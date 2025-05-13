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Яичница по ГОСТу: как в столовой — просто, сытно, по правилам

1:50
Еда

Советская кухня славилась своей системой и стандартизацией — даже яичницу жарили строго по рецептуре.

Завтрак, яичница
Фото: https://www.flickr.com/photos/54423233@N05/13916201522/ by Matthew Murdoch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Завтрак, яичница

В заводских и школьных столовых, санаториях и столичных кафе — везде действовали ГОСТы, по которым готовилось всё, от борща до обычной глазуньи. Получалось не кулинарное искусство, а стабильное, надёжное блюдо, знакомое миллионам. В ней не было изысков, но была своя дисциплина и вкус.

Рабочий день начинался с неё, школьные завтраки не обходились без пары яиц и ломтя чёрного хлеба. А главное — ты всегда знал, что получишь на тарелке.

Сегодня яичница по ГОСТу — это не просто завтрак, а кусочек эпохи, где всё было по уставу: от температуры сковороды до внешнего вида блюда. И хотя приготовить её легко, в этом простом рецепте — вся суть советского подхода к питанию: доступно, понятно и сытно. Пусть рядом не алюминиевый поднос и не кафельная столовая, вкус всё равно возвращает в прошлое.

Итак:

Яичница-глазунья по ГОСТу (на 1 порцию)

Ингредиенты:

Яйца куриные — 2 шт.
Масло сливочное — 10 г (для жарки)
Соль — по вкусу.

Технология приготовления:

На сковороду (лучше чугунную) кладут сливочное масло и разогревают его до полного растапливания, но не перегревают. Аккуратно разбивают яйца, стараясь не повредить желтки, и выливают на сковороду.

Жарят на среднем огне без крышки, пока белок не схватится, а желток останется жидким. Важно: белок не должен быть "стеклянным", но и не зажарен до корки.
Солят только белок, чтобы желток не покрылся пленкой.
Подают яичницу прямо на тарелке или на поджаренном ломте хлеба.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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