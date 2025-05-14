Секрет идеальных трещинок: нежнее брауни, проще кекса — печенье, от которого не оторваться

2:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Это мягкое, ароматное, рассыпчатое печенье с хрустящей сахарной корочкой — настоящая шоколадная радость. Оно легко готовится, а выглядит так, будто вы только что принесли его из модной пекарни. Не удивляйтесь, если съедите всё за один вечер!

Фото: pixabay.com by Pezibear, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Печенье с сахарной пудрой

Ингредиенты

Сливочное масло 72% — 100 г

Яйца — 2 шт.

Мука — 150 г

Какао-порошок — 50 г

Сахар — 160 г

Ванильный сахар — 10 г

Соль — щепотка

Разрыхлитель — 1 ч. ложка

Сахарная пудра — для обваливания

Как приготовить

Шаг 1. Замешиваем основу

В миске соедините мягкое сливочное масло, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Разотрите массу до однородности — миксером или вручную.

Добавьте какао и тщательно перемешайте. Введите по одному яйца, каждый раз хорошо размешивая. Всыпьте разрыхлитель и муку — частями, чтобы тесто не получилось комками. Оно должно быть густым и липким.

Уберите тесто в морозильник на 1 час — это нужно, чтобы оно загустело и из него было удобно лепить шарики.

Шаг 2. Формируем печенье

Когда тесто станет плотным, достаньте его и быстро скатайте шарики весом около 25-30 г (примерно с грецкий орех). Каждый шарик обваляйте в сахарной пудре — не жалейте пудры, от неё зависит хрустящая корочка и красивый "трещинчатый" эффект.

Шаг 3. Выпекаем

Разложите печенье на противне, застеленном пергаментом или силиконовым ковриком. Между шариками оставляйте пространство — при выпекании они немного расползутся.

Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке в течение 15 минут.

Шаг 4. Остужаем

Дайте печенью немного остыть на противне — сразу после духовки оно очень мягкое. После охлаждения корочка станет хрустящей, а серединка останется влажной и тягучей.

Несколько советов

Если хотите усилить вкус, используйте тёмное какао или добавьте щепотку молотого кофе.

Это печенье можно замораживать в виде шариков и печь по мере желания.

Подавайте с горячим молоком, эспрессо или мятным чаем — будет особенно уютно.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.

