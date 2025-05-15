Летний десерт без выпечки, который захочется готовить снова

Нежнейшее, фруктовое, освежающее и при этом невероятно лёгкое — это суфле станет настоящим хитом на летнем столе. Благодаря агар-агару, оно застывает почти моментально, а шоколадный крем добавляет к фруктовой лёгкости глубокую, бархатную нотку.
Готовится несложно, смотрится эффектно, а на вкус — как дорогой ресторанный десерт. Идеально, чтобы побаловать близких или впечатлить гостей.
Яблоки — 2 шт.
Персики — 4 шт.
Белки яичные — 2 шт.
Сахар — 2 ст. л.
Агар-агар — 6 ч. л. (примерно 15 г)
Сок лайма — 1 ст. л.
Ванильный сахар — 1 ч. л.
Мёд — 1 ч. л.
Тёмный шоколад — 100 г
Сливки (33%) — 250 г
Сливочное масло — 40 г
Запеките яблоки в микроволновке (5-7 минут). Остудите и отделите пюре от кожуры.
Персики очистите, мелко нарежьте.
Растворите агар в ½ стакана воды и прокипятите пару минут. Дайте смеси остыть до 45 °C — при этой температуре он не застынет сразу, но уже готов к работе.
На водяной бане взбейте белки с сахаром до устойчивых пиков. Не прекращайте взбивать, пока вводите тёплый агар.
В блендере соедините персики, яблочное пюре, ванильный сахар, мёд и сок лайма. Измельчите до гладкости.
Аккуратно соедините фруктовую массу со взбитыми белками. Перемешайте лопаткой, не теряя пышности.
Разлейте получившееся суфле по бокалам или пиалам, заполняя их на 2/3.
Уберите в холодильник — суфле на агаре схватывается буквально за 5-7 минут.
Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
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