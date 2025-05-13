Медвежья болезнь: британец может есть только желатиновых мишек — что с ним происходит?

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

35-летний житель Ливерпуля Томас Шеридан рассказал, что никогда не пробовал овощи, фрукты и мясо, и даже мысль о них вызывает у него тошноту.

Фото: flickr.com by Lennart Tange from Eindhoven, The Netherlands, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Желейные конфеты

У него нашли редкое расстройство пищевого поведения — ARFID, которое проявляется в неспособности переносить вкус, запах или текстуру большинства продуктов.

С детства рацион британца состоит в основном из тостов с маслом, хлопьев с молоком и желатиновых мишек, сообщили в газете The Sun.

"Я физически чувствую себя ужасно, когда думаю о том, чтобы съесть что-то другое. Это настоящая пытка. Я мечтаю выздороветь и нормально поужинать с семьей," — отметил мужчина.

Каждый день Томас съедает две буханки жареного хлеба, а необходимые витамины и минералы получает из БАДов. Он также рассказал, что никогда не встречал другого человека с подобным диагнозом.

Уточнения

Расстро́йство избира́тельного пита́ния (англ. avoidant/restrictive food intake disorder (ARFID) — разновидность расстройства пищевого поведения, впервые было введено в DSM-5.

