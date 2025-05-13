Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот диагноз ставят десяткам тысяч — но болезнь излечивается за час
От выбора места до защиты: полный гайд по уходу за сиренью
Куда навострил лыжи турпоток? Кто выигрывает от проблем Анапы
Ваш сад пустует? Вот как привлечь бабочек с помощью цветов
Хвост трубой, но взгляд тревожный: какие сигналы подаёт кошка перед бедой
Ил, Ту, МиГ, Су: эволюция советских самолётов
Незаметный, но решающий: это место для видеорегистратора считают единственно правильным
Рекорды по сжиженному газу в ЕС, но запасы всё равно падают
Не добавляешь соль в огород? Значит, собираешь сорняки, а не урожай

Почему многие скучают по вкусу школьной столовки

1:50
Еда

Школьные столовые СССР — это не просто место, где кормили. Это целый пласт детских воспоминаний, запахов и вкусов.

Школьная столовая
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Школьная столовая

И хотя сегодня над этими блюдами часто шутят, многим до сих пор вспоминаются с тёплой ностальгией манная каша, "жидкое пюре" и компот в гранёном стакане. Почему? Всё просто: это вкус детства — с его ритуалами, привычками и простой радостью.

Вкус — не идеальный, но родной

Пюре с комочками, подлива, которую невозможно описать словами, и котлета, у которой нет аналога в природе. Эти блюда были далеки от ресторанных стандартов, но именно в этом и была магия: всё было простым, честным и одинаковым для всех.

Даже если не нравилось — всё равно ел. И спустя годы этот вкус почему-то стал по-своему уютным.

Психологи подтверждают: регулярные ритуалы в детстве формируют чувство безопасности. Возможно, поэтому даже запах котлет с варёной морковью вызывает улыбку.

Легендарные блюда, которые помнят все:

  • Суп с вермишелью или "жирными глазками"
  • Макароны по-флотски
  • Котлета с пюре и солёным огурцом (помидором)
  • Манная каша с пенкой — кошмар и любовь одновременно
  • Печёночные оладьи, которые пугали, но запоминались навсегда
  • Какао с пенкой и батон с маслом

Почему скучаем?

  • Потому что это было детство — без забот, с простыми радостями.
  • Потому что воспоминания сквозь годы становятся мягче, а вкусы — теплее.
  • Потому что даже самое простое блюдо, съеденное с друзьями за столом №4, оставляло след в памяти.

Школьная столовка — это больше, чем просто место, где кормили. Это атмосфера времени, вкус юности и часть культурной памяти.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Авто
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук Аудио 
Помидоры прут, как на дрожжах: что добавить в лунку при посадке
Садоводство, цветоводство
Помидоры прут, как на дрожжах: что добавить в лунку при посадке
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Красота и стиль
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит
Какие Москвичи были самыми надёжными? Сравнение всех моделей Дмитрий Плотников Нарколог Шуров оценил возможность употребления Макроном, Мерцем и Стармером запрещённых веществ Любовь Степушова Вакцина для старших под вопросом: почему власти приостановили использование нового препарата против чикунгуньи? Игорь Буккер
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Эти 4 типа людей кошки признают как своих — остальные для них просто фон
Европа может потерять триллионы из-за ситуации с активами России
Европа может потерять триллионы из-за ситуации с активами России
Последние материалы
Ошеломительный успех: мультфильм Царь Царей побил рекорды по кассовым сборам
Всего ложка при посадке — и ваши огурцы больше не будут горчить
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Почему многие скучают по вкусу школьной столовки
Мороженое спасает от жары, но не любое: есть подвох, о котором никто не говорит
Тараканы вызывают аллергию — как распознать угрозу и обезопасить свой дом
Тест, который оценит, как стареет ваш организм: за десять секунд и не выходя из дома
Горячие напитки с собой для пассажиров бизнес-класса — романтика каждой посадки
Пока все смотрели на китайцев, в ТОП продаж залетел белорус — и уверенно осел в нём
Очередные грабли: Водонаева не одобряет скорую свадьбу Ксении Бородиной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.