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ТОП-5 блюд на завтрак, которые готовили бабушки СССР

2:11
Еда

Завтрак в СССР был не просто началом дня — это был ритуал, который мог задавать тон всему дню.

Овсяная каша с яблоком
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Овсяная каша с яблоком

Для советских бабушек завтрак был возможностью проявить свою заботу и любовь, даже если продукты были ограничены. Вот пять самых популярных и вкусных завтраков от бабушек СССР.

1. Каша (гречневая, овсяная, рисовая)

Каша была основным блюдом на завтрак в каждой советской семье. Она была не только питательной, но и незаменимой частью утреннего рациона. Каша — символ силы и здоровья, как говорил кто-то из мудрых бабушек: "Каша — на весь день хватит!".

2. Оладьи или блины

Бабушки часто готовили на завтрак оладьи или блины. Это были блюда, которые могли разнообразить утро и добавить в него особую атмосферу.

Для бабушки важно было не просто приготовить, а сделать так, чтобы у всех был вкусный завтрак и улыбка на лице.

3. Яичница

Яичница — это всегда быстрый и сытный завтрак, который идеально подходил для тех, кто не хотел тратить много времени на готовку, но при этом хотел насладиться вкусным утренним угощением.

"Яйца жарить нужно на слабом огне, чтоб не пересушить!" — часто говорила бабушка.

4. Творожные запеканки

Творожные запеканки были любимым блюдом на завтрак у многих советских бабушек. Простой, но в то же время сытный и вкусный завтрак, который доставлял удовольствие всей семье.

Творожная запеканка была не только вкусной, но и полезной.

5. Хлеб с маслом и вареньем или мёдом

Иногда завтрак был проще, но не менее вкусным. Бабушка, заботясь о семейном бюджете, часто подавала на стол хлеб с маслом. А если в доме было варенье или мёд — вот это уже было настоящее "лакомство".

Завтрак в СССР — это не только еда, но и момент, когда вся семья собиралась вместе, начинала день с улыбками и хорошим настроением. Эти блюда были простыми, но очень питательными и вкусными.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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