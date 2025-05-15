Когда нет времени — готовьте Выручалочку: необыкновенно простой рецепт, который пригодится

Когда гости на пороге, а в холодильнике минимум продуктов — именно этот салат приходит на помощь. Свежий огурец, варёные яйца и зелёный горошек — классика, которая не устаревает. «Выручалочка» готовится за считанные минуты, радует хрустом, нежностью и вкусом, который многим знаком с детства.
Свежий огурец — 1 шт.
Варёные яйца — 4 шт.
Зелёный консервированный горошек — 1 банка
Укроп — половина пучка
Зелёный лук — по вкусу
Майонез или сметана — 1–2 ст. л.
Соль, молотый перец — по вкусу
Нарежьте огурец и яйца небольшими кубиками. Чем мельче нарезка, тем более однородным будет салат.
Добавьте мелко порубленный укроп и, при желании, зелёный лук. Слейте жидкость с консервированного горошка и добавьте его к остальным ингредиентам.
Попробуйте на вкус — добавьте соль и перец. Заправьте салат майонезом или сметаной, перемешайте. Подавайте сразу или после небольшого охлаждения.
Для более лёгкого вкуса используйте йогурт вместо майонеза.
Чтобы салат был по-настоящему весенним — добавьте немного редиса.
Такой салат хорошо подаётся как в салатнике, так и на гренках — в виде мини-закуски.
Салат — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.
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