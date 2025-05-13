Культовые десерты советских кафе. Мороженое за 20 копеек

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Мороженое в СССР было не просто лакомством, а настоящим удовольствием.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пломбир

За 20 копеек можно было купить сливочный пломбир в вафельном стаканчике — плотный, жирный, по-настоящему вкусный. И хотя выбор был скромным, вкус — незабываемый.

Самые популярные виды

Пломбир в стаканчике — 20 коп. Классика жанра.

Эскимо в глазури — около 30 коп. Особый шик.

Крем-брюле — аромат топлёного молока.

Брикеты в бумажной упаковке — для тех, кто брал "на всех".

Мороженое на шарики в кафе — по 10-12 копеек.

Почему оно было таким вкусным?

Делали строго по ГОСТу. В составе — молоко, сливки, сахар, никакой "химии". Жирность до 20%, что придавало плотность и насыщенность.

Где ели:

В кафе-мороженом с мраморными столами.

В уличных киосках и буфетах.

На перронах и в кинотеатрах — перед фильмом или поездкой.

Советское мороженое — это вкус детства и символ честного продукта. Простое, доступное, без лишнего — но настоящее.