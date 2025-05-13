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Медвежья болезнь: британец может есть только желатиновых мишек — что с ним происходит?

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Еда

35-летний житель Ливерпуля Томас Шеридан рассказал, что никогда не пробовал овощи, фрукты и мясо, и даже мысль о них вызывает у него тошноту.

Желейные конфеты
Фото: flickr.com by Lennart Tange from Eindhoven, The Netherlands, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Желейные конфеты

У него нашли редкое расстройство пищевого поведения — ARFID, которое проявляется в неспособности переносить вкус, запах или текстуру большинства продуктов.

С детства рацион британца состоит в основном из тостов с маслом, хлопьев с молоком и желатиновых мишек, сообщили в газете The Sun.

"Я физически чувствую себя ужасно, когда думаю о том, чтобы съесть что-то другое. Это настоящая пытка. Я мечтаю выздороветь и нормально поужинать с семьей," — отметил мужчина.

Каждый день Томас съедает две буханки жареного хлеба, а необходимые витамины и минералы получает из БАДов. Он также рассказал, что никогда не встречал другого человека с подобным диагнозом.

Уточнения

Расстро́йство избира́тельного пита́ния (англ. avoidant/restrictive food intake disorder (ARFID) — разновидность расстройства пищевого поведения, впервые было введено в DSM-5. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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