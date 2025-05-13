Печенье с кофе и шоколадом, которое пахнет уютом и вызывает зависимость

2:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете что-то простое, но при этом с характером — это печенье точно попадёт в список любимых. Мягкое внутри, хрустящее снаружи, с нежным вкусом кофе и насыщенными шоколадными вкраплениями. Оно отлично подойдёт и к бодрящему утреннему эспрессо, и к вечернему чаю с бергамотом.

Фото: flickr.com by slgckgc, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ печенье

Ингредиенты (на 20 печений)

яйца — 2 шт.

маргарин или сливочное масло — 120 г

растворимый кофе — 1 ст. л.

какао-порошок (без сахара) — 2 ст. л.

сахар — 150 г

разрыхлитель — 1 ч. л.

соль — щепотка

мука — 300 г

тёмный шоколад (желательно 60-70% какао) — 100 г

Как готовить

Шаг 1. Подготовка

Маргарин или масло растопите до жидкого состояния.

Кофе разведите в 1 столовой ложке горячей воды — до полного растворения.

Шаг 2. Тесто

Смешайте в миске:

растопленный жир,

яйца,

сахар,

растворённый кофе,

какао,

разрыхлитель и соль.

Перемешайте до однородности. Затем постепенно вводите муку, чтобы получилось тесто — липкое, но не текучее.

Шаг 3. Шоколад

Плитку шоколада нарежьте на кусочки — ориентируйтесь на размер примерно с горошину. Добавьте в тесто и хорошо перемешайте.

Шаг 4. Формование

Скатайте из теста небольшие шарики влажными руками — размером с грецкий орех. Выложите на тарелку и уберите в морозильник на 30 минут. Так печенье сохранит форму при выпекании.

Шаг 5. Выпечка

Разогрейте духовку до 180 °C.

Выложите застывшие шарики на противень, застеленный пергаментом.

Выпекайте 20-25 минут. Готовое печенье должно быть слегка хрустящим сверху и мягким внутри.

Шаг 6. Остывание

Не трогайте печенье сразу после духовки — дайте ему остыть прямо на пергаменте. По мере остывания оно станет плотнее и приобретёт нужную текстуру.

Идеально к

капучино,

цикорию,

чаю с бергамотом.

Полезные советы

Если хотите более выразительный вкус — используйте эспрессо-порошок.

Сливочное масло делает печенье богаче по вкусу, чем маргарин.

Храните в жестяной коробке — не теряет аромата до 5 дней.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.

