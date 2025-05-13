Мороженое в СССР было не просто лакомством, а настоящим удовольствием.
За 20 копеек можно было купить сливочный пломбир в вафельном стаканчике — плотный, жирный, по-настоящему вкусный. И хотя выбор был скромным, вкус — незабываемый.
Самые популярные виды
Почему оно было таким вкусным?
Делали строго по ГОСТу. В составе — молоко, сливки, сахар, никакой "химии". Жирность до 20%, что придавало плотность и насыщенность.
Где ели:
Советское мороженое — это вкус детства и символ честного продукта. Простое, доступное, без лишнего — но настоящее.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.