Как жарили картошку бабушки в СССР: секреты на кухне

Картошка в СССР — один из самых доступных и популярных продуктов.
Но бабушки превращали её в настоящую вкуснятину без всяких "гурманств". Сковорода, чугун, лук, масло — вот и всё, но вкус... незабываемый.
Ингредиенты (на 3 порции)
Секреты бабушкиной жарки:
Картофель резали не тонко и не толсто — "по уму". Часто брусочками или ломтиками, чтобы хрустела снаружи и была мягкой внутри. Никакой шинковки — только ножом, вручную.
Картошку вымачивали
После нарезки — в холодную воду на 10–15 минут, чтобы ушёл лишний крахмал. Это давало хрустящую корочку и не позволяло прилипать к сковороде.
Сковорода — только чугун
Она равномерно держала жар, не пережигала и давала нужную корочку. Современные тефлоновые или алюминиевые бабушки считали “баловством”.
Много масла — но не заливное
Масло разогревали до лёгкого дымка, и только потом кидали картошку. Это важно: не в холодное масло!
Жарили без крышки!
Только так получалась корочка. Под крышкой картошка тушится, а не жарится. Переворачивали нечасто, чтобы не нарушать структуру корки.
Лук — не сразу
Его добавляли в середине жарки (через 10–15 минут), чтобы не сгорел, а карамелизовался. Лук должен был быть золотистым, а не чёрным.
Соль — в самом конце
Чтобы картошка не пускала воду и не получилась варёной. Часто ещё и солили крупной солью — для текстуры.
Подача
Бабушки часто подавали с солёными огурцами, квашеной капустой или селёдкой. Иногда — с жареными яйцами, тушёнкой или шкварками. Запивали — кисломолочкой, кефиром или компотом.
Жареная картошка по-бабушкиному — это терпение. Обжаривай на медленном огне, не мешай каждые 30 секунд — и получится та самая золотистая, ароматная, вкусная картошка, которую помнят все, кто хоть раз ел её на кухне у бабушки.
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