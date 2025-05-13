Яичница по ГОСТу: как в столовой — просто, сытно, по правилам

Советская кухня славилась своей системой и стандартизацией — даже яичницу жарили строго по рецептуре.
В заводских и школьных столовых, санаториях и столичных кафе — везде действовали ГОСТы, по которым готовилось всё, от борща до обычной глазуньи. Получалось не кулинарное искусство, а стабильное, надёжное блюдо, знакомое миллионам. В ней не было изысков, но была своя дисциплина и вкус.
Рабочий день начинался с неё, школьные завтраки не обходились без пары яиц и ломтя чёрного хлеба. А главное — ты всегда знал, что получишь на тарелке.
Сегодня яичница по ГОСТу — это не просто завтрак, а кусочек эпохи, где всё было по уставу: от температуры сковороды до внешнего вида блюда. И хотя приготовить её легко, в этом простом рецепте — вся суть советского подхода к питанию: доступно, понятно и сытно. Пусть рядом не алюминиевый поднос и не кафельная столовая, вкус всё равно возвращает в прошлое.
Итак:
Яичница-глазунья по ГОСТу (на 1 порцию)
Ингредиенты:
Яйца куриные — 2 шт.
Масло сливочное — 10 г (для жарки)
Соль — по вкусу.
Технология приготовления:
На сковороду (лучше чугунную) кладут сливочное масло и разогревают его до полного растапливания, но не перегревают. Аккуратно разбивают яйца, стараясь не повредить желтки, и выливают на сковороду.
Жарят на среднем огне без крышки, пока белок не схватится, а желток останется жидким. Важно: белок не должен быть "стеклянным", но и не зажарен до корки.
Солят только белок, чтобы желток не покрылся пленкой.
Подают яичницу прямо на тарелке или на поджаренном ломте хлеба.
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