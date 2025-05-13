Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сергей Соседов раскрыл горькую правду: почему любовь обходит его стороной
Глубоководный каннибал: редкий алепизавр появился на побережье США
Умбрийское чудо, которое вы точно упустили: где искать романтику среди холмов Италии
Диетологи в шоке: тело сжигает жир мгновенно, стоит лишь сделать это
Эти шесть случаев — повод включить промывку, а не YouTube
Секрет чистоты: эксперты раскрыли, как часто на самом деле нужно стирать постельное белье
Садоводы на грани беды: потеря 15% и 40% урожая зафиксированы в Краснодарском крае и Крыму
Цветы, которые не подводят: лучшие сорта жёлтых нарциссов
Сравнили стоимость: как за год цена однокомнатной квартиры в центре Москвы изменилась

Культовые десерты советских кафе. Мороженое за 20 копеек

1:13
Еда

Мороженое в СССР было не просто лакомством, а настоящим удовольствием.

Пломбир
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пломбир

За 20 копеек можно было купить сливочный пломбир в вафельном стаканчике — плотный, жирный, по-настоящему вкусный. И хотя выбор был скромным, вкус — незабываемый.

Самые популярные виды

  • Пломбир в стаканчике — 20 коп. Классика жанра.
  • Эскимо в глазури — около 30 коп. Особый шик.
  • Крем-брюле — аромат топлёного молока.
  • Брикеты в бумажной упаковке — для тех, кто брал "на всех".
  • Мороженое на шарики в кафе — по 10-12 копеек.

Почему оно было таким вкусным?

Делали строго по ГОСТу. В составе — молоко, сливки, сахар, никакой "химии". Жирность до 20%, что придавало плотность и насыщенность.

Где ели:

  • В кафе-мороженом с мраморными столами.
  • В уличных киосках и буфетах.
  • На перронах и в кинотеатрах — перед фильмом или поездкой.

Советское мороженое — это вкус детства и символ честного продукта. Простое, доступное, без лишнего — но настоящее.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Передача вместо ручника — ошибка, которая стоит дорого
Авто
Передача вместо ручника — ошибка, которая стоит дорого Аудио 
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Садоводство, цветоводство
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче Аудио 
Ванна или душ: на чём прогадали те, кто выбрал кабину
Недвижимость
Ванна или душ: на чём прогадали те, кто выбрал кабину Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Секретные проекты авиации СССР: летающее крыло и сверхзвуковые лайнеры Дмитрий Плотников Нарколог Шуров оценил возможность употребления Макроном, Мерцем и Стармером запрещённых веществ Любовь Степушова Вакцина для старших под вопросом: почему власти приостановили использование нового препарата против чикунгуньи? Игорь Буккер
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Последние материалы
Скрывался больше века: как один кролик переписал научные отчёты
Не к косметологу, а к стоматологу: как вернуть лицу поддержку и молодую улыбку
Как сажать чеснок без боли в спине: техника, которая решает проблему
Идеальный газон у дома может обернуться проблемами с памятью и движением
ТОП-5 самых мощных грузовиков СССР: символы советского автопрома
Любовь на крыльях: почему птицы расстаются после долгих перелётов
Тихие герои громких строек СССР: ГАЗ-51, ЗИЛ-130 и КамАЗ
Мутация из прошлого: как 9000 лет назад появилась мутация, защищающая от ВИЧ
Стоя, без коврика и скуки: тренировка MadFit, от которой жир сгорит уже к пятой минуте
Уникальный город где жил Гиппократ, прячется между мегаполисами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.