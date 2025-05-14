Секрет идеальных трещинок: нежнее брауни, проще кекса — печенье, от которого не оторваться

Это мягкое, ароматное, рассыпчатое печенье с хрустящей сахарной корочкой — настоящая шоколадная радость. Оно легко готовится, а выглядит так, будто вы только что принесли его из модной пекарни. Не удивляйтесь, если съедите всё за один вечер!
Сливочное масло 72% — 100 г
Яйца — 2 шт.
Мука — 150 г
Какао-порошок — 50 г
Сахар — 160 г
Ванильный сахар — 10 г
Соль — щепотка
Разрыхлитель — 1 ч. ложка
Сахарная пудра — для обваливания
В миске соедините мягкое сливочное масло, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Разотрите массу до однородности — миксером или вручную.
Добавьте какао и тщательно перемешайте. Введите по одному яйца, каждый раз хорошо размешивая. Всыпьте разрыхлитель и муку — частями, чтобы тесто не получилось комками. Оно должно быть густым и липким.
Уберите тесто в морозильник на 1 час — это нужно, чтобы оно загустело и из него было удобно лепить шарики.
Когда тесто станет плотным, достаньте его и быстро скатайте шарики весом около 25-30 г (примерно с грецкий орех). Каждый шарик обваляйте в сахарной пудре — не жалейте пудры, от неё зависит хрустящая корочка и красивый "трещинчатый" эффект.
Разложите печенье на противне, застеленном пергаментом или силиконовым ковриком. Между шариками оставляйте пространство — при выпекании они немного расползутся.
Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке в течение 15 минут.
Дайте печенью немного остыть на противне — сразу после духовки оно очень мягкое. После охлаждения корочка станет хрустящей, а серединка останется влажной и тягучей.
Если хотите усилить вкус, используйте тёмное какао или добавьте щепотку молотого кофе.
Это печенье можно замораживать в виде шариков и печь по мере желания.
Подавайте с горячим молоком, эспрессо или мятным чаем — будет особенно уютно.
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.
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