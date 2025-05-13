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Печенье с кофе и шоколадом, которое пахнет уютом и вызывает зависимость

2:35
Еда

Если вы ищете что-то простое, но при этом с характером — это печенье точно попадёт в список любимых. Мягкое внутри, хрустящее снаружи, с нежным вкусом кофе и насыщенными шоколадными вкраплениями. Оно отлично подойдёт и к бодрящему утреннему эспрессо, и к вечернему чаю с бергамотом.

печенье
Фото: flickr.com by slgckgc, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
печенье

Ингредиенты (на 20 печений)

  • яйца — 2 шт.

  • маргарин или сливочное масло — 120 г

  • растворимый кофе — 1 ст. л.

  • какао-порошок (без сахара) — 2 ст. л.

  • сахар — 150 г

  • разрыхлитель — 1 ч. л.

  • соль — щепотка

  • мука — 300 г

  • тёмный шоколад (желательно 60-70% какао) — 100 г

Как готовить

Шаг 1. Подготовка

  • Маргарин или масло растопите до жидкого состояния.

  • Кофе разведите в 1 столовой ложке горячей воды — до полного растворения.

Шаг 2. Тесто

Смешайте в миске:

  • растопленный жир,

  • яйца,

  • сахар,

  • растворённый кофе,

  • какао,

  • разрыхлитель и соль.

Перемешайте до однородности. Затем постепенно вводите муку, чтобы получилось тесто — липкое, но не текучее.

Шаг 3. Шоколад

Плитку шоколада нарежьте на кусочки — ориентируйтесь на размер примерно с горошину. Добавьте в тесто и хорошо перемешайте.

Шаг 4. Формование

Скатайте из теста небольшие шарики влажными руками — размером с грецкий орех. Выложите на тарелку и уберите в морозильник на 30 минут. Так печенье сохранит форму при выпекании.

Шаг 5. Выпечка

Разогрейте духовку до 180 °C.
Выложите застывшие шарики на противень, застеленный пергаментом.
Выпекайте 20-25 минут. Готовое печенье должно быть слегка хрустящим сверху и мягким внутри.

Шаг 6. Остывание

Не трогайте печенье сразу после духовки — дайте ему остыть прямо на пергаменте. По мере остывания оно станет плотнее и приобретёт нужную текстуру.

Идеально к

  • капучино,

  • цикорию,

  • чаю с бергамотом.

Полезные советы

  • Если хотите более выразительный вкус — используйте эспрессо-порошок.

  • Сливочное масло делает печенье богаче по вкусу, чем маргарин.

  • Храните в жестяной коробке — не теряет аромата до 5 дней.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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