Легендарный торт без выпечки: вкус, который возвращает в детство

Этот домик из печенья и творога - рецепт из тех времён, когда десерты были простыми, душевными и готовились из подручных продуктов. Торт не требует духовки, зато требует фантазии и терпения, чтобы дождаться, пока всё пропитается. А поверьте — оно того стоит.
Творог жирный, свежий — 400-500 г
Сливочное масло — 150-200 г
Сахар — по вкусу (зависит от сладости творога)
Ванильный сахар — по вкусу
Мармелад разноцветный — 300-400 г
Цедра лимона (мелко тёртая) — по вкусу
Какао-порошок — 2-3 ст. л.
Печенье квадратное — 30 шт.
Размягчённое сливочное масло взбейте с обычным и ванильным сахаром до пышности.
Добавьте творог и взбивайте до гладкой, кремовой текстуры. Пробуйте — учитывайте, что мармелад и печенье тоже дадут сладость.
Нарежьте мармелад небольшими кубиками.
В творожную массу добавьте лимонную цедру и мармелад, аккуратно перемешайте. Разделите крем пополам. В одну половину вмешайте какао.
На пергаменте или фольге выложите печенье 3 на 5 шт. - получится прямоугольник.
Сверху равномерно распределите творожно-какао массу.
Накройте вторым слоем печенья.
На него выложите белый творожный крем.
Теперь — магия сборки:
Поднимите края пергамента с длинных сторон и аккуратно соедините их над начинкой, формируя треугольник-шалаш. Печенье встанет "домиком", а белый крем окажется внутри.
Верх можно украсить:
крошкой печенья,
кокосовой стружкой,
просеянным какао.
Оставьте торт на 1 час при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на ночь. Через 1-2 дня он становится только вкуснее, когда печенье полностью пропитается кремом.
Нарезайте остывший торт на треугольные порции, как пирожные.
Используйте песочное печенье - оно лучше пропитывается.
Можно добавить немного коньяка или рома в творожный крем — для взрослых.
Если хотите сделать десерт ещё ярче — попробуйте использовать два цвета мармелада для контраста в разрезе.
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.
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