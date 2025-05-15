Когда нет времени — готовьте Выручалочку: необыкновенно простой рецепт, который пригодится

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда гости на пороге, а в холодильнике минимум продуктов — именно этот салат приходит на помощь. Свежий огурец, варёные яйца и зелёный горошек — классика, которая не устаревает. «Выручалочка» готовится за считанные минуты, радует хрустом, нежностью и вкусом, который многим знаком с детства.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Салат из огурцов

Ингредиенты (на 3 порции)

Свежий огурец — 1 шт.

Варёные яйца — 4 шт.

Зелёный консервированный горошек — 1 банка

Укроп — половина пучка

Зелёный лук — по вкусу

Майонез или сметана — 1–2 ст. л.

Соль, молотый перец — по вкусу

Как приготовить

1. Подготовка

Нарежьте огурец и яйца небольшими кубиками. Чем мельче нарезка, тем более однородным будет салат.

2. Зелень и горошек

Добавьте мелко порубленный укроп и, при желании, зелёный лук. Слейте жидкость с консервированного горошка и добавьте его к остальным ингредиентам.

3. Заправка и финал

Попробуйте на вкус — добавьте соль и перец. Заправьте салат майонезом или сметаной, перемешайте. Подавайте сразу или после небольшого охлаждения.

Советы

Для более лёгкого вкуса используйте йогурт вместо майонеза.

Чтобы салат был по-настоящему весенним — добавьте немного редиса.

Такой салат хорошо подаётся как в салатнике, так и на гренках — в виде мини-закуски.

Уточнения

Салат — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.

