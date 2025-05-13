Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грузовик с душой: ностальгия по ЗИЛ-130
Полевой гастроном: как накормить батальон одной плитой
Русская теннесистка вырывается в четверть финал в Риме
Эта привычка из детства может стоить здоровья
Подарок судьбы или проклятие? Роскошная квартира, подаренная детям Блиновской, может быть конфискована государством
Полупустые хранилища и похолодание: Европа на грани нового газового кризиса
Крутится, как юла, и не может остановиться: что на самом деле происходит с собакой
Соседский кот — не проблема, если знаете секрет, который отпугнёт его в два счёта
Гардероб под суд: обувь, за которую мода больше не ручается

Блюда русской кухни, пришедшие к нам из-за рубежа

1:55
Еда

Русская кухня — это смешение вкусов и традиций разных народов.

Борщ
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Борщ

Многие привычные блюда, которые мы воспринимаем как русские, на самом деле пришли в Россию из-за рубежа, но приобрели свою уникальную интерпретацию.

Борщ

Происхождение: борщ пришёл в Россию из Польши, где его готовили с XVI века. В России борщ стал сытнее, с мясом, грибами и овощами.

Современность: сегодня борщ — основное блюдо русской кухни.

Сырники

Происхождение: пришли из Польши, где готовили творожники.

Что изменилось: в России сырники стали с сахаром и мукой, подавались с вареньем или сметаной.

Современность: популярное блюдо для завтрака.

Хлеб

Происхождение: хлеб пришёл в Россию из Египта через Европу.

Что изменилось: в России популярен чёрный хлеб с ржаной мукой.

Современность: хлеб — основа русского стола.

Шашлык

Происхождение: пришёл из Кавказа, особенно из Армении и Азербайджана.

Что изменилось: в России шашлык стал символом пикников и барбекю.

Современность: популярное летнее блюдо.

Рагу

Происхождение: пришло из Франции как тушёное мясо.

Что изменилось: в России рагу стало более густым, с картошкой и овощами.

Современность: сытное зимнее блюдо.

Пельмени

Происхождение: вероятно, пришли из Китая.

Что изменилось: в России пельмени стали популярными в Сибири, с разнообразными начинками.

Современность: символ русской кухни.

Многие блюда, ставшие неотъемлемой частью русской кухни, имеют иностранные корни, но были адаптированы под местные вкусы, создав уникальные рецепты, которые мы любим и готовим до сих пор.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Авто
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук Аудио 
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Авто
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет Аудио 
Передача вместо ручника — ошибка, которая стоит дорого
Авто
Передача вместо ручника — ошибка, которая стоит дорого Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Чудовищный альянс: как смерть Сталина могла изменить ход Второй мировой войны Игорь Буккер Доверие вопреки шаблонам: Россия стала примером устойчивости в эпоху разочарованной демократии Юрий Бочаров Су-35С — грозный истребитель поколения 4++, проверенный в небе и бою Дмитрий Плотников
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Последние материалы
Как гребля поможет похудеть без бега и диет — эффект удивит
Чудовищный альянс: как смерть Сталина могла изменить ход Второй мировой войны
Блюда русской кухни, пришедшие к нам из-за рубежа
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Что увидит астронавт перед тем, как исчезнуть в чёрной дыре
Патчи подождут: эти травяные компрессы спасают глаза от мешков и синевы за 15 минут
Райский уголок в Европе: пляж лучше чем на Мальдивах
Доверие вопреки шаблонам: Россия стала примером устойчивости в эпоху разочарованной демократии
Реальный пассивный доход: эксперт назвал сумму вклада, которая заменит работу
Медвежья болезнь: британец может есть только желатиновых мишек — что с ним происходит?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.