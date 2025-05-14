Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
120 метров падения и чудо спасения: история кошки из Брайс-Каньона
Синнер взял GPS-навигатор на матч против Навоне: вот зачем ему понадобилось устройство
Города исчезают не с карт, а под землю: тревожный тренд в США, о котором мало кто говорит
Банановая кожура — секретное оружие для вашего сада: вот как её использовать
Путин утвердил состав делегации России для переговоров в Стамбуле по Украине
Отравление бензином: как распознать, что ваш автомобиль уже на последнем дыхании
Швед стал жертвой аферы после отдыха: один визит в отель — и годы проблем
Они машут щупальцами — и другие сразу всё понимают: что за тайный язык под водой
Тренируйся умнее, а не дольше: 3 приёма, которые сохраняют мышцы после 30

Секрет идеальных трещинок: нежнее брауни, проще кекса — печенье, от которого не оторваться

2:33
Еда

Это мягкое, ароматное, рассыпчатое печенье с хрустящей сахарной корочкой — настоящая шоколадная радость. Оно легко готовится, а выглядит так, будто вы только что принесли его из модной пекарни. Не удивляйтесь, если съедите всё за один вечер!

Печенье с сахарной пудрой
Фото: pixabay.com by Pezibear, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Печенье с сахарной пудрой

Ингредиенты

  • Сливочное масло 72% — 100 г

  • Яйца — 2 шт.

  • Мука — 150 г

  • Какао-порошок — 50 г

  • Сахар — 160 г

  • Ванильный сахар — 10 г

  • Соль — щепотка

  • Разрыхлитель — 1 ч. ложка

  • Сахарная пудра — для обваливания

Как приготовить

Шаг 1. Замешиваем основу

В миске соедините мягкое сливочное масло, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Разотрите массу до однородности — миксером или вручную.

Добавьте какао и тщательно перемешайте. Введите по одному яйца, каждый раз хорошо размешивая. Всыпьте разрыхлитель и муку — частями, чтобы тесто не получилось комками. Оно должно быть густым и липким.

Уберите тесто в морозильник на 1 час — это нужно, чтобы оно загустело и из него было удобно лепить шарики.

Шаг 2. Формируем печенье

Когда тесто станет плотным, достаньте его и быстро скатайте шарики весом около 25-30 г (примерно с грецкий орех). Каждый шарик обваляйте в сахарной пудре — не жалейте пудры, от неё зависит хрустящая корочка и красивый "трещинчатый" эффект.

Шаг 3. Выпекаем

Разложите печенье на противне, застеленном пергаментом или силиконовым ковриком. Между шариками оставляйте пространство — при выпекании они немного расползутся.

Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке в течение 15 минут.

Шаг 4. Остужаем

Дайте печенью немного остыть на противне — сразу после духовки оно очень мягкое. После охлаждения корочка станет хрустящей, а серединка останется влажной и тягучей.

Несколько советов

  • Если хотите усилить вкус, используйте тёмное какао или добавьте щепотку молотого кофе.

  • Это печенье можно замораживать в виде шариков и печь по мере желания.

  • Подавайте с горячим молоком, эспрессо или мятным чаем — будет особенно уютно.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Авто
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет Аудио 
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Авто
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день Аудио 
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Еда и рецепты
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад Аудио 
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Санкционная терапия: как давление Запада стало фактором внутренней перезагрузки Дмитрий Плотников Носовой платок можно сделать из чего угодно, главное, чтобы был квадратным Сергей Лебедев Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги Любовь Степушова
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Последние материалы
Синнер взял GPS-навигатор на матч против Навоне: вот зачем ему понадобилось устройство
Города исчезают не с карт, а под землю: тревожный тренд в США, о котором мало кто говорит
Банановая кожура — секретное оружие для вашего сада: вот как её использовать
Путин утвердил состав делегации России для переговоров в Стамбуле по Украине
Отравление бензином: как распознать, что ваш автомобиль уже на последнем дыхании
Швед стал жертвой аферы после отдыха: один визит в отель — и годы проблем
Они машут щупальцами — и другие сразу всё понимают: что за тайный язык под водой
Тренируйся умнее, а не дольше: 3 приёма, которые сохраняют мышцы после 30
Не игнорируйте морщины сна: 5 шагов к идеальной коже по утрам
Топ-5 самых вкусных блюд из советской столовой по ГОСТу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.