Печенье с кофе и шоколадом, которое пахнет уютом и вызывает зависимость

Если вы ищете что-то простое, но при этом с характером — это печенье точно попадёт в список любимых. Мягкое внутри, хрустящее снаружи, с нежным вкусом кофе и насыщенными шоколадными вкраплениями. Оно отлично подойдёт и к бодрящему утреннему эспрессо, и к вечернему чаю с бергамотом.
яйца — 2 шт.
маргарин или сливочное масло — 120 г
растворимый кофе — 1 ст. л.
какао-порошок (без сахара) — 2 ст. л.
сахар — 150 г
разрыхлитель — 1 ч. л.
соль — щепотка
мука — 300 г
тёмный шоколад (желательно 60-70% какао) — 100 г
Маргарин или масло растопите до жидкого состояния.
Кофе разведите в 1 столовой ложке горячей воды — до полного растворения.
Смешайте в миске:
растопленный жир,
яйца,
сахар,
растворённый кофе,
какао,
разрыхлитель и соль.
Перемешайте до однородности. Затем постепенно вводите муку, чтобы получилось тесто — липкое, но не текучее.
Плитку шоколада нарежьте на кусочки — ориентируйтесь на размер примерно с горошину. Добавьте в тесто и хорошо перемешайте.
Скатайте из теста небольшие шарики влажными руками — размером с грецкий орех. Выложите на тарелку и уберите в морозильник на 30 минут. Так печенье сохранит форму при выпекании.
Разогрейте духовку до 180 °C.
Выложите застывшие шарики на противень, застеленный пергаментом.
Выпекайте 20-25 минут. Готовое печенье должно быть слегка хрустящим сверху и мягким внутри.
Не трогайте печенье сразу после духовки — дайте ему остыть прямо на пергаменте. По мере остывания оно станет плотнее и приобретёт нужную текстуру.
капучино,
цикорию,
чаю с бергамотом.
Если хотите более выразительный вкус — используйте эспрессо-порошок.
Сливочное масло делает печенье богаче по вкусу, чем маргарин.
Храните в жестяной коробке — не теряет аромата до 5 дней.
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.
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