Блюда русской кухни, пришедшие к нам из-за рубежа

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Русская кухня — это смешение вкусов и традиций разных народов.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Борщ

Многие привычные блюда, которые мы воспринимаем как русские, на самом деле пришли в Россию из-за рубежа, но приобрели свою уникальную интерпретацию.

Борщ

Происхождение: борщ пришёл в Россию из Польши, где его готовили с XVI века. В России борщ стал сытнее, с мясом, грибами и овощами.

Современность: сегодня борщ — основное блюдо русской кухни.

Сырники

Происхождение: пришли из Польши, где готовили творожники.

Что изменилось: в России сырники стали с сахаром и мукой, подавались с вареньем или сметаной.

Современность: популярное блюдо для завтрака.

Хлеб

Происхождение: хлеб пришёл в Россию из Египта через Европу.

Что изменилось: в России популярен чёрный хлеб с ржаной мукой.

Современность: хлеб — основа русского стола.

Шашлык

Происхождение: пришёл из Кавказа, особенно из Армении и Азербайджана.

Что изменилось: в России шашлык стал символом пикников и барбекю.

Современность: популярное летнее блюдо.

Рагу

Происхождение: пришло из Франции как тушёное мясо.

Что изменилось: в России рагу стало более густым, с картошкой и овощами.

Современность: сытное зимнее блюдо.

Пельмени

Происхождение: вероятно, пришли из Китая.

Что изменилось: в России пельмени стали популярными в Сибири, с разнообразными начинками.

Современность: символ русской кухни.

Многие блюда, ставшие неотъемлемой частью русской кухни, имеют иностранные корни, но были адаптированы под местные вкусы, создав уникальные рецепты, которые мы любим и готовим до сих пор.