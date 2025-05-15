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Летний десерт без выпечки, который захочется готовить снова

2:12
Еда

Нежнейшее, фруктовое, освежающее и при этом невероятно лёгкое — это суфле станет настоящим хитом на летнем столе. Благодаря агар-агару, оно застывает почти моментально, а шоколадный крем добавляет к фруктовой лёгкости глубокую, бархатную нотку.

Яблочный сок
Фото: commons.wikimedia.org by JD, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Яблочный сок

Готовится несложно, смотрится эффектно, а на вкус — как дорогой ресторанный десерт. Идеально, чтобы побаловать близких или впечатлить гостей.

Ингредиенты (на 3 порции)

  • Яблоки — 2 шт.

  • Персики — 4 шт.

  • Белки яичные — 2 шт.

  • Сахар — 2 ст. л.

  • Агар-агар — 6 ч. л. (примерно 15 г)

  • Сок лайма — 1 ст. л.

  • Ванильный сахар — 1 ч. л.

  • Мёд — 1 ч. л.

Для шоколадного крема:

  • Тёмный шоколад — 100 г

  • Сливки (33%) — 250 г

  • Сливочное масло — 40 г

Как приготовить суфле

1. Подготовка фруктов

Запеките яблоки в микроволновке (5-7 минут). Остудите и отделите пюре от кожуры.
Персики очистите, мелко нарежьте.

2. Агар-агар

Растворите агар в &frac12 стакана воды и прокипятите пару минут. Дайте смеси остыть до 45 °C — при этой температуре он не застынет сразу, но уже готов к работе.

3. Белки

На водяной бане взбейте белки с сахаром до устойчивых пиков. Не прекращайте взбивать, пока вводите тёплый агар.

4. Фруктовая масса

В блендере соедините персики, яблочное пюре, ванильный сахар, мёд и сок лайма. Измельчите до гладкости.
Аккуратно соедините фруктовую массу со взбитыми белками. Перемешайте лопаткой, не теряя пышности.

5. Формирование

Разлейте получившееся суфле по бокалам или пиалам, заполняя их на 2/3.
Уберите в холодильник — суфле на агаре схватывается буквально за 5-7 минут.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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