками или ломтиками, чтобы хрустела снаружи и была мягкой внутри. Никакой шинковки — только ножом, вручную.

Картошку вымачивали

После нарезки — в холодную воду на 10–15 минут, чтобы ушёл лишний крахмал. Это давало хрустящую корочку и не позволяло прилипать к сковороде.

Сковорода — только чугун

Она равномерно держала жар, не пережигала и давала нужную корочку. Современные тефлоновые или алюминиевые бабушки считали “баловством”.

Много масла — но не заливное

Масло разогревали до лёгкого дымка, и только потом кидали картошку. Это важно: не в холодное масло!

Жарили без крышки!

Только так получалась корочка. Под крышкой картошка тушится, а не жарится. Переворачивали нечасто, чтобы не нарушать структуру корки.

Лук — не сразу

Его добавляли в середине жарки (через 10–15 минут), чтобы не сгорел, а карамелизовался. Лук должен был быть золотистым, а не чёрным.

Соль — в самом конце

Чтобы картошка не пускала воду и не получилась варёной. Часто ещё и солили крупной солью — для текстуры.

Подача

Бабушки часто подавали с солёными огурцами, квашеной капустой или селёдкой. Иногда — с жареными яйцами, тушёнкой или шкварками. Запивали — кисломолочкой, кефиром или компотом.

Жареная картошка по-бабушкиному — это терпение. Обжаривай на медленном огне, не мешай каждые 30 секунд — и получится та самая золотистая, ароматная, вкусная картошка, которую помнят все, кто хоть раз ел её на кухне у бабушки.