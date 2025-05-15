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Легендарный торт без выпечки: вкус, который возвращает в детство

Еда

Этот домик из печенья и творога - рецепт из тех времён, когда десерты были простыми, душевными и готовились из подручных продуктов. Торт не требует духовки, зато требует фантазии и терпения, чтобы дождаться, пока всё пропитается. А поверьте — оно того стоит.

микроволновка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
микроволновка

Ингредиенты

  • Творог жирный, свежий — 400-500 г

  • Сливочное масло — 150-200 г

  • Сахар — по вкусу (зависит от сладости творога)

  • Ванильный сахар — по вкусу

  • Мармелад разноцветный — 300-400 г

  • Цедра лимона (мелко тёртая) — по вкусу

  • Какао-порошок — 2-3 ст. л.

  • Печенье квадратное — 30 шт.

Как приготовить торт "Домик" без выпечки

1. Готовим крем

Размягчённое сливочное масло взбейте с обычным и ванильным сахаром до пышности.
Добавьте творог и взбивайте до гладкой, кремовой текстуры. Пробуйте — учитывайте, что мармелад и печенье тоже дадут сладость.

2. Аромат и цвет

Нарежьте мармелад небольшими кубиками.
В творожную массу добавьте лимонную цедру и мармелад, аккуратно перемешайте. Разделите крем пополам. В одну половину вмешайте какао.

3. Собираем "домик"

На пергаменте или фольге выложите печенье 3 на 5 шт. - получится прямоугольник.
Сверху равномерно распределите творожно-какао массу.
Накройте вторым слоем печенья.
На него выложите белый творожный крем.

Теперь — магия сборки:
Поднимите края пергамента с длинных сторон и аккуратно соедините их над начинкой, формируя треугольник-шалаш. Печенье встанет "домиком", а белый крем окажется внутри.

4. Финал и подача

Верх можно украсить:

  • крошкой печенья,

  • кокосовой стружкой,

  • просеянным какао.

Оставьте торт на 1 час при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на ночь. Через 1-2 дня он становится только вкуснее, когда печенье полностью пропитается кремом.

Нарезайте остывший торт на треугольные порции, как пирожные.

Полезные советы

  • Используйте песочное печенье - оно лучше пропитывается.

  • Можно добавить немного коньяка или рома в творожный крем — для взрослых.

  • Если хотите сделать десерт ещё ярче — попробуйте использовать два цвета мармелада для контраста в разрезе.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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