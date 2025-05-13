Медвежья болезнь: британец может есть только желатиновых мишек — что с ним происходит?

35-летний житель Ливерпуля Томас Шеридан рассказал, что никогда не пробовал овощи, фрукты и мясо, и даже мысль о них вызывает у него тошноту.
У него нашли редкое расстройство пищевого поведения — ARFID, которое проявляется в неспособности переносить вкус, запах или текстуру большинства продуктов.
С детства рацион британца состоит в основном из тостов с маслом, хлопьев с молоком и желатиновых мишек, сообщили в газете The Sun.
"Я физически чувствую себя ужасно, когда думаю о том, чтобы съесть что-то другое. Это настоящая пытка. Я мечтаю выздороветь и нормально поужинать с семьей," — отметил мужчина.
Каждый день Томас съедает две буханки жареного хлеба, а необходимые витамины и минералы получает из БАДов. Он также рассказал, что никогда не встречал другого человека с подобным диагнозом.
Расстро́йство избира́тельного пита́ния (англ. avoidant/restrictive food intake disorder (ARFID) — разновидность расстройства пищевого поведения, впервые было введено в DSM-5.
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